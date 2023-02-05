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Как работает Керченская переправа в воскресенье 5 февраля - РИА Новости Крым, 05.02.2023
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Как работает Керченская переправа в воскресенье 5 февраля
Как работает Керченская переправа в воскресенье 5 февраля - РИА Новости Крым, 05.02.2023
Как работает Керченская переправа в воскресенье 5 февраля
действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ. РИА Новости Крым, 05.02.2023
2023-02-05T11:32
2023-02-05T11:32
керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.В министерстве уточнили, что с начала работы через пролив в обе стороны перевезли 80 017 пассажиров, 61 134 единицы автотранспорта и 6 800 железнодорожных вагонов. В общей сложности паромы выполнили 1977 рейсов.Согласно прогнозу Росгидромета, 5 февраля ожидается северо-восточный ветер 12-17 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая. При этом высота волн будет достигать 70-120 см, температура воздуха +1.. +3 градуса, температура воды в море +3…+4 градуса.Очередь на переправеИз-за сложных погодных условий ко второй половине дня пятницы 3 февраля на накопительных площадках по обе стороны Керченского пролива скопилось более 800 автомобилей. Как сообщил директор Керченского порта Юрий Черненко, очередь со сторон Крыма насчитывала 700 машин, со стороны Краснодарского края - 130. Чиновник отметил, что для нормализации обстановки необходимо два-три дня хорошей погоды.Для ожидающих переправы водителей организованы пункты обогрева с горячим чаем. Кроме того, в период непогоды власти привозят полевую кухню с бесплатным питанием.Трехдневный шторм в КрымуПо данным МЧС, с воскресенья 5 февраля до вторника 7 февраля в регионе объявлено штормовое предупреждение."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. На 6-7 февраля возможно усиление порывов ветра до 25-30 м/с", – говорится в сообщение.Работа паромов в Керченском проливе возобновилась вечером 9 октября. Утром того же дня на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь, погода и паромы: как работает Керченская переправаКогда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – властиНагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз
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Как работает Керченская переправа в воскресенье 5 февраля

Минтранс: в Керченском проливе на 5 февраля действует штормовое предупреждение

11:32 05.02.2023
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым. В Керченском проливе действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
"По проливу действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12-17 м/сек", – говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что с начала работы через пролив в обе стороны перевезли 80 017 пассажиров, 61 134 единицы автотранспорта и 6 800 железнодорожных вагонов. В общей сложности паромы выполнили 1977 рейсов.
Согласно прогнозу Росгидромета, 5 февраля ожидается северо-восточный ветер 12-17 м/сек, без существенных осадков, видимость хорошая. При этом высота волн будет достигать 70-120 см, температура воздуха +1.. +3 градуса, температура воды в море +3…+4 градуса.

Очередь на переправе

Из-за сложных погодных условий ко второй половине дня пятницы 3 февраля на накопительных площадках по обе стороны Керченского пролива скопилось более 800 автомобилей. Как сообщил директор Керченского порта Юрий Черненко, очередь со сторон Крыма насчитывала 700 машин, со стороны Краснодарского края - 130. Чиновник отметил, что для нормализации обстановки необходимо два-три дня хорошей погоды.
Для ожидающих переправы водителей организованы пункты обогрева с горячим чаем. Кроме того, в период непогоды власти привозят полевую кухню с бесплатным питанием.

Трехдневный шторм в Крыму

По данным МЧС, с воскресенья 5 февраля до вторника 7 февраля в регионе объявлено штормовое предупреждение.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. На 6-7 февраля возможно усиление порывов ветра до 25-30 м/с", – говорится в сообщение.
Работа паромов в Керченском проливе возобновилась вечером 9 октября. Утром того же дня на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в результате чего обрушились два пролета автомобильной части моста и загорелись семь цистерн с топливом на ж/д путях. Погибли, по официальным данным, четыре человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Терроризм". По данным ФСБ, организатором теракта на Крымском мосту выступило Главное управление разведки минобороны Украины под руководством главы ведомства Кирилла Буданова.
12 октября ФСБ сообщила о задержании пяти граждан России, а также троих граждан Украины и Армении, участвовавших, по версии следствия, в подготовке преступления.
Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что по данным ФСБ взрывчатое вещество было отправлено морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Если подтвердится, что это так, то Россия закроет зерновой коридор из украинских портов, подчеркнул президент.
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