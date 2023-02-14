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Блины с икрой на Масленицу в этом году обойдутся дороже

Блины с икрой на Масленицу в этом году обойдутся дороже - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Блины с икрой на Масленицу в этом году обойдутся дороже

Блины с икрой в масленичную неделю в этом году обойдутся россиянам дороже, чем в прошлом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы аналитиков. РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-14T07:58

2023-02-14T07:58

2023-02-13T21:09

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масленица

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Блины с икрой в масленичную неделю в этом году обойдутся россиянам дороже, чем в прошлом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы аналитиков.Цены на деликатесПо данным экспертов, которые исследовали цены в реальных и онлайн-магазинах, популярнее всего среди россиян икра горбуши в 300-граммовых банках. Средний чек на эту позицию за год вырос на 9% и составляет в среднем 1103 рубля. Средний чек на икру кеты вырос на 5%, - до 1810. Икра форели подорожала на 17%, до 1915 рублей.Имитация красной икры тоже стала обходиться дороже: в среднем на 10%, до 495 рублей.Популярная форельПри этом россияне стали покупать икру горбуши реже на 30%, кеты - на 11%, а икру форели теперь, напротив, берут чаще (рост на 2%). Отмечается также, что россияне стали активнее покупать икру нерки и кижуча. А имитированный продукт стал реже пользоваться спросом.В целом, по данным исследователей, покупательская способность россиян снижается, и с каждым годом граждане могут купить на одну зарплату меньше икры - например, в 2022 году средний оклад позволял приобрести 9,7 килограмма, а в 2012 году - 11,4.Масленица в 2023 году проходит в России с 20 по 26 февраля. Свое название праздник получил от того, что в этот период времени — последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в пищу сливочного масла, молочных продуктов и рыбы. Блины на Масленицу пекут каждый день, начиная с понедельника. Особой популярностью пользуются блинчики с красной икрой. Но, несмотря на всю пользу икры, в больших количествах этот продукт может быть опасен для здоровья. Оптимальный размер порции для взрослого здорового человека - 20 граммов продукта в сутки. Читайте также на РИА Новости Крым:В севастопольских реках начнут разводить краснокнижного лососяВ Симферополе двое любителей морепродуктов украли и съели 1,5 кг икрыКрасная икра может подорожать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, общество, цены и тарифы, новости, икра, россия, масленица