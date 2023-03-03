https://crimea.ria.ru/20230303/glavnye-novosti-kryma-3-marta-1127340440.html
Главные новости Крыма: 3 марта
Главные новости Крыма: 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Главные новости Крыма: 3 марта
В Минтрансе объяснили растущую очередь на переправе из Крыма. Житель Санкт-Петербурга осужден в Крыму за госизмену. В Крыму начали сеять яровые. Волонтеры из... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T21:59
2023-03-03T21:59
2023-03-03T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Минтрансе объяснили растущую очередь на переправе из Крыма. Житель Санкт-Петербурга осужден в Крыму за госизмену. В Крыму начали сеять яровые. Волонтеры из "Крымских фей" привезли из Москвы полезный опыт. Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Минтрансе объяснили растущую очередь на переправе из КрымаИз Керчи паромами везут не только приоритетные грузы, но и сантехнику, металл, саженцы и целый ряд других товаров, в том числе порожние авто, именно поэтому на накопительных площадках скопились сотни машин, рассказали в министерстве.Житель Санкт-Петербурга осужден в Крыму за госизменуВ Крыму на шесть лет осудил мужчину за попытку перейти на сторону Украины и участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе суда Верховного суда РК. Осужденным оказался 40-летний петербуржец. Противник проведения СВО, он уже пытался попасть в соседнее государство из другого региона, но из-за неудач выбрал Крым.Это, однако, ему не помогло: у курортного поселка на западе полуострова его "поднял на борт" пограничный сторожевик. Следующие несколько лет он проведет в колонии. В Крыму начали сеять яровыеАграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.Савчук также рассказал, когда начнут сеять поздние яровые культуры: кукурузу, просо, сорго, подсолнечник и сою. Волонтеры из "Крымских фей" привезли из Москвы полезный опытВ Москве "Крымские феи" научились правильно вести страницы в соцсетях. В мире информационных технологий недооценивать важность этого навыка не стоит. Об этом рассказала руководитель организации Татьяна Савицкая.Теперь "Крымские феи" проработали маркетплейсы и используют ссылки на конкретные позиции, где можно самостоятельно приобрести для бойцов необходимое или переслать средства волонтерам. При этом все под контролем и удобно. Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте Жителей Крыма в марте ждут две сокращенные рабочие недели и длинные выходные по случаю Дня воссоединения республики с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.Здесь также отметили, что рабочее время в предпраздничные рабочие дни – во вторник, 7 марта, и в пятницу, 17 марта, – сокращается на 1 час.В Севастополе открылась первая выставка памяти героев СВО В Музее Черноморского флота в Севастополе открылась первая выставка, посвященная севастопольцам, погибшим в зоне специальной военной операции – "Помним всех поименно". Здесь собраны сведения о более чем пятидесяти бойцах-черноморцах, офицерах и рядовых, а в витринах представлены личные вещи бойцов, из военной и мирной жизни. О погибших героях рассказали их близкие.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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главное за день, крым, новости, новости крыма, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Минтрансе объяснили растущую очередь на переправе из Крыма. Житель Санкт-Петербурга осужден в Крыму за госизмену. В Крыму начали сеять яровые. Волонтеры из "Крымских фей" привезли из Москвы полезный опыт. Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
В Минтрансе объяснили растущую очередь на переправе из Крыма
Из Керчи паромами везут не только приоритетные грузы, но и сантехнику, металл, саженцы и целый ряд других товаров, в том числе порожние авто, именно поэтому на накопительных площадках скопились сотни машин
, рассказали в министерстве.
"Со стороны Краснодарского края время ожидания и очереди на переправе значительно меньше, так как на паромы пускают только приоритетные грузы, то есть скоропортящиеся и социально-значимые товары. В то время как со стороны Крыма пропускаем абсолютной все товары", – добавили в Минтрансе.
Житель Санкт-Петербурга осужден в Крыму за госизмену
В Крыму на шесть лет осудил мужчину за попытку перейти на сторону Украины и участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе суда Верховного суда РК. Осужденным оказался 40-летний петербуржец. Противник проведения СВО, он уже пытался попасть в соседнее государство из другого региона, но из-за неудач выбрал Крым.
"Подсудимый выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации", – рассказали в суде.
Это, однако, ему не помогло: у курортного поселка на западе полуострова его "поднял на борт" пограничный сторожевик
. Следующие несколько лет он проведет в колонии.
В Крыму начали сеять яровые
Аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам
– севу яровых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.
"В этом году яровых зерновых и зернобобовых культур в республике планируется посеять на 17% больше по сравнению с прошлым годом", - рассказал он, отметив, что больше 3 тысяч Га уже засеяно.
Савчук также рассказал, когда начнут сеять поздние яровые культуры: кукурузу, просо, сорго, подсолнечник и сою.
Волонтеры из "Крымских фей" привезли из Москвы полезный опыт
В Москве "Крымские феи"
научились правильно вести страницы в соцсетях. В мире информационных технологий недооценивать важность этого навыка не стоит. Об этом рассказала руководитель организации Татьяна Савицкая.
"Проблема нашей команды в том, что мы не блогеры. Иной раз стыдно попросить ребят в зоне СВО сфотографироваться с посылкой. Но людям нужен отчет", – рассказала она.
Теперь "Крымские феи" проработали маркетплейсы и используют ссылки на конкретные позиции, где можно самостоятельно приобрести для бойцов необходимое или переслать средства волонтерам. При этом все под контролем и удобно.
Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте
Жителей Крыма в марте ждут две сокращенные рабочие недели и длинные выходные
по случаю Дня воссоединения республики с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.
"Нерабочими праздничными днями являются: 8 марта - Международный женский день и 18 марта - День Воссоединения Крыма с Россией", – сообщили в министерстве.
Здесь также отметили, что рабочее время в предпраздничные рабочие дни – во вторник, 7 марта, и в пятницу, 17 марта, – сокращается на 1 час.
В Севастополе открылась первая выставка памяти героев СВО
В Музее Черноморского флота в Севастополе открылась первая выставка, посвященная севастопольцам, погибшим в зоне специальной военной операции – "Помним всех поименно"
. Здесь собраны сведения о более чем пятидесяти бойцах-черноморцах, офицерах и рядовых, а в витринах представлены личные вещи бойцов, из военной и мирной жизни. О погибших героях рассказали их близкие.