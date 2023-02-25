Хроника Крымской весны: 25 февраля
Крымская весна 9 лет назад: митинги: российский флаг над Верховным Советом и митинги за РФ
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкМитинг возле городской администрации Севастополя
Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 25 февраля 2014 года.
- —В ночь на 25 февраля неизвестные пытались поджечь ТРК "Черноморская". В окно одного из помещений полетела бутылка с зажигательной смесью. А здание меджлиса (организации, признанной в РФ экстремистской) забросали яйцами и пакетами с желтой краской.
- —С утра у здания крымского парламента начали скапливаться люди. Основное требование пикетчиков — взять крымским властям управление республикой на себя, подчинить силовые структуры. По центру Симферополя прошла людская колонна. СМИ отметили, что там не было замечено ни единого партийного флага: только крымские, российские, а также георгиевские ленты и казачья атрибутика.
- —На здании Верховного Совета Крыма появился российский флаг.
- —Глава признанного в России незаконным меджлиса Рефат Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу подготовиться к организации массовых беспорядков у крымского парламента. Подчиненным ему боевикам рекомендовано приготовить деревянные дубинки.
- —Прошла демонстрация в Севастополе. Пятьдесят тысяч горожан на площади им. Нахимова спели "Вставай, страна огромная". Инициирован сбор средств для бойцов подразделения "Беркут": им перестали платить зарплаты.
- —На администрации города появился плакат: "Киев нам не указ". На улицах водителям раздают российские флажки.
- —В Севастополе события последних дней называют "весна нашей надежды". Возможно, именно эти слова позже трансформировались в узнаваемое словосочетание "Крымская весна".
- —В Ялте российские военные взяли под охрану санаторий ЧФ РФ.
- —Вечером в Евпатории прошел большой пророссийский митинг.
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