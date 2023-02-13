https://crimea.ria.ru/20230213/chto-s-covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-za-sutki-1126944993.html

Что с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки

Что с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Что с COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные за сутки

В Крыму и Севастополе выявили 64 новых случая заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 116 человек. РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T11:14

2023-02-13T11:14

2023-02-13T11:14

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 64 новых случая заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 116 человек.Ковидная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 845 положительных на COVID-19.Летальных исходов ха сутки не было. Общее число жертв пандемии в регионе – 5420.Ковидная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 38 новых случая заболевания COVID-19. Смертельных случаев от коронавируса также не было.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 396 человек, выздоровели 95 418.Читайте также на РИА Новости Крым:Стелс-омикрон мутировал: чем опасен вирусСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыБез жертв не обошлось: суточная COVID-сводка по Крыму и Севастополю

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, минздрав крыма, новости, новости крыма