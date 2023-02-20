Рейтинг@Mail.ru
Армия России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230220/armiya-rossii-unichtozhila-tri-sklada-boepripasov-vsu-1127103496.html
Армия России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ
Армия России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Армия России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T15:25
2023-02-20T15:25
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123431430_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_789f37aac4909eda4b12eddd4909eed5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.По данным ведомства, на Купянском направлении артиллеристы и подразделения "Западной" группировки войск нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Потери противника составили 50 военнослужащих, один танк и три автомобиля.На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" ударили по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР. В результате уничтожено около 100 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.На Южно-Донецкоми Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" разгромили украинские подразделения в районах Угледара и Доброволье ДНР, Гуляйполя и Юрковки Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковНаши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – экспертЗапад больше не может вооружать Украину
https://crimea.ria.ru/20230220/minoborony-soobschilo-ob-osvobozhdenii-naselennogo-punkta-bliz-artemovska-1127102422.html
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/03/1123431430_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_dbaed0e8db78f3b5276a63a3f316ccda.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр), запорожская область, сво, новости
Армия России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ

Минобороны: армия России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ в Донбассе и на Запорожье

15:25 20.02.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
Боевая работа летчиков армейской авиации в зоне специальной военной операции
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Российские войска за прошедшие сутки уничтожили три склада боеприпасов вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Уничтожены три склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Угледар и Водяное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на Купянском направлении артиллеристы и подразделения "Западной" группировки войск нанесли удары по противнику в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Потери противника составили 50 военнослужащих, один танк и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия группировки войск "Центр" ударили по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР. В результате уничтожено около 100 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
На Южно-Донецкоми Запорожском направлениях авиация и артиллерия группировки войск "Восток" разгромили украинские подразделения в районах Угледара и Доброволье ДНР, Гуляйполя и Юрковки Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
14:51
Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска
Читайте также на РИА Новости Крым:
Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танков
Наши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – эксперт
Запад больше не может вооружать Украину
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)Запорожская областьСВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:44Форель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологии
16:08Под постоянным контролем: мэр Новой Каховки рассказал о состоянии ГЭС 0:45
15:31Украинские войска за сутки потеряли пять гаубиц под Херсоном
15:25Армия России уничтожила три склада боеприпасов ВСУ
15:12"Состояние крайне тяжелое": стало известно о здоровье Костомарова
15:07Шестеро военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области
15:05В Севастополе сильный ветер остановил движение катеров в Артбухте
14:51Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта близ Артемовска
14:43Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 41 156
14:23Байден объявит о поставках критического вооружения Украине
14:21Катер ЧФ назвали в честь погибшего на спецоперации Героя России
13:35Зацепил обочину и перевернулся: подробности ДТП на севере Крыма
13:29Скрывался 8 лет: жителя Севастополя будут судить за смерть незнакомца
13:10Байден прилетел в Киев и встретился с Зеленским
13:05Сколько выпускников будут сдавать ЕГЭ в 2023 году
12:37В Крыму задержан глава сельсовета за дачу взятки
12:30Меркель рассказала пранкерам о цели Минских соглашений
12:12РНКБ дал кредит на 4,1 млрд рублей на сооружение туркомплекса в Коктебеле
11:36Движение по Крымскому мосту восстановлено после ДТП – есть пробки
11:22Атака на Курскую область – 7 прилетов по приграничной территории
Лента новостейМолния