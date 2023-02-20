https://crimea.ria.ru/20230220/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-20-fevralya-1127111921.html

Главные новости и заявления дня: 20 февраля

Главные новости и заявления дня: 20 февраля - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Главные новости и заявления дня: 20 февраля

Киевский визит Байдена и анонс новых поставок критического вооружения Украине. Признание Меркель о целях Минских соглашений. Освобождение российскими войсками... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T22:02

2023-02-20T22:02

2023-02-20T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Киевский визит Байдена и анонс новых поставок критического вооружения Украине. Признание Меркель о целях Минских соглашений. Освобождение российскими войсками населенного пункта близ Артемовска и уничтожение большей части западной техники. Гибель военных при пожаре в Курской области. Рост числа жертв турецкого землетрясения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Байден в Киеве20 февраля президент США Джо Байден прибыл в Киев и провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Два президента провели встречу в Михайловском соборе столицы. При этом Байден заявил, что намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут критически важное оборудование, в том числе артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы и радиолокационные системы воздушного наблюдения. Также американский лидер анонсировал дополнительные санкции против России. Признание МеркельРоссийские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко. В беседе с ними Меркель призналась, что Минские соглашения позволили Киеву подготовиться к конфликту с Россией. Успехи ВС РФДобровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ полностью освободили населенный пункт Парасковиевка в окрестностях Артемовска Донецкой Народной Республики, сообщило в понедельник Минобороны РФ. На данном направлении противник за сутки потерял около 115 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО "Град", гаубицу Д-30, противотанковую пушку "Рапира", а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Уничтожение западной техники на УкраинеС декабря 2021 года страны НАТО передали Украине более 1,1 тысячи комплексов ПВО, 440 танков и 1,5 тысячи боевых машин пехоты. Кроме того, Киев получил от стран-членов Североатлантического альянса 9,8 тыс. ракет к реактивным системам залпового огня, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1,2 млн снарядов.Большая часть этих вооружений и техники уничтожена российскими войсками, сообщило 20 февраля пресс-бюро Службы внешней разведки. ЧП в Курской области20 февраля Минобороны сообщило о гибели шести военнослужащих в результате пожара в блиндаже в Курской области По предварительной информации, из-за нарушения требований безопасности произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости. На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Совместно с комиссией Западного военного округа они проводят расследование, причины ЧП устанавливаются. Жертвы турецкого землетрясенияЧисло погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 41 156, сообщило в понедельник местное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Число повторных землетрясений после катастрофы 6 февраля в Турции превысило шесть тысяч. Это норма для четырехмесячного периода, но никак не для двух недель, заявил на брифинге глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Орхан Татар. Несмотря на прошедшие недели, спасатели находят под завалами живых людей. Новое мощное землетрясение в Турции и Сирии20 февраля на границе Сирии и Турции повторились мощные подземные. Толчки магнитудой 6,3 ощутили жители нескольких сирийских провинций, а турецкий телеканал CNN Turk сообщил о новых разрушениях в провинции Хатай.

https://crimea.ria.ru/20230220/chego-zhdat-ot-poslaniya-baydena-putinu-i-rossiyanam--ekspert-1127080314.html

https://crimea.ria.ru/20230220/politolog-raskryl-istinnuyu-tsel-vizita-baydena-na-ukrainu-1127107184.html

https://crimea.ria.ru/20230220/sostoyanie-krayne-tyazheloe-stalo-izvestno-o-zdorove-kostomarova-1127103223.html

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турция

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