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COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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COVID-сводка по Крыму и Севастополю
COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 14.02.2023
COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 65 новых случаев заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 64... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T11:16
2023-02-14T11:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 65 новых случаев заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 64 человек.Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 878 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 898 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 37 человек, за весь период – 204 524", - проинформировали в региональном минздраве.Летальных исходов не было. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 420.Коронавирус в СевастополеВ городе зафиксировано 32 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 86 лет."В ковидные стационары госпитализированы трое, выписаны семеро. На данный момент в больницах находятся 83 пациента, из них 81 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 428 человек, выздоровели 95 459.Коронавирус в РоссииЗаболеваемость коронавирусом и гриппом в стране растет уже несколько недель. За минувшие семь дней в России выявлено 78,8 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 30% больше предыдущей недели, и более миллиона случаев заражения гриппом и ОРВИ.Преобладающими по ковиду являются геноварианты штамма "Омикрон". По респираторным инфекциям – грипп группы В.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппомСтелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусГрозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"
https://crimea.ria.ru/20230210/v-sevastopole-spasli-patsienta-so-100-porazheniem-legkikh-iz-za-covid-1126914317.html
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COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 65 новых случаев заражения COVID-19, умер 1 человек

11:16 14.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 65 новых случаев заболевания коронавирусом, скончался один пожилой пациент. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 64 человек.

Коронавирус в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 878 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано три пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 898 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 37 человек, за весь период – 204 524", - проинформировали в региональном минздраве.
Летальных исходов не было. Общее число жертв пандемии в регионе – 5 420.
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Коронавирус в Севастополе

В городе зафиксировано 32 новых случая заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 86 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы трое, выписаны семеро. На данный момент в больницах находятся 83 пациента, из них 81 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 428 человек, выздоровели 95 459.
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Почему умирают от COVID-19

Коронавирус в России

Заболеваемость коронавирусом и гриппом в стране растет уже несколько недель. За минувшие семь дней в России выявлено 78,8 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 30% больше предыдущей недели, и более миллиона случаев заражения гриппом и ОРВИ.
Преобладающими по ковиду являются геноварианты штамма "Омикрон". По респираторным инфекциям – грипп группы В.
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