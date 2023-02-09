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Главные новости Крыма: 9 февраля - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Главные новости Крыма: 9 февраля
Главные новости Крыма: 9 февраля - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Главные новости Крыма: 9 февраля
Кто ответит за гибель работников в стройгородке "Таврида". Какими могут быть последствия землетрясения в Турции для полуострова. Готов ли Крым присоединиться к... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T21:55
2023-02-09T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Кто ответит за гибель работников в стройгородке "Таврида". Какими могут быть последствия землетрясения в Турции для полуострова. Готов ли Крым присоединиться к бойкоту Олимпиады 2024. Статистика коррупционного Крыма. Ответ главы республики на "подготовку кадров для Крыма" в Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В республике поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024В министерстве спорта Крыма поддерживают позицию возможного бойкота Олимпиады, которая должна состояться в 2024 году в Париже, если чиновники Международного олимпийского комитета потребуют от российских спортсменов ради участия в ней принимать те или иные политические решения."Я как гражданин Российский Федерации считаю дальнейшие уступки и выступление под нейтральным флагом неприемлемым. Если спорт перестал быть вне политики, а становится ее частью, то я однозначно могу сказать, что никогда интересы одного человека не могут стоять выше интересов страны", - заявила министр спорта республики Ольга Торубарова в комментарии РИА Новости Крым.Крым может сдвинуться после толчков в ТурцииМощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова. Такое предположение РИА Новости Крым высказал замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач."Чтобы определить новые координаты Крымского полуострова, нужны глобальные исследования. Мы располагаем самыми современными методами космической геодезии и геодинамики, позволяющими с самой высокой на сегодняшний день точностью провести измерения и увидеть, что произошло после этого события. Мы начинаем эту работу. Вернее продолжаем, поскольку исследования мы ведем постоянно", - рассказал физик."Подготовка кадров"Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что "перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о необходимости начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас". К таковым чиновница отнесла работников правоохранительных органов и юстиции, педагогов и других государственных служащих."Комментировать особо нечего. Смелость киевского режима прямо пропорциональна обещаниям их хозяев о поставках вооружений. Пожалуй, это все, что необходимо знать о том, во что превратилась современная Украина", – так глава Республики Крым Сергей Аксенов ответил на заявление Верещук в своем Telegram-канале.Коррупционный КрымПо информации прокуратуры Республики Крым, в прошлом году к ответственности за коррупционные правонарушения в регионе привлечены около 700 должностных лиц. Шестеро уволены в связи с утратой доверия. На сегодняшний день в судах Крыма рассматриваются 25 исков в сфере противодействия коррупции на общую сумму 57,5 млн рублей.Прокуратура Севастополя по итогам минувшего года направила в суды 900 исков, по материалам проверок ведомства возбуждено более 60 уголовных дел. Уточняется, что за год прокуратура выявила более 8,7 тысяч нарушений федерального законодательства в городе-герое.Гибель работников в стройгородке "Таврида"Завхоз хозяйственного участка подрядной организации обвиняется в нарушении требований безопасности, повлекших гибель рабочих на пожаре под Севастополем. Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что этот сотрудник нес персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на участке и должен был организовать обслуживание и надлежащее содержание зданий и помещений вахтовых поселков.
https://crimea.ria.ru/20230209/v-krymu-vynesli-prigovor-oskvernivshemu-vechnyy-ogon-simferopoltsu--1126888870.html
https://crimea.ria.ru/20230209/kerchenskaya-pereprava-vozobnovila-rabotu-1126889291.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, новости, новости крыма, общество, землетрясение в крыму, экономика, политика
Главные новости Крыма: 9 февраля

Новости Крыма: главные события и заявления 9 февраля

21:55 09.02.2023
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Кто ответит за гибель работников в стройгородке "Таврида". Какими могут быть последствия землетрясения в Турции для полуострова. Готов ли Крым присоединиться к бойкоту Олимпиады 2024. Статистика коррупционного Крыма. Ответ главы республики на "подготовку кадров для Крыма" в Украине.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В республике поддержали возможный бойкот Олимпиады 2024

