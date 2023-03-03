Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230303/glavnye-novosti-kryma-3-marta-1127340440.html
Главные новости Крыма: 3 марта
Главные новости Крыма: 3 марта - РИА Новости Крым, 03.03.2023
Главные новости Крыма: 3 марта
В Минтрансе объяснили растущую очередь на переправе из Крыма. Житель Санкт-Петербурга осужден в Крыму за госизмену. В Крыму начали сеять яровые. Волонтеры из... РИА Новости Крым, 03.03.2023
2023-03-03T21:59
2023-03-03T21:59
главное за день
крым
новости
новости крыма
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326905_0:125:1620:1036_1920x0_80_0_0_0940041eb81eb9c36aa32cbde1140e29.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Минтрансе объяснили растущую очередь на переправе из Крыма. Житель Санкт-Петербурга осужден в Крыму за госизмену. В Крыму начали сеять яровые. Волонтеры из "Крымских фей" привезли из Москвы полезный опыт. Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.В Минтрансе объяснили растущую очередь на переправе из КрымаИз Керчи паромами везут не только приоритетные грузы, но и сантехнику, металл, саженцы и целый ряд других товаров, в том числе порожние авто, именно поэтому на накопительных площадках скопились сотни машин, рассказали в министерстве.Житель Санкт-Петербурга осужден в Крыму за госизменуВ Крыму на шесть лет осудил мужчину за попытку перейти на сторону Украины и участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе суда Верховного суда РК. Осужденным оказался 40-летний петербуржец. Противник проведения СВО, он уже пытался попасть в соседнее государство из другого региона, но из-за неудач выбрал Крым.Это, однако, ему не помогло: у курортного поселка на западе полуострова его "поднял на борт" пограничный сторожевик. Следующие несколько лет он проведет в колонии. В Крыму начали сеять яровыеАграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.Савчук также рассказал, когда начнут сеять поздние яровые культуры: кукурузу, просо, сорго, подсолнечник и сою. Волонтеры из "Крымских фей" привезли из Москвы полезный опытВ Москве "Крымские феи" научились правильно вести страницы в соцсетях. В мире информационных технологий недооценивать важность этого навыка не стоит. Об этом рассказала руководитель организации Татьяна Савицкая.Теперь "Крымские феи" проработали маркетплейсы и используют ссылки на конкретные позиции, где можно самостоятельно приобрести для бойцов необходимое или переслать средства волонтерам. При этом все под контролем и удобно. Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте Жителей Крыма в марте ждут две сокращенные рабочие недели и длинные выходные по случаю Дня воссоединения республики с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.Здесь также отметили, что рабочее время в предпраздничные рабочие дни – во вторник, 7 марта, и в пятницу, 17 марта, – сокращается на 1 час.В Севастополе открылась первая выставка памяти героев СВО В Музее Черноморского флота в Севастополе открылась первая выставка, посвященная севастопольцам, погибшим в зоне специальной военной операции – "Помним всех поименно". Здесь собраны сведения о более чем пятидесяти бойцах-черноморцах, офицерах и рядовых, а в витринах представлены личные вещи бойцов, из военной и мирной жизни. О погибших героях рассказали их близкие.
https://crimea.ria.ru/20230303/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-dobrovoltsami-pogibshimi-v-zone-svo-1127337734.html
https://crimea.ria.ru/20230303/sambist-iz-sevastopolya-otpravitsya-na-chempionat-evropy-1127312610.html
https://crimea.ria.ru/20230303/khronika-krymskoy-vesny-3-marta-1127313010.html
https://crimea.ria.ru/20230303/sgorel-na-khodu-v-simferopole-nakazhut-perevozchika-za-chp-s-avtobusom-1127318776.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326905_59:0:1499:1080_1920x0_80_0_0_e449ecd7611e45026e89dbb06ea70e7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, новости, новости крыма, общество
Главные новости Крыма: 3 марта

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 3 марта

21:59 03.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Минтрансе объяснили растущую очередь на переправе из Крыма. Житель Санкт-Петербурга осужден в Крыму за госизмену. В Крыму начали сеять яровые. Волонтеры из "Крымских фей" привезли из Москвы полезный опыт. Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

В Минтрансе объяснили растущую очередь на переправе из Крыма

Из Керчи паромами везут не только приоритетные грузы, но и сантехнику, металл, саженцы и целый ряд других товаров, в том числе порожние авто, именно поэтому на накопительных площадках скопились сотни машин, рассказали в министерстве.
"Со стороны Краснодарского края время ожидания и очереди на переправе значительно меньше, так как на паромы пускают только приоритетные грузы, то есть скоропортящиеся и социально-значимые товары. В то время как со стороны Крыма пропускаем абсолютной все товары", – добавили в Минтрансе.
Празднование православной пасхи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
19:22
В Севастополе простились с двумя добровольцами, погибшими в зоне СВО

Житель Санкт-Петербурга осужден в Крыму за госизмену

В Крыму на шесть лет осудил мужчину за попытку перейти на сторону Украины и участвовать в боевых действиях в рядах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе суда Верховного суда РК. Осужденным оказался 40-летний петербуржец. Противник проведения СВО, он уже пытался попасть в соседнее государство из другого региона, но из-за неудач выбрал Крым.
"Подсудимый выполнял различные техники плавания и отдыха на воде, при этом соблюдал меры конспирации", – рассказали в суде.
Это, однако, ему не помогло: у курортного поселка на западе полуострова его "поднял на борт" пограничный сторожевик. Следующие несколько лет он проведет в колонии.
Севастопольский спортсмен Антон Брачев покажет себя на чемпионате Европы по самбо в Израиле
07:03
Самбист из Севастополя отправится на чемпионат Европы

В Крыму начали сеять яровые

Аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук.
"В этом году яровых зерновых и зернобобовых культур в республике планируется посеять на 17% больше по сравнению с прошлым годом", - рассказал он, отметив, что больше 3 тысяч Га уже засеяно.
Савчук также рассказал, когда начнут сеять поздние яровые культуры: кукурузу, просо, сорго, подсолнечник и сою.

Волонтеры из "Крымских фей" привезли из Москвы полезный опыт

В Москве "Крымские феи" научились правильно вести страницы в соцсетях. В мире информационных технологий недооценивать важность этого навыка не стоит. Об этом рассказала руководитель организации Татьяна Савицкая.
"Проблема нашей команды в том, что мы не блогеры. Иной раз стыдно попросить ребят в зоне СВО сфотографироваться с посылкой. Но людям нужен отчет", – рассказала она.
Теперь "Крымские феи" проработали маркетплейсы и используют ссылки на конкретные позиции, где можно самостоятельно приобрести для бойцов необходимое или переслать средства волонтерам. При этом все под контролем и удобно.
Местная жительница разговаривает с военнослужащим в селе Перевальное недалеко от Симферополя. - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
08:01
Хроника Крымской весны: 3 марта

Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте

Жителей Крыма в марте ждут две сокращенные рабочие недели и длинные выходные по случаю Дня воссоединения республики с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтруда.
"Нерабочими праздничными днями являются: 8 марта - Международный женский день и 18 марта - День Воссоединения Крыма с Россией", – сообщили в министерстве.
Здесь также отметили, что рабочее время в предпраздничные рабочие дни – во вторник, 7 марта, и в пятницу, 17 марта, – сокращается на 1 час.

В Севастополе открылась первая выставка памяти героев СВО

В Музее Черноморского флота в Севастополе открылась первая выставка, посвященная севастопольцам, погибшим в зоне специальной военной операции – "Помним всех поименно". Здесь собраны сведения о более чем пятидесяти бойцах-черноморцах, офицерах и рядовых, а в витринах представлены личные вещи бойцов, из военной и мирной жизни. О погибших героях рассказали их близкие.
Учения МЧС. Тренировка тушения пожаров в музыкальном училище им. Чайковского в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
10:13
Сгорел на ходу: в Симферополе накажут перевозчика за ЧП с автобусом
Главное за деньКрымНовостиНовости КрымаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:59Главные новости Крыма: 3 марта
21:25Главные новости и заявления дня: 3 марта
20:56НАТО готовит второй эшелон против России на случай разгрома ВСУ – эксперт
20:38ВСУ атаковали Белгородскую область: повреждены 10 домов, нет света и газа
20:25Названа официальная столица Запорожской области – указ
20:08Медикам из новых регионов РФ указали сроки аккредитации
19:55Житель Крыма вырастил плантацию конопли "для лечения суставов"
19:22В Севастополе простились с двумя добровольцами, погибшими в зоне СВО
19:03"Победа должна быть!": что говорят близкие погибших бойцов СВО
18:37Какой будет погода в Крыму на выходных
18:15Раненного в Брянске 10-летнего Федора наградили медалью: история подвига
18:08"Русский добровольческий корпус": кто они и чью волю исполняют
17:46Назван размер выплат пострадавшим от нападения ДРГ на Брянскую область
17:22Эксперт назвал условие возможного нападения Украины на Приднестровье
16:59СК квалифицировал нападение на села Брянской области как теракт
16:50Дом не продан и деньги похищены: риелтор в Крыму получила срок
16:41Крымчан ждут две короткие рабочие недели в марте
16:34Путин собрал Совбез по антитеррору
16:12Минобороны России: за сутки сбит украинский истребитель Су-24 и 18 дронов
16:02Богомаз рассказал о состоянии десятилетнего героя из Брянска
Лента новостейМолния