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Почти 50 улиц Симферополя остались без света

Почти 50 улиц Симферополя остались без света - РИА Новости Крым, 15.02.2023

Почти 50 улиц Симферополя остались без света

Около 50 улиц Симферополя и три садовых товарищества в среду остались без света из-за планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.02.2023

2023-02-15T09:44

2023-02-15T09:44

2023-02-15T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости Крым. Около 50 улиц Симферополя и три садовых товарищества в среду остались без света из-за планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".В зону отключения попали улицы Грибоедова (№ 1-20/8), Киевская (48-50/35, 69-71/12), проспект Победы (1-13), Шмидта (8-14А, 13-35), проспект Кирова (51), Тургенева (1, 2), Киевская/Шмидта, Сенная (1-27), Дружбы (24-93), Красных Зорь (25-40), Днепровская (29-85), Табачная (1-28), 1-й Конной Армии (48-76, 19А-25А), Аянская (41-70), Родниковая (36/32), Ялтинское шоссе (33/2), Труда (12-15,19-23/22), Щаденко (2А-30), Ковыльная (3-5А), Пасечная (1-12), Парниковая (1-12), Северная (1-12), Сотовая (1-12), Николаевская (1А, 4), Счастливая (1-17), Трудовая (1/3-13), Артиллерийская (67-90), 8 Марта (118-134 А, 153-169/45), Курцовская (41-58/99), Ангарская (1-37), Крылова (108), Кременчугская (24, 19/2), Осипенко (1-25), Камчатская (1-12А), Пригородная (17/19), Чокъракъ (8-46), Вильямсона (2-17), Чередниченко (3-38), Берекет (1-20), Генчлик (1-22), Битумная (136А, 144), Линейная (88-96), Арзы (1-10), Пехотинцев (31-39), Джанкойская (163), Раздольная (1-33), Евпаторийское шоссе (185-225).Также нет света на переулках Пехотинцев (1-16), Шмидта (10), Битумный (1-24), Линейный (1-8, 92), Ракетный (1-16). Кроме того, из-за ремонта ограничено энергоснабжение микрорайона "Каменка", садовых товариществ "Пневматика", "Коммунальник", "Мебельщик".Как сообщалось, 10 февраля в Крыму зафиксирован новый исторический максимум потребления мощности в энергосистеме полуострова – 1663 МВт. Новый рекорд на 40 МВт превысил аналогичный показатель, зафиксированный 26 января 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Тарифы в рост: на сколько в Крыму подорожали свет, газ и водаВ Крыму подорожает электричество – новые тарифыАвария оставила без воды более 10 улиц Симферополя

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