Рейтинг@Mail.ru
Почти 50 улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230215/pochti-50-ulits-simferopolya-ostalis-bez-sveta-1126984498.html
Почти 50 улиц Симферополя остались без света
Почти 50 улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 15.02.2023
Почти 50 улиц Симферополя остались без света
Около 50 улиц Симферополя и три садовых товарищества в среду остались без света из-за планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.02.2023
2023-02-15T09:44
2023-02-15T09:44
новости крыма
крым
энергосистема крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
симферополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/25/1114852572_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_c1277bd01aa8e6e596a18c43aa2795f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Около 50 улиц Симферополя и три садовых товарищества в среду остались без света из-за планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".В зону отключения попали улицы Грибоедова (№ 1-20/8), Киевская (48-50/35, 69-71/12), проспект Победы (1-13), Шмидта (8-14А, 13-35), проспект Кирова (51), Тургенева (1, 2), Киевская/Шмидта, Сенная (1-27), Дружбы (24-93), Красных Зорь (25-40), Днепровская (29-85), Табачная (1-28), 1-й Конной Армии (48-76, 19А-25А), Аянская (41-70), Родниковая (36/32), Ялтинское шоссе (33/2), Труда (12-15,19-23/22), Щаденко (2А-30), Ковыльная (3-5А), Пасечная (1-12), Парниковая (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Николаевская (1А, 4), Счастливая (1-17), Трудовая (1/3-13), Артиллерийская (67-90), 8 Марта (118-134 А, 153-169/45), Курцовская (41-58/99), Ангарская (1-37), Крылова (108), Кременчугская (24, 19/2), Осипенко (1-25), Камчатская (1-12А), Пригородная (17/19), Чокъракъ (8-46), Вильямсона (2-17), Чередниченко (3-38), Берекет (1-20), Генчлик (1-22), Битумная (136А, 144), Линейная (88-96), Арзы (1-10), Пехотинцев (31-39), Джанкойская (163), Раздольная (1-33), Евпаторийское шоссе (185-225).Также нет света на переулках Пехотинцев (1-16), Шмидта (10), Битумный (1-24), Линейный (1-8, 92), Ракетный (1-16). Кроме того, из-за ремонта ограничено энергоснабжение микрорайона "Каменка", садовых товариществ "Пневматика", "Коммунальник", "Мебельщик".Как сообщалось, 10 февраля в Крыму зафиксирован новый исторический максимум потребления мощности в энергосистеме полуострова – 1663 МВт. Новый рекорд на 40 МВт превысил аналогичный показатель, зафиксированный 26 января 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаВ Крыму подорожает электричество – новые тарифыАвария оставила без воды более 10 улиц Симферополя
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111485/25/1114852572_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_241dd0fe0128c2d490450db640266602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, симферополь, общество
Почти 50 улиц Симферополя остались без света

Почти 50 улиц Симферополя в среду остались без света из-за ремонта на сетях

09:44 15.02.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач в Симферополе
Линии электропередач в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Около 50 улиц Симферополя и три садовых товарищества в среду остались без света из-за планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В связи с плановым ремонтом электрооборудования 15 февраля в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи по ряду адресов", - говорится в сообщении.
В зону отключения попали улицы Грибоедова (№ 1-20/8), Киевская (48-50/35, 69-71/12), проспект Победы (1-13), Шмидта (8-14А, 13-35), проспект Кирова (51), Тургенева (1, 2), Киевская/Шмидта, Сенная (1-27), Дружбы (24-93), Красных Зорь (25-40), Днепровская (29-85), Табачная (1-28), 1-й Конной Армии (48-76, 19А-25А), Аянская (41-70), Родниковая (36/32), Ялтинское шоссе (33/2), Труда (12-15,19-23/22), Щаденко (2А-30), Ковыльная (3-5А), Пасечная (1-12), Парниковая (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Николаевская (1А, 4), Счастливая (1-17), Трудовая (1/3-13), Артиллерийская (67-90), 8 Марта (118-134 А, 153-169/45), Курцовская (41-58/99), Ангарская (1-37), Крылова (108), Кременчугская (24, 19/2), Осипенко (1-25), Камчатская (1-12А), Пригородная (17/19), Чокъракъ (8-46), Вильямсона (2-17), Чередниченко (3-38), Берекет (1-20), Генчлик (1-22), Битумная (136А, 144), Линейная (88-96), Арзы (1-10), Пехотинцев (31-39), Джанкойская (163), Раздольная (1-33), Евпаторийское шоссе (185-225).
Также нет света на переулках Пехотинцев (1-16), Шмидта (10), Битумный (1-24), Линейный (1-8, 92), Ракетный (1-16). Кроме того, из-за ремонта ограничено энергоснабжение микрорайона "Каменка", садовых товариществ "Пневматика", "Коммунальник", "Мебельщик".
Как сообщалось, 10 февраля в Крыму зафиксирован новый исторический максимум потребления мощности в энергосистеме полуострова – 1663 МВт. Новый рекорд на 40 МВт превысил аналогичный показатель, зафиксированный 26 января 2022 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и вода
В Крыму подорожает электричество – новые тарифы
Авария оставила без воды более 10 улиц Симферополя
 
Новости КрымаКрымЭнергосистема КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяСимферопольОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:45212 часов под завалами: в Турции новое чудесное спасение
10:32Состояние Костомарова резко ухудшилось - что известно
10:30COVID-сводка по Крыму и Севастополю
10:18Работа Керченской переправы 15 февраля: как ходят паромы
10:12Заседание Совета Федерации. Прямая трансляция
09:44Почти 50 улиц Симферополя остались без света
09:25Сочи под ударом стихии: рухнувшие деревья, перебои со светом и газом
09:00Черномор Авто представляет новый автомобильный бренд в Крыму - OMODA!
08:46Сумоисты из Крыма победили в Первенстве ЮФО
08:23Не рассыпаться внутри: о чем и зачем поют на фронте – от Афгана до СВО
07:57В Крыму задумали построить музей - отправную точку экскурсий для молодежи
07:23Проблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"
07:02Афганистан и Украина: зачем США "поджигают" конфликты у границ России
00:01Какой будет погода в Крыму в среду
22:06Главные новости и заявления дня: 14 февраля
21:59Работа на опережение: как избежать повторения трагедии в Турции
21:43Влюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб
21:21Главные новости Крыма: 14 февраля
21:02На Украине отменят 8 Марта и День Победы
20:4114 февраля - опасный день для отношений
Лента новостейМолния