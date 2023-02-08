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Главные новости и заявления дня: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Главные новости и заявления дня: 8 февраля
Главные новости и заявления дня: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Главные новости и заявления дня: 8 февраля
Новые землетрясения в Турции и жертвы взрыва газа в жилом доме в Тульской области. Подготовка украинских боевиков к отступлению из Херсона. В МИД РФ... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T22:04
2023-02-08T22:04
главное за день
новости
россия
украина
сша
сво
тульская область
взрыв газа в ефремове
турция
землетрясение в турции и сирии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Новые землетрясения в Турции и жертвы взрыва газа в жилом доме в Тульской области. Подготовка украинских боевиков к отступлению из Херсона. В МИД РФ прогнозировали условия прямого военного столкновения между Россией и США. Ракетный удар по промышленному объекту в Харькове. Разгром цехов модернизации боевых беспилотников ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрывы в ХарьковеВзрывы прогремели в ночь на среду в Харькове, удар нанесен по промышленному объекту в Киевском районе города. Всего зафиксировано шесть попаданий. На месте одного из них возник пожар.При этом п данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.Землетрясение в Турции По последним данным при землетрясении в Турции погибли более девяти тысяч человек, пострадали более 52 тысяч. В результате землетрясения обрушились 6 444 здания. Поисково-спасательные операции в пострадавших провинциях продолжаются. В них принимают участие, в том числе, специалисты МЧС России.По словам президента страны Тайипа Эрдогана, Турция уже получила помощь по устранению последствий ЧС более чем из 60 государств.Отступление ВСУ из ХерсонаУкраинские боевики готовятся оставить Херсон и вывозят ценности из музеев города, а также принудительно эвакуируют медработников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, сейчас в городе остаются около 60 тысяч человек. Руководитель региона подчеркнул, что все причастные к разграблению города будут привлечены к ответственности.Военное столкновения США и РоссииРазвязанная Соединенными Штатами Америки гибридная война против России чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Взрыв газа в тульском Ефремово Число жертв взрыва газа и последующего обрушения подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремово Тульской области выросло до восьми. Следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз, допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании.Разбор был прекращен около 19 часов вечера. Было разобрано 80 кубических метров завалов.Продвижение российской армии в зоне СВОЗа минувшие сутки российская армия уничтожила шесть складов боеприпасов и горючего ВСУ, цеха предприятия авиапромышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотников и барражирующих боеприпасов, а также минометный расчет противника. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.Россия расширила санкции против СШАРоссия закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к поставкам вооружения на Украину.Санкции коснулись не только непосредственно политиков и чиновников, "вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса", но и некоторых членов их семей, уточнили в МИД.
https://crimea.ria.ru/20230208/1126846015.html
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главное за день, новости, россия, украина, сша, сво, тульская область, взрыв газа в ефремове, турция, землетрясение в турции и сирии, херсон
Главные новости и заявления дня: 8 февраля

Главные события и заявления понедельника, 8 февраля

22:04 08.02.2023
 
© Sputnik TurkeyПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции
© Sputnik Turkey
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Новые землетрясения в Турции и жертвы взрыва газа в жилом доме в Тульской области. Подготовка украинских боевиков к отступлению из Херсона. В МИД РФ прогнозировали условия прямого военного столкновения между Россией и США. Ракетный удар по промышленному объекту в Харькове. Разгром цехов модернизации боевых беспилотников ВСУ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Взрывы в Харькове
Взрывы прогремели в ночь на среду в Харькове, удар нанесен по промышленному объекту в Киевском районе города. Всего зафиксировано шесть попаданий. На месте одного из них возник пожар.
При этом п данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Землетрясение в Турции
По последним данным при землетрясении в Турции погибли более девяти тысяч человек, пострадали более 52 тысяч. В результате землетрясения обрушились 6 444 здания. Поисково-спасательные операции в пострадавших провинциях продолжаются. В них принимают участие, в том числе, специалисты МЧС России.
По словам президента страны Тайипа Эрдогана, Турция уже получила помощь по устранению последствий ЧС более чем из 60 государств.
Мужчина под завалами в ожидании спасения в турецком иле Хатай - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
12:06Фотоленты
Землетрясение в Турции и Сирии в моментах: спасение, утрата и чудо
Отступление ВСУ из Херсона
Украинские боевики готовятся оставить Херсон и вывозят ценности из музеев города, а также принудительно эвакуируют медработников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его данным, сейчас в городе остаются около 60 тысяч человек. Руководитель региона подчеркнул, что все причастные к разграблению города будут привлечены к ответственности.
Утро в Херсоне - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
11:23
Боевики ВСУ готовятся оставить Херсон – Сальдо
Военное столкновения США и России
Развязанная Соединенными Штатами Америки гибридная война против России чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
"Агрессивный курс с открыто заявленной целью нанести России "стратегическое поражение" на Украине и нагнетаемая американской администрацией конфронтация по всем направлениям двустороннего межгосударственного взаимодействия, делают невозможным ведение дел "как обычно", указали в дипведомстве.
Взрыв газа в тульском Ефремово
Число жертв взрыва газа и последующего обрушения подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремово Тульской области выросло до восьми. Следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз, допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании.
Разбор был прекращен около 19 часов вечера. Было разобрано 80 кубических метров завалов.
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
19:53
Разбор завалов после взрыва газа в Ефремове завершен
Продвижение российской армии в зоне СВО
За минувшие сутки российская армия уничтожила шесть складов боеприпасов и горючего ВСУ, цеха предприятия авиапромышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотников и барражирующих боеприпасов, а также минометный расчет противника. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.
Россия расширила санкции против США
Россия закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к поставкам вооружения на Украину.
Санкции коснулись не только непосредственно политиков и чиновников, "вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса", но и некоторых членов их семей, уточнили в МИД.
 
Главное за деньНовостиРоссияУкраинаСШАСВОТульская областьВзрыв газа в ЕфремовеТурцияЗемлетрясение в Турции и СирииХерсон
 
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20:59В Совфеде назвали шанс для Украины спастись от уничтожения
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