https://crimea.ria.ru/20230203/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-3-fevralya-1126772871.html

Главные новости и заявления дня: 3 февраля

Главные новости и заявления дня: 3 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Главные новости и заявления дня: 3 февраля

Путин собрал Совбез по терроризму. Новые факты расстрелов сослуживцев со стороны ВСУ. Успехи ВС РФ в Донбассе. Подробности состояния Марата Касема. Смерть... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T21:36

2023-02-03T21:36

2023-02-03T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Путин собрал Совбез по терроризму. Новые факты расстрелов сослуживцев со стороны ВСУ. Успехи ВС РФ в Донбассе. Подробности состояния Марата Касема. Смерть легендарного модельера Пако Рабана.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Боевики ВСУ расстреливают сослуживцевВ районе города Кременная Луганской Народной Республики артиллеристы украинской армии ликвидировали 12 своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен российским силам и запросили эвакуацию на открытых радиочастотах.Путин собрал СовбезПрезидент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить борьбу с терроризмом. Он отметил, что вопрос является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности России и не теряет своей актуальности также для многих государств мира.С докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников. Также в совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие постоянные члены СБ.Хроники СВОУкраинская армия несет большие потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду Минобороны России. За минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили семь складов с боеприпасами, хранилище топлива для военной техники ВСУ, пусковую установку тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии. Сбит самолет "МиГ-29" и семь украинских беспилотников. Совокупные потери противника в личном составе – более 170 военнослужащих убитыми.Кроме того, в ходе наступления подразделения ВС РФ продвинулись на Донецком направлении.Пако Рабан скончался в возрасте 88 летФранцузский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции."Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Он был одной из наиболее важный фигур моды XX века, и его достояние останется постоянным источником вдохновения. Мы благодарны господину Рабану за создание нашего авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями", - сообщает дом моды Paco Rabanne.Марата Касема пытали в тюрьмеРоссийский журналист, шеф-редактор агентства Sputnik Литва и ведущий радио Sputnik Марат Касем подвергается пыткам в рижской тюрьме. По словам адвоката, Касема перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру 30 января. У Касема начались приступы аллергии – возникли проблемы с дыханием, обострились хронические заболевания: стали отказывать пальцы на ногах из-за подагры. О том, что происходит с его подзащитным, адвокат узнал лишь на третий день, когда заключенному позволили позвонить, хотя по закону он имеет на это право в любое время суток.По словам адвоката, сейчас состояние Марата Касема критическое, ему требуется медицинская помощь.

https://crimea.ria.ru/20230203/arestovannye-v-egipte-moryaki-iz-kryma-rasskazali-ob-otnoshenii-tyuremschikov-1126763799.html

https://crimea.ria.ru/20230203/ot-iskhoda-vyborov-v-turtsii-zavisit-bezopasnost-kryma--politolog--1126745973.html

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