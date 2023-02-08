https://crimea.ria.ru/20230208/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-8-fevralya-1126866123.html

Главные новости и заявления дня: 8 февраля

Главные новости и заявления дня: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Главные новости и заявления дня: 8 февраля

Новые землетрясения в Турции и жертвы взрыва газа в жилом доме в Тульской области. Подготовка украинских боевиков к отступлению из Херсона. В МИД РФ... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T22:04

2023-02-08T22:04

2023-02-08T22:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Новые землетрясения в Турции и жертвы взрыва газа в жилом доме в Тульской области. Подготовка украинских боевиков к отступлению из Херсона. В МИД РФ прогнозировали условия прямого военного столкновения между Россией и США. Ракетный удар по промышленному объекту в Харькове. Разгром цехов модернизации боевых беспилотников ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрывы в ХарьковеВзрывы прогремели в ночь на среду в Харькове, удар нанесен по промышленному объекту в Киевском районе города. Всего зафиксировано шесть попаданий. На месте одного из них возник пожар.При этом п данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.Землетрясение в Турции По последним данным при землетрясении в Турции погибли более девяти тысяч человек, пострадали более 52 тысяч. В результате землетрясения обрушились 6 444 здания. Поисково-спасательные операции в пострадавших провинциях продолжаются. В них принимают участие, в том числе, специалисты МЧС России.По словам президента страны Тайипа Эрдогана, Турция уже получила помощь по устранению последствий ЧС более чем из 60 государств.Отступление ВСУ из ХерсонаУкраинские боевики готовятся оставить Херсон и вывозят ценности из музеев города, а также принудительно эвакуируют медработников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, сейчас в городе остаются около 60 тысяч человек. Руководитель региона подчеркнул, что все причастные к разграблению города будут привлечены к ответственности.Военное столкновения США и РоссииРазвязанная Соединенными Штатами Америки гибридная война против России чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Взрыв газа в тульском Ефремово Число жертв взрыва газа и последующего обрушения подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремово Тульской области выросло до восьми. Следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз, допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании.Разбор был прекращен около 19 часов вечера. Было разобрано 80 кубических метров завалов.Продвижение российской армии в зоне СВОЗа минувшие сутки российская армия уничтожила шесть складов боеприпасов и горючего ВСУ, цеха предприятия авиапромышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотников и барражирующих боеприпасов, а также минометный расчет противника. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.Россия расширила санкции против СШАРоссия закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к поставкам вооружения на Украину.Санкции коснулись не только непосредственно политиков и чиновников, "вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса", но и некоторых членов их семей, уточнили в МИД.

https://crimea.ria.ru/20230208/1126846015.html

https://crimea.ria.ru/20230208/boeviki-vsu-gotovyatsya-ostavit-kherson-i-razgrablyayut-gorod--saldo-1126845757.html

https://crimea.ria.ru/20230208/razbor-zavalov-posle-vzryva-gaza-v-efremove-zavershen-1126864955.html

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главное за день, новости, россия, украина, сша, сво, тульская область, взрыв газа в ефремове, турция, землетрясение в турции и сирии, херсон