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Правительство выделило деньги на выплаты беженцам из ЛДНР и Украины - РИА Новости Крым, 04.09.2022
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Правительство выделило деньги на выплаты беженцам из ЛДНР и Украины
Правительство выделило деньги на выплаты беженцам из ЛДНР и Украины - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Правительство выделило деньги на выплаты беженцам из ЛДНР и Украины
Правительство одобрило выделение средств на выплаты прибывшим в Россию гражданам из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщается на сайте кабмина. РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T13:56
2022-09-04T13:56
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Правительство одобрило выделение средств на выплаты прибывшим в Россию гражданам из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщается на сайте кабмина.В подписанном президентом РФ указе отмечается, что выплаты положены гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим в Россию после 18 февраля 2022 года. Так, с 1 июля 2022 года устанавливаются ежемесячные выплаты пенсионерам и инвалидам – 10 тысяч рублей; доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет – 3 тысячи рублей; выплата Великой Отечественной войны – 5 тысяч рублей.
https://crimea.ria.ru/20220902/na-sotsvyplaty-bezhentsam-iz-donbassa-i-ukrainy-vydelyat-105-mlrd-rubley-1124381602.html
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российская федерация (россия, рф), экономика, общество
Правительство выделило деньги на выплаты беженцам из ЛДНР и Украины

Правительство РФ одобрило выделение денег на выплаты прибывшим из ДНР, ЛНР и с Украины

13:56 04.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина держит пенсионное удостоверение и денежные купюры
Женщина держит пенсионное удостоверение и денежные купюры - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Правительство одобрило выделение средств на выплаты прибывшим в Россию гражданам из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
В подписанном президентом РФ указе отмечается, что выплаты положены гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим в Россию после 18 февраля 2022 года.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 13:59
На соцвыплаты беженцам из Донбасса и Украины выделят 10,5 млрд рублей
Так, с 1 июля 2022 года устанавливаются ежемесячные выплаты пенсионерам и инвалидам – 10 тысяч рублей; доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет – 3 тысячи рублей; выплата Великой Отечественной войны – 5 тысяч рублей.
 
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