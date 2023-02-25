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Хроника Крымской весны: 25 февраля - РИА Новости Крым, 25.02.2023
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Хроника Крымской весны: 25 февраля
Хроника Крымской весны: 25 февраля - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Хроника Крымской весны: 25 февраля
РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T08:01
2023-02-25T08:01
крымская весна: девять лет вместе
крымская весна
крым
севастополь
ялта
история
общество
политика
россия
украина
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Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 25 февраля 2014 года.В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014&gt;&gt;&gt;Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны читайте тут &gt;&gt;&gt;Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в СевастополеКак НАТО повлияло на воссоединение Крыма с Россией: мнение ШредераЭксперты: референдум 1991 года в Крыму – первый шаг к возвращению в РФ
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Наталья Дремова
Наталья Дремова
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская весна: девять лет вместе, крымская весна, крым, севастополь, ялта, история, общество, политика, россия, украина
Хроника Крымской весны: 25 февраля

Крымская весна 9 лет назад: митинги: российский флаг над Верховным Советом и митинги за РФ

08:01 25.02.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкМитинг возле городской администрации Севастополя
Митинг возле городской администрации Севастополя - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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Наталья Дремова
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Девять лет назад февраль для крымчан стал тяжелым и тревожным месяцем. Не все понимали, за что и против чего идет "майданная битва". Но впервые так открыто транслировались чаяния и стремления националистов и примкнувшим к ним "кандидатам в европейцы". И ощущение было четкое: если они победят, Крыму не поздоровится.
Но тогда на полуострове начались и другие процессы - осознания, объединения, сопротивления. В том феврале было много митингов, где скандировали: "Россия!". Но даже в самых смелых мечтах никто не думал, что Крым совсем скоро станет ее частью. РИА Новости Крым вспоминают "тревожный февраль" 2014 года. Сегодня в хронике - события 25 февраля 2014 года.
  • В ночь на 25 февраля неизвестные пытались поджечь ТРК "Черноморская". В окно одного из помещений полетела бутылка с зажигательной смесью. А здание меджлиса (организации, признанной в РФ экстремистской) забросали яйцами и пакетами с желтой краской.
  • С утра у здания крымского парламента начали скапливаться люди. Основное требование пикетчиков — взять крымским властям управление республикой на себя, подчинить силовые структуры. По центру Симферополя прошла людская колонна. СМИ отметили, что там не было замечено ни единого партийного флага: только крымские, российские, а также георгиевские ленты и казачья атрибутика.
В Крыму военный назвал СВО последствием майдана-2014>>>
  • На здании Верховного Совета Крыма появился российский флаг.
  • Глава признанного в России незаконным меджлиса Рефат Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу подготовиться к организации массовых беспорядков у крымского парламента. Подчиненным ему боевикам рекомендовано приготовить деревянные дубинки.
  • Прошла демонстрация в Севастополе. Пятьдесят тысяч горожан на площади им. Нахимова спели "Вставай, страна огромная". Инициирован сбор средств для бойцов подразделения "Беркут": им перестали платить зарплаты.
  • На администрации города появился плакат: "Киев нам не указ". На улицах водителям раздают российские флажки.
  • В Севастополе события последних дней называют "весна нашей надежды". Возможно, именно эти слова позже трансформировались в узнаваемое словосочетание "Крымская весна".
  • В Ялте российские военные взяли под охрану санаторий ЧФ РФ.
  • Вечером в Евпатории прошел большой пророссийский митинг.
Как Крым возвращался на Родину. Хроника Крымской весны читайте тут >>>
Российский космонавт Антон Шкаплеров - РИА Новости, 1920, 14.03.2019
14 марта 2019, 18:16
Шкаплеров рассказал, как американские астронавты отнеслись в "Крымской весне"
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Крымская весна: девять лет вместеКрымская веснаКрымСевастопольЯлтаИсторияОбществоПолитикаРоссияУкраина
 
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