В министерстве спорта Крыма поддерживают позицию возможного бойкота Олимпиады, которая должна состояться в 2024 году в Париже, если чиновники Международного олимпийского комитета потребуют от российских спортсменов ради участия в ней принимать те или иные политические решения.
"Я как гражданин Российский Федерации считаю дальнейшие уступки и выступление под нейтральным флагом неприемлемым. Если спорт перестал быть вне политики, а становится ее частью, то я однозначно могу сказать, что никогда интересы одного человека не могут стоять выше интересов страны", - заявила министр спорта республики Ольга Торубарова в комментарии РИА Новости Крым.
Житель Симферополя признан виновным в осквернении братской могилы советских воинов в Феодосии
17:40
В Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцу

Крым может сдвинуться после толчков в Турции

Мощные подземные толчки в Турции могли привести к изменению величины и направления вектора движения тектонических плит и изменить сейсмологическую карту Крымского полуострова. Такое предположение РИА Новости Крым высказал замдиректора Крымской астрофизической обсерватории по научной работе, доктор физико-математических наук Александр Вольвач.
"Чтобы определить новые координаты Крымского полуострова, нужны глобальные исследования. Мы располагаем самыми современными методами космической геодезии и геодинамики, позволяющими с самой высокой на сегодняшний день точностью провести измерения и увидеть, что произошло после этого события. Мы начинаем эту работу. Вернее продолжаем, поскольку исследования мы ведем постоянно", - рассказал физик.

"Подготовка кадров"

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что "перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о необходимости начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас". К таковым чиновница отнесла работников правоохранительных органов и юстиции, педагогов и других государственных служащих.
"Комментировать особо нечего. Смелость киевского режима прямо пропорциональна обещаниям их хозяев о поставках вооружений. Пожалуй, это все, что необходимо знать о том, во что превратилась современная Украина", – так глава Республики Крым Сергей Аксенов ответил на заявление Верещук в своем Telegram-канале.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
17:52
Керченская переправа возобновила работу

Коррупционный Крым

По информации прокуратуры Республики Крым, в прошлом году к ответственности за коррупционные правонарушения в регионе привлечены около 700 должностных лиц. Шестеро уволены в связи с утратой доверия. На сегодняшний день в судах Крыма рассматриваются 25 исков в сфере противодействия коррупции на общую сумму 57,5 млн рублей.
Прокуратура Севастополя по итогам минувшего года направила в суды 900 исков, по материалам проверок ведомства возбуждено более 60 уголовных дел. Уточняется, что за год прокуратура выявила более 8,7 тысяч нарушений федерального законодательства в городе-герое.

Гибель работников в стройгородке "Таврида"

Завхоз хозяйственного участка подрядной организации обвиняется в нарушении требований безопасности, повлекших гибель рабочих на пожаре под Севастополем. Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что этот сотрудник нес персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на участке и должен был организовать обслуживание и надлежащее содержание зданий и помещений вахтовых поселков.
Севастопольская диорама - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
19:31Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию
Главное за деньНовостиНовости КрымаОбществоЗемлетрясение в КрымуЭкономикаПолитика
 
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19:31В Диораме Севастополя открыли уникальные экскурсии на реставрацию
19:11Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тысяч человек
19:10Трагедия в Новосибирске: новые погибшие и день траура
18:34Три ракеты сбиты ПВО над Белгородской областью
18:24Взрыв на территории бывшего завода в Киеве: один погиб и трое пострадали
18:12Турция увеличила поставки оружия Киеву: почему нет жесткой реакции РФ
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17:40В Крыму вынесли приговор осквернившему Вечный огонь симферопольцу
17:17После взрыва газа в Новосибирске задержаны жители Омской области
16:13В Киеве сильно ухудшился воздух: людей просят не выходить на улицу
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