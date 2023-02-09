https://crimea.ria.ru/20230209/aksenov-otvetil-vitse-premeru-ukrainy-o-podgotovke-kadrov-dlya-kryma-1126871149.html

Аксенов ответил вице-премьеру Украины о "подготовке кадров для Крыма"

Аксенов ответил вице-премьеру Украины о "подготовке кадров для Крыма" - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Аксенов ответил вице-премьеру Украины о "подготовке кадров для Крыма"

Смелость киевского режима прямо пропорциональна обещаниям их хозяев о поставках вооружений. Так глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал заявление... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T09:33

2023-02-09T09:33

2023-02-09T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Смелость киевского режима прямо пропорциональна обещаниям их хозяев о поставках вооружений. Так глава Республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал заявление вице-премьера Украины Ирины Верещук о начале подготовки "кадров для Крыма".Ранее Верещук заявила, что "перспектива деоккупации Крыма свидетельствует о необходимости начинать готовить кадры для Крыма уже сейчас". К таковым чиновница отнесла работников правоохранительных органов и юстиции, педагогов и других государственных служащих. По ее словам, в ближайшее время соответствующие ведомства получат поручение "готовить кадровый резерв для Крыма".Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз КиеваПочему у Киева нет прав на Крым и Донбасс - мнение из СШАПрезидент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, украина, крым, общество, новости, новости крыма