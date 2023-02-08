https://crimea.ria.ru/20230208/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-8-fevralya-1126866123.html
Главные новости и заявления дня: 8 февраля
Главные новости и заявления дня: 8 февраля - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Главные новости и заявления дня: 8 февраля
Новые землетрясения в Турции и жертвы взрыва газа в жилом доме в Тульской области. Подготовка украинских боевиков к отступлению из Херсона. В МИД РФ... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T22:04
2023-02-08T22:04
2023-02-08T22:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Новые землетрясения в Турции и жертвы взрыва газа в жилом доме в Тульской области. Подготовка украинских боевиков к отступлению из Херсона. В МИД РФ прогнозировали условия прямого военного столкновения между Россией и США. Ракетный удар по промышленному объекту в Харькове. Разгром цехов модернизации боевых беспилотников ВСУ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрывы в ХарьковеВзрывы прогремели в ночь на среду в Харькове, удар нанесен по промышленному объекту в Киевском районе города. Всего зафиксировано шесть попаданий. На месте одного из них возник пожар.При этом п данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.Землетрясение в Турции По последним данным при землетрясении в Турции погибли более девяти тысяч человек, пострадали более 52 тысяч. В результате землетрясения обрушились 6 444 здания. Поисково-спасательные операции в пострадавших провинциях продолжаются. В них принимают участие, в том числе, специалисты МЧС России.По словам президента страны Тайипа Эрдогана, Турция уже получила помощь по устранению последствий ЧС более чем из 60 государств.Отступление ВСУ из ХерсонаУкраинские боевики готовятся оставить Херсон и вывозят ценности из музеев города, а также принудительно эвакуируют медработников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его данным, сейчас в городе остаются около 60 тысяч человек. Руководитель региона подчеркнул, что все причастные к разграблению города будут привлечены к ответственности.Военное столкновения США и РоссииРазвязанная Соединенными Штатами Америки гибридная война против России чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Взрыв газа в тульском Ефремово Число жертв взрыва газа и последующего обрушения подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремово Тульской области выросло до восьми. Следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз, допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании.Разбор был прекращен около 19 часов вечера. Было разобрано 80 кубических метров завалов.Продвижение российской армии в зоне СВОЗа минувшие сутки российская армия уничтожила шесть складов боеприпасов и горючего ВСУ, цеха предприятия авиапромышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотников и барражирующих боеприпасов, а также минометный расчет противника. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.Россия расширила санкции против СШАРоссия закрыла въезд для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к поставкам вооружения на Украину.Санкции коснулись не только непосредственно политиков и чиновников, "вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса", но и некоторых членов их семей, уточнили в МИД.
https://crimea.ria.ru/20230208/1126846015.html
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https://crimea.ria.ru/20230208/razbor-zavalov-posle-vzryva-gaza-v-efremove-zavershen-1126864955.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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главное за день, новости, россия, украина, сша, сво, тульская область, взрыв газа в ефремове, турция, землетрясение в турции и сирии, херсон
Главные новости и заявления дня: 8 февраля
Главные события и заявления понедельника, 8 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Новые землетрясения в Турции и жертвы взрыва газа в жилом доме в Тульской области. Подготовка украинских боевиков к отступлению из Херсона. В МИД РФ прогнозировали условия прямого военного столкновения между Россией и США. Ракетный удар по промышленному объекту в Харькове. Разгром цехов модернизации боевых беспилотников ВСУ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Взрывы
прогремели в ночь на среду в Харькове, удар нанесен по промышленному объекту в Киевском районе города. Всего зафиксировано шесть попаданий. На месте одного из них возник пожар.
При этом п данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена также в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
По последним данным при землетрясении в Турции погибли более девяти тысяч человек
, пострадали более 52 тысяч. В результате землетрясения обрушились 6 444 здания. Поисково-спасательные операции в пострадавших провинциях продолжаются. В них принимают участие, в том числе, специалисты МЧС России.
По словам президента страны Тайипа Эрдогана, Турция уже получила помощь по устранению последствий ЧС более чем из 60 государств.
Отступление ВСУ из Херсона
Украинские боевики готовятся оставить Херсон и вывозят ценности из музеев города, а также принудительно эвакуируют медработников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его данным, сейчас в городе остаются около 60 тысяч человек
. Руководитель региона подчеркнул, что все причастные к разграблению города будут привлечены к ответственности.
Военное столкновения США и России
Развязанная Соединенными Штатами Америки гибридная война против России чревата реальной опасностью прямого военного столкновения
двух ядерных держав. Об этом говорится в заявлении МИД РФ о ситуации с Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
"Агрессивный курс с открыто заявленной целью нанести России "стратегическое поражение" на Украине и нагнетаемая американской администрацией конфронтация по всем направлениям двустороннего межгосударственного взаимодействия, делают невозможным ведение дел "как обычно", указали в дипведомстве.
Взрыв газа в тульском Ефремово
Число жертв взрыва газа
и последующего обрушения подъезда пятиэтажного дома в городе Ефремово Тульской области выросло до восьми. Следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз, допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании.
Разбор был прекращен около 19 часов вечера. Было разобрано
80 кубических метров завалов.
Продвижение российской армии в зоне СВО
За минувшие сутки российская армия уничтожила
шесть складов боеприпасов и горючего ВСУ, цеха предприятия авиапромышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотников и барражирующих боеприпасов, а также минометный расчет противника. Кроме того, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 123 районах.
Россия расширила санкции против США
Россия закрыла въезд
для 77 американцев, в числе которых губернаторы штатов, а также представители федеральных ведомств и компаний, имеющие отношение к поставкам вооружения на Украину.
Санкции коснулись не только непосредственно политиков и чиновников, "вовлеченных в формирование и проведение антироссийского курса", но и некоторых членов их семей, уточнили в МИД.