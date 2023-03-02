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Часть Симферополя до субботы останется без воды - РИА Новости Крым, 02.03.2023
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Часть Симферополя до субботы останется без воды
Часть Симферополя до субботы останется без воды - РИА Новости Крым, 02.03.2023
Часть Симферополя до субботы останется без воды
Часть Симферополя с пятницы, 3 марта, до полудня субботы останется без воды. В четверг отключения затронут жителей и других городов республики, сообщает... РИА Новости Крым, 02.03.2023
2023-03-02T09:48
2023-03-02T09:53
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Часть Симферополя с пятницы, 3 марта, до полудня субботы останется без воды. В четверг отключения затронут жителей и других городов республики, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".СимферопольПо информации компании, из-за переустройства магистрального трубопровода с полуночи 3 марта в крымской столице будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 12 часам 4 марта.На период выполнения работ воды не будет в Смежном переулке, частично по улицам Красноармейской, Киевской, Фрунзе, Тургенева, Крупской, Воровского, также по улицам Неапольской, Археологической, Батаева, Студенческой, Курчатова и на Фабричном спуске.На это время жителей обеспечат привозной водой.Отключения 2 мартаВ четверг, по данным "Вода Крыма", в первой половине дня в Керчи не будет воды по улицам Главная, Объездная, Юзобинская, Холмогорская, Панкратова, Афанасьева.В Красноперекопском районе до 17.00 в селах Таврическое, Совхозное, Почетное, Пятихатка, Рисовое проводится дезинфекция сетей, поэтому в воде будет повышена доза дезинфицирующих средств. В этой связи перед употреблением в пищу ее рекомендуется отстаивать и кипятить.В Ленинском районе до 17 часов без воды поселок Ленино – улицы Советская, Мичурина, Титова, Садовая, Заводская, Гагарина, а также прилегающие улицы и переулки, до 13.00 – село Чистополье.Кроме того, до 13.00 отключения коснутся жителей села Муромское в Белогорском районе. В Саках до 11:00 воды нет по адресам: ул. Вокзальная, ул. Прохорова, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская, ул. 2-й Гвардейской армии, ул. Садовая, Евпаторийское шоссе частично, пер. Евпаторийский, ул. Евпаторийская, пер. Черноморский, пер. Западный.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
https://crimea.ria.ru/20221207/v-selakh-kirovskogo-rayona-kryma-postroyat-seti-vodosnabzheniya--vlasti-1125743596.html
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Часть Симферополя до субботы останется без воды

"Вода Крыма": в Симферополе с пятницы до полудня субботы не будет воды

09:48 02.03.2023 (обновлено: 09:53 02.03.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Часть Симферополя с пятницы, 3 марта, до полудня субботы останется без воды. В четверг отключения затронут жителей и других городов республики, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Симферополь

По информации компании, из-за переустройства магистрального трубопровода с полуночи 3 марта в крымской столице будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода. Полное восстановление водоснабжения ожидается к 12 часам 4 марта.
На период выполнения работ воды не будет в Смежном переулке, частично по улицам Красноармейской, Киевской, Фрунзе, Тургенева, Крупской, Воровского, также по улицам Неапольской, Археологической, Батаева, Студенческой, Курчатова и на Фабричном спуске.
На это время жителей обеспечат привозной водой.
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В четверг, по данным "Вода Крыма", в первой половине дня в Керчи не будет воды по улицам Главная, Объездная, Юзобинская, Холмогорская, Панкратова, Афанасьева.
В Красноперекопском районе до 17.00 в селах Таврическое, Совхозное, Почетное, Пятихатка, Рисовое проводится дезинфекция сетей, поэтому в воде будет повышена доза дезинфицирующих средств. В этой связи перед употреблением в пищу ее рекомендуется отстаивать и кипятить.
В Ленинском районе до 17 часов без воды поселок Ленино – улицы Советская, Мичурина, Титова, Садовая, Заводская, Гагарина, а также прилегающие улицы и переулки, до 13.00 – село Чистополье.
Кроме того, до 13.00 отключения коснутся жителей села Муромское в Белогорском районе. В Саках до 11:00 воды нет по адресам: ул. Вокзальная, ул. Прохорова, ул. Привокзальная, ул. Октябрьская, ул. 2-й Гвардейской армии, ул. Садовая, Евпаторийское шоссе частично, пер. Евпаторийский, ул. Евпаторийская, пер. Черноморский, пер. Западный.
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