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Войска России уничтожили большую часть западной техники на Украине - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Войска России уничтожили большую часть западной техники на Украине
Войска России уничтожили большую часть западной техники на Украине - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Войска России уничтожили большую часть западной техники на Украине
С декабря 2021 года страны НАТО передали Украине более 1,1 тысячи комплексов ПВО, 440 танков и 1,5 тысячи боевых машин пехоты. Большая часть этих вооружений и... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T11:15
2023-02-20T11:15
украина
поставки западного оружия украине
вооруженные силы россии
служба внешней разведки (свр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. С декабря 2021 года страны НАТО передали Украине более 1,1 тысячи комплексов ПВО, 440 танков и 1,5 тысячи боевых машин пехоты. Большая часть этих вооружений и техники уничтожена российскими войсками. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки.Что НАТО успела поставить Киеву"Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1 170 комплексов ПВО, 440 танков, 1 510 БМП, 655 артиллерийских систем", – рассказали в ведомстве.Кроме того, Киев получил от стран-членов Североатлантического альянса 9,8 тыс. ракет к реактивным системам залпового огня, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1,2 млн снарядов.Поставки танков и ракет Украине25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности заявил что Лондон планирует увеличить объемы поставок вооружения на Украину в 2023 году. По его словам, Британия "будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия".О поставках боевых самолетов, на которых постоянно настаивает киевский режим, речь пока не идет.Читайте также на РИА Новости Крым:Горят и будут гореть: Песков о поставках Киеву западных танковНаши бойцы жаждут "познакомиться" с западными танками – экспертЗапад больше не может вооружать Украину
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РИА Новости Крым
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украина, поставки западного оружия украине, вооруженные силы россии, служба внешней разведки (свр), в мире, новости, сво
Войска России уничтожили большую часть западной техники на Украине

Служба внешней разведки: армия РФ уничтожила большую часть западной техники на Украине

11:15 20.02.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. С декабря 2021 года страны НАТО передали Украине более 1,1 тысячи комплексов ПВО, 440 танков и 1,5 тысячи боевых машин пехоты. Большая часть этих вооружений и техники уничтожена российскими войсками. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки.

Что НАТО успела поставить Киеву

"Служба внешней разведки Российской Федерации располагает сведениями о том, что в период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1 170 комплексов ПВО, 440 танков, 1 510 БМП, 655 артиллерийских систем", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, Киев получил от стран-членов Североатлантического альянса 9,8 тыс. ракет к реактивным системам залпового огня, 609 тыс. противотанковых выстрелов и 1,2 млн снарядов.
"Большая часть из предоставленной Западом военной техники была уничтожена российскими войсками", - отметили в СВР.
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Поставки танков и ракет Украине

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности заявил что Лондон планирует увеличить объемы поставок вооружения на Украину в 2023 году. По его словам, Британия "будет первой страной, которая предоставит Украине вооружения дальнего радиуса действия".
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УкраинаПоставки западного оружия УкраинеВооруженные силы РоссииСлужба внешней разведки (СВР)В миреНовостиСВО
 
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