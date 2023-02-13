https://crimea.ria.ru/20230213/chto-s-covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-za-sutki-1126944993.html
Что с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
Что с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Что с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
В Крыму и Севастополе выявили 64 новых случая заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 116 человек. РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T11:14
2023-02-13T11:14
2023-02-13T11:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 64 новых случая заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 116 человек.Ковидная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 845 положительных на COVID-19.Летальных исходов ха сутки не было. Общее число жертв пандемии в регионе – 5420.Ковидная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 38 новых случая заболевания COVID-19. Смертельных случаев от коронавируса также не было.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 396 человек, выздоровели 95 418.Читайте также на РИА Новости Крым:Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыБез жертв не обошлось: суточная COVID-сводка по Крыму и Севастополю
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, минздрав крыма, новости, новости крыма
Что с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 64 новых случая заражения COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 64 новых случая заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 116 человек.
Ковидная сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 845 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 895 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 25 человек, выздоровевших за весь период – 204 487", - сообщили в региональном минздраве.
Летальных исходов ха сутки не было. Общее число жертв пандемии в регионе – 5420.
Ковидная сводка по Севастополю
В городе зарегистрировано 38 новых случая заболевания COVID-19. Смертельных случаев от коронавируса также не было.
"В ковидные стационары госпитализированы четыре человека, выписаны столько же. На данный момент в больницах находятся 87 пациентов, из них 85 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 396 человек, выздоровели 95 418.
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