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Как работает Керченская переправа в субботу, 11 февраля
Как работает Керченская переправа в субботу, 11 февраля - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Как работает Керченская переправа в субботу, 11 февраля
Керченская паромная переправа в субботу, 11 февраля, работает штатно, погода благоприятствует судоходству: штормовых предупреждений. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T12:25
2023-02-11T12:25
2023-02-11T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу, 11 февраля, работает штатно, погода благоприятствует судоходству: штормовых предупреждений. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Погода на Керченской переправе"По проливу нет действующих штормовых предупреждений. Согласно прогнозу Росгидромета, 11 февраля ветер западный, юго-западный 5 – 10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20 – 70 см, температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла, температура воды в море 1-2 градуса", – сообщает ведомство.Работа паромовРанее переправа была закрыта в течение четырех дней из-за шторма и сильного ветра в проливе. С начала работы – в ночь на 9 октября по 11 февраля – через пролив в обе стороны перевезено 81 614 пассажиров, 62 430 единиц автотранспорта и 6 953 ж/д-вагона.На Керченской переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами: продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендовано использовать альтернативный наземный маршрут.Ранее сообщалось, что в очереди на переправу в Крым стоят более 120 автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновниковКогда полностью откроют Крымский мост Сухопутный коридор через новые регионы: ситуация сегодня
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, транспорт, новости, новости крыма, общество, погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым.
Керченская паромная переправа в субботу, 11 февраля, работает штатно, погода благоприятствует судоходству: штормовых предупреждений. Об этом сообщает
пресс-служба Минтранса России.
Погода на Керченской переправе
"По проливу нет действующих штормовых предупреждений. Согласно прогнозу Росгидромета, 11 февраля ветер западный, юго-западный 5 – 10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 20 – 70 см, температура воздуха от 1 до 3 градусов тепла, температура воды в море 1-2 градуса", – сообщает ведомство.
Работа паромов
Ранее переправа была закрыта в течение четырех дней из-за шторма и сильного ветра в проливе. С начала работы – в ночь на 9 октября по 11 февраля – через пролив в обе стороны перевезено 81 614 пассажиров, 62 430 единиц автотранспорта и 6 953 ж/д-вагона.
"Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2011 рейсов", – уточнили в Минтрансе.
На Керченской переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре 2022 года после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами: продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендовано использовать альтернативный наземный маршрут.
Ранее сообщалось
, что в очереди на переправу в Крым стоят более 120 автомобилей.
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