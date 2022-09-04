https://crimea.ria.ru/20220904/pravitelstvo-vydelilo-dengi-na-vyplaty-bezhentsam-iz-ldnr-i-ukrainy-1124397075.html

Правительство выделило деньги на выплаты беженцам из ЛДНР и Украины

Правительство выделило деньги на выплаты беженцам из ЛДНР и Украины - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Правительство выделило деньги на выплаты беженцам из ЛДНР и Украины

Правительство одобрило выделение средств на выплаты прибывшим в Россию гражданам из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщается на сайте кабмина. РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T13:56

2022-09-04T13:56

2022-09-04T13:56

российская федерация (россия, рф)

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111511/34/1115113441_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_0569a23a14a5cef1c846d4f958a2a307.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Правительство одобрило выделение средств на выплаты прибывшим в Россию гражданам из ДНР, ЛНР и Украины. Об этом сообщается на сайте кабмина.В подписанном президентом РФ указе отмечается, что выплаты положены гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств и прибывшим в Россию после 18 февраля 2022 года. Так, с 1 июля 2022 года устанавливаются ежемесячные выплаты пенсионерам и инвалидам – 10 тысяч рублей; доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам I группы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет – 3 тысячи рублей; выплата Великой Отечественной войны – 5 тысяч рублей.

https://crimea.ria.ru/20220902/na-sotsvyplaty-bezhentsam-iz-donbassa-i-ukrainy-vydelyat-105-mlrd-rubley-1124381602.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), экономика, общество