Рейтинг@Mail.ru
Главные новости и заявления дня: 3 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230203/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-3-fevralya-1126772871.html
Главные новости и заявления дня: 3 февраля
Главные новости и заявления дня: 3 февраля - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Главные новости и заявления дня: 3 февраля
Путин собрал Совбез по терроризму. Новые факты расстрелов сослуживцев со стороны ВСУ. Успехи ВС РФ в Донбассе. Подробности состояния Марата Касема. Смерть... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T21:36
2023-02-03T21:36
главное за день
в мире
россия
украина
политика
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/14/1126494867_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_6656fcfb68c5cb7d320f55800ff2b877.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Путин собрал Совбез по терроризму. Новые факты расстрелов сослуживцев со стороны ВСУ. Успехи ВС РФ в Донбассе. Подробности состояния Марата Касема. Смерть легендарного модельера Пако Рабана.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Боевики ВСУ расстреливают сослуживцевВ районе города Кременная Луганской Народной Республики артиллеристы украинской армии ликвидировали 12 своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен российским силам и запросили эвакуацию на открытых радиочастотах.Путин собрал СовбезПрезидент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить борьбу с терроризмом. Он отметил, что вопрос является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности России и не теряет своей актуальности также для многих государств мира.С докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников. Также в совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие постоянные члены СБ.Хроники СВОУкраинская армия несет большие потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду Минобороны России. За минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили семь складов с боеприпасами, хранилище топлива для военной техники ВСУ, пусковую установку тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии. Сбит самолет "МиГ-29" и семь украинских беспилотников. Совокупные потери противника в личном составе – более 170 военнослужащих убитыми.Кроме того, в ходе наступления подразделения ВС РФ продвинулись на Донецком направлении.Пако Рабан скончался в возрасте 88 летФранцузский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции."Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Он был одной из наиболее важный фