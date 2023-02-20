https://crimea.ria.ru/20230220/armiya-rossii-unichtozhila-tri-sklada-boepripasov-vsu-1127103496.html
Армия России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ
Армия России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Армия России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T15:25
2023-02-20T15:25
2023-02-20T15:25
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении артиллеристы и подразделения "Западной" группировки войск нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Потери противника составили 50 военнослужащих, один танк и три автомобиля.На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" ударили по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР. В результате уничтожено около 100 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.На Южно-Донецкоми Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" разгромили украинские подразделения в районах Угледара и Доброволье ДНР, Гуляйполя и Юрковки Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковНаши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – экспертЗапад больше не может вооружать Украину
https://crimea.ria.ru/20230220/minoborony-soobschilo-ob-osvobozhdenii-naselennogo-punkta-bliz-artemovska-1127102422.html
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), запорожская область, сво, новости
Армия России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ
Минобороны: армия России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ в Донбассе и на Запорожье
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Уничтожены три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на Купянском направлении артиллеристы и подразделения "Западной" группировки войск нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Потери противника составили 50 военнослужащих, один танк и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" ударили по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР. В результате уничтожено около 100 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
На Южно-Донецкоми Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" разгромили украинские подразделения в районах Угледара и Доброволье ДНР, Гуляйполя и Юрковки Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
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