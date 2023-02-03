https://crimea.ria.ru/20230203/glavnye-novosti-kryma-3-fevralya-1126772371.html

Главные новости Крыма: 3 февраля

Главные новости Крыма: 3 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Главные новости Крыма: 3 февраля

Новый глава МВД Крыма. Украина собирает штурмовые отряды для "взятия" Крыма – ответ Кремля. Национализация 500 объектов украинских олигархов. 10-балльные пробки РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T21:59

2023-02-03T21:59

2023-02-03T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Новый глава МВД Крыма. Украина собирает штурмовые отряды для "взятия" Крыма – ответ Кремля. Национализация 500 объектов украинских олигархов. 10-балльные пробки в крымской столице из-за мощного снегопада. Задержание крымчанина за призывы к убийству полицейских. Продление высокого уровня террористической опасности.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Снежная буря обрушилась на КрымСильный снег пошел в нескольких районах республики ночью и продолжается до сих пор, на дорогах в столице полуострова образовались десятибалльные пробки. В Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе на дорогах образовались заторы. К 8.40 утра в крымской столице пробки достигли десяти баллов. В уборке Симферополя задействовали 11 экипажей машин и 370 работников с учетом сил подрядной организации.ФСБ задержала крымчанина за призывы к убийству полицейскихУголовное дело возбуждено в отношении 50-летнего жителя Симферополя за призывы к убийству российских правоохранителей. По данным ФСБ, мужчина разместил "Вконтакте" публикацию с призывами к убийству представителей правоохранительных органов РФ. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.Парламент Крыма национализировал 500 объектов украинских олигарховДепутаты крымского парламента поддержали национализацию имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Решение принято по результатам заочного голосования. 73 депутата единогласно поддержали соответствующее постановление.Речь идет о национализации следующих объектов: кинотеатр "Сатурн IMAX" в Ялте, АО "Альминский завод строительных материалов", АО "Камыш-Бурунский Железорудный комбинат", гостиница Ripario Hotel Group на месте бывшего пансионата "Прибрежный" в Ялте, Международный детский медцентр "Чайка" в Евпатории, две спортивные площадки футбольного клуба "Динамо Киев", а также жилые дома, склады, земельные участки, магазины, офисы и гостиницы в разных регионах Крыма, принадлежавшим 12 украинским банкам.Все национализированное имущество бизнесменов и политиков Украины и других стран в Крыму будет приватизировано путем продажи на аукционах.Украина снова грозит "штурмом" КрымаМинистерство внутренних дел Украины начало формирование штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников для "захвата" Крыма, заявил временно исполняющий обязанности главы МВД Игорь Клименко:"Украина готовится к штурму до Крыма и Черного моря, чтобы выгнать оккупантов со своей территории. Это бригады из добровольцев, мотивированных людей, которые будут участвовать в освобождении Луганска, Донецка и Крыма".В Крыму назначен новый министр МВДНовым министром МВД по Крыму назначен генерал-майор полиции Игорь Илларионов. Его представил крымским коллегам глава МВД России Владимир Колокольцев. Глава МВД России отметил, что Крымский полуостров обладает своей спецификой, и сегодня это не столько социально-экономические факторы, сколько близость к зоне проведения специальной военной операции.Среди приоритетов Колокольцев выделил недопущение попыток дестабилизировать ситуацию, защиту объектов критической инфраструктуры, обеспечение готовности сотрудников полиции к грамотным и четким действиям в любых условиях оперативной обстановки, а также поручил активизировать оперативно-профилактические мероприятия по изъятию оружия из незаконного оборота, уделить внимание работе миграционных подразделений и усилить взаимодействие с другими органами власти, "особенно принимая во внимание уровень террористических угроз".В Кремле ответили на угрозы Украины "штурмовать" Крым"Крым, как и Донбасс, – регион Российской Федерации, поэтому и безопасность Крыма обеспечена надежно. Донбасс пока защищен не до конца и поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью, это еще предстоит сделать", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на угрозы "штурмовать" Крым с помощью формируемых штурмовых бригад из военных, полицейских и пограничников.В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности"С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан в ряде муниципальных образований и на объектах республики высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать с 20:00 5 февраля 2023 года и до принятия решения о его отмене", - сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале..Также в исполнение поручения президента РФ Владимира Путина в Крыму усилен досмотр и контроль за передвижением транспорта.

https://crimea.ria.ru/20230203/dorogu-na-ay-petri-zakryli-iz-za-nepogody-1126758102.html

https://crimea.ria.ru/20230203/kak-ukraina-krym-vozvraschala-top-samykh-yarkikh-ugroz-kieva-1126770349.html

https://crimea.ria.ru/20230203/aksenov-rasskazal-o-sudbe-natsionalizirovannykh-obektov-v-krymu-1126765653.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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