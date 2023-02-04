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Очередь, погода и паромы: как работает Керченская переправа

Очередь, погода и паромы: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 04.02.2023

Очередь, погода и паромы: как работает Керченская переправа

Керченская паромная переправа в субботу работает штатно, погода благоприятствует судоходству. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 04.02.2023

2023-02-04T13:42

2023-02-04T13:42

2023-02-04T13:42

керченская паромная переправа

новости крыма

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керчь

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керченский пролив

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в субботу работает штатно, погода благоприятствует судоходству. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России."По проливу нет действующих штормовых предупреждений. Согласно прогнозу Росгидромета, 4 февраля ветер северо-восточный 6-11 м/с, временами дождь со снегом, дымка. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +3…5 градусов", - проинформировали в ведомстве.Как работают паромы на переправеПаромы курсируют через Керченский пролив. Всего с момента запуска морского сообщения они выполнили 1955 рейсов."С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 79 314 пассажиров, 60 517 автотранспортных средств и 6 719 железнодорожных вагонов", - сообщили в Минтрансе.На переправе продолжают действовать ограничения, введенные в октябре после теракта на Крымском мосту. Переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальным рекомендуют использовать альтернативный наземный маршрут.Очередь на переправеПо состоянию на 3 февраля, в очереди на паромную переправу по обе стороны Керченского пролива скопилось более 800 автомобилей. Они стоят на накопительных площадках в Керчи и Ильиче. В очереди со стороны Крыма - около 700 машин, со стороны Краснодарского края - 130. Водители большегрузов ожидают погрузки на паром от нескольких часов до нескольких суток.Штормовое предупреждение в КрымуМЧС объявило на три дня в Крыму штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, непогода обрушится на полуостров в воскресенье и продлится ориентировочно три дня.Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, а 6-7 февраля порывы 25-30 м/с", – говорится в сообщение.В связи с этим в МЧС предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Также есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым накроет трехдневный шторм – МЧСФевральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежноКогда полностью откроют Крымский мост

https://crimea.ria.ru/20230203/sotni-fur-na-kerchenskoy-pereprave-prichina-glazami-voditeley-i-chinovnikov-1126774517.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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