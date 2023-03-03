https://crimea.ria.ru/20230303/glavnye-novosti-kryma-3-marta-1127340440.html

Главные новости Крыма: 3 марта

Главные новости Крыма: 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Главные новости Крыма: 3 марта

В Минтрансе объяснили растущую очередь на переправе из Крыма. Житель Санкт-Петербурга осужден в Крыму за госизмену. В Крыму начали сеять яровые. Волонтеры из... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T21:59

2023-03-03T21:59

2023-03-03T21:59

главное за день

крым

новости

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326905_0:125:1620:1036_1920x0_80_0_0_0940041eb81eb9c36aa32cbde1140e29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Минтрансе объяснили растущую очередь на переправе из Крыма. Житель Санкт-Петербурга осужден в Крыму за госизмену. В Крыму начали сеять яровые. Волонтеры из "Крымских фей" привезли из Москвы полезный опыт. Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Минтрансе объяснили растущую очередь на переправе из КрымаИз Керчи паромами везут не только приоритетные грузы, но и сантехнику, металл, саженцы и целый ряд других товаров, в том числе порожние авто, именно поэтому на накопительных площадках скопились сотни машин, рассказали в министерстве.Житель Санкт-Петербурга осужден в Крыму за госизменуВ Крыму на шесть лет осудил мужчину за попытку перейти на сторону Украины и участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе суда Верховного суда РК. Осужденным оказался 40-летний петербуржец. Противник проведения СВО, он уже пытался попасть в соседнее государство из другого региона, но из-за неудач выбрал Крым.Это, однако, ему не помогло: у курортного поселка на западе полуострова его "поднял на борт" пограничный сторожевик. Следующие несколько лет он проведет в колонии. В Крыму начали сеять яровыеАграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.Савчук также рассказал, когда начнут сеять поздние яровые культуры: кукурузу, просо, сорго, подсолнечник и сою. Волонтеры из "Крымских фей" привезли из Москвы полезный опытВ Москве "Крымские феи" научились правильно вести страницы в соцсетях. В мире информационных технологий недооценивать важность этого навыка не стоит. Об этом рассказала руководитель организации Татьяна Савицкая.Теперь "Крымские феи" проработали маркетплейсы и используют ссылки на конкретные позиции, где можно самостоятельно приобрести для бойцов необходимое или переслать средства волонтерам. При этом все под контролем и удобно. Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте Жителей Крыма в марте ждут две сокращенные рабочие недели и длинные выходные по случаю Дня воссоединения республики с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.Здесь также отметили, что рабочее время в предпраздничные рабочие дни – во вторник, 7 марта, и в пятницу, 17 марта, – сокращается на 1 час.В Севастополе открылась первая выставка памяти героев СВО В Музее Черноморского флота в Севастополе открылась первая выставка, посвященная севастопольцам, погибшим в зоне специальной военной операции – "Помним всех поименно". Здесь собраны сведения о более чем пятидесяти бойцах-черноморцах, офицерах и рядовых, а в витринах представлены личные вещи бойцов, из военной и мирной жизни. О погибших героях рассказали их близкие.

https://crimea.ria.ru/20230303/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-dobrovoltsami-pogibshimi-v-zone-svo-1127337734.html

https://crimea.ria.ru/20230303/sambist-iz-sevastopolya-otpravitsya-na-chempionat-evropy-1127312610.html

https://crimea.ria.ru/20230303/khronika-krymskoy-vesny-3-marta-1127313010.html

https://crimea.ria.ru/20230303/sgorel-na-khodu-v-simferopole-nakazhut-perevozchika-za-chp-s-avtobusom-1127318776.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, новости, новости крыма, общество