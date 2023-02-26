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Двухдневное штормовое: на Кубани ждут схода лавин
Двухдневное штормовое: на Кубани ждут схода лавин - РИА Новости Крым, 26.02.2023
Двухдневное штормовое: на Кубани ждут схода лавин
В горах Кубани и Адыгеи объявлено штормовое предупреждение из-за высокой вероятности схода лавин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 26.02.2023
2023-02-26T12:12
2023-02-26T12:12
2023-02-26T12:12
кубань
краснодарский край
погода
штормовое предупреждение
общество
безопасность
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В горах Кубани и Адыгеи объявлено штормовое предупреждение из-за высокой вероятности схода лавин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Предупреждение МЧСВ этой связи спасатели призывают соблюдать меры безопасности: не выходить в горы во время снегопада, при нахождении в горах следить за погодными прогнозами и уточнять самые опасные места, не пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада - с крутизной склонов более 20 градусов.Как спастись в завалеПри сходе снега в МЧС советуют бежать в сторону, а при попадании под лавину - стараться укрыться под скалой или за деревом."Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока. Лавина прошла - двигайте руками и ногами так, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться", - рекомендуют специалисты.Звать на помощь нужно только тогда, когда на поверхности слышны голоса, в остальных случаях лучше беречь силы.Непогода на КубаниРанее сель сошел на 1886 км железнодорожного перегона Туапсе — Шепси. Обошлось без пострадавших, однако курсирование железнодорожного транспорта было затруднено, поезда приходили с опозданием. Также на этой неделе вследствие обильных осадков в Сочи сошедший оползень повредил водовод в поселке Лоо, оставив без воды около 20 населенных пунктов. В Туапсинском районе из-за ливня и мокрого снега резко поднялся уровень воды в реках, еще раньше из-за обильных ливней обрушился участок трассы А-147 "Джубга-Сочи", а 20 февраля лавина, сошедшая в горах Сочи, повредила ограждения и коммуникации, ведущие к Олимпийской деревне. Читайте также на РИА Новости Крым:Снежная буря надвигается на Кубань – МЧС разворачивает пункты обогреваПятиэтажка в Сочи пошла трещинами, людей экстренно эвакуировалиНовые толчки в Турции и Сирии - есть раненые, разрушения и затопления
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кубань, краснодарский край, погода, штормовое предупреждение, общество, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Двухдневное штормовое: на Кубани ждут схода лавин
МЧС: в горах Кубани и Адыгеи объявлена высокая опасность схода лавин
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В горах Кубани и Адыгеи объявлено штормовое предупреждение из-за высокой вероятности схода лавин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Предупреждение МЧС
"На период с 18 часов 26 февраля до 18 часов 28 февраля в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше двух тысяч метров - лавиноопасно", - предупредили в ведомстве.
В этой связи спасатели призывают соблюдать меры безопасности: не выходить в горы во время снегопада, при нахождении в горах следить за погодными прогнозами и уточнять самые опасные места, не пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада - с крутизной склонов более 20 градусов.
Как спастись в завале
При сходе снега в МЧС советуют бежать в сторону, а при попадании под лавину - стараться укрыться под скалой или за деревом.
"Если вас захлестнуло лавиной — делайте широкие движения так, будто вы плывете, чтобы удерживаться на поверхности снежного потока. Лавина прошла - двигайте руками и ногами так, чтобы расчистить воздушный карман, прежде чем снег успеет слежаться", - рекомендуют специалисты.
Звать на помощь нужно только тогда, когда на поверхности слышны голоса, в остальных случаях лучше беречь силы.
Непогода на Кубани
Ранее сель сошел
на 1886 км железнодорожного перегона Туапсе — Шепси. Обошлось без пострадавших, однако курсирование железнодорожного транспорта было затруднено, поезда приходили с опозданием.
Также на этой неделе вследствие обильных осадков в Сочи сошедший оползень повредил водовод в поселке Лоо, оставив без воды около 20 населенных пунктов. В Туапсинском районе из-за ливня и мокрого снега резко поднялся уровень воды в реках, еще раньше из-за обильных ливней обрушился участок трассы
А-147 "Джубга-Сочи", а 20 февраля лавина, сошедшая в горах Сочи, повредила ограждения и коммуникации,
ведущие к Олимпийской деревне.
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