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Взрывы прогремели в Харькове: удар нанесен по промышленному объекту - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Взрывы прогремели в Харькове: удар нанесен по промышленному объекту
Взрывы прогремели в Харькове: удар нанесен по промышленному объекту - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Взрывы прогремели в Харькове: удар нанесен по промышленному объекту
Взрывы прогремели в ночь на среду в Харькове, удар нанесен по промышленному объекту в Киевском районе города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T09:08
2023-02-08T09:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на среду в Харькове, удар нанесен по промышленному объекту в Киевском районе города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.И добавил, что данные о масштабах разрушений уточняются.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ночью была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.В ноябре прошлого года премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. А в декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Харькове и Харьковской области – что известноНа Украине заявили о беспрецедентных повреждениях энергосистемы страныМассированные удары ВС России сорвали переброску оружия для ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230205/v-ukrenergo-predupredili-o-roste-energodefitsita-1126793089.html
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украина, харьковская область, общество, в мире, происшествия, харьков
Взрывы прогремели в Харькове: удар нанесен по промышленному объекту

Мэр Харькова Терехов сообщил о ракетном ударе по промышленному объекту

09:08 08.02.2023 (обновлено: 09:12 08.02.2023)
 
© Pavel PetrovМэр Харькова Терехов сообщил о ракетном ударе по промышленному объекту
Мэр Харькова Терехов сообщил о ракетном ударе по промышленному объекту
© Pavel Petrov
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в ночь на среду в Харькове, удар нанесен по промышленному объекту в Киевском районе города. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
"Шесть прилетов по Харькову. Пока есть подтверждение об ударах по промышленному объекту в Киевском районе города. Также есть информация о пожаре на месте одного из прилетов", - написал в Telegram-канале Терехов.
И добавил, что данные о масштабах разрушений уточняются.
Скриншот с Telegram-канала мэра Харькова Игоря Терехова
Скриншот с Telegram-канала мэра Харькова Игоря Терехова
Скриншот с Telegram-канала мэра Харькова Игоря Терехова
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога ночью была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, который, по оценке российских властей, организовали украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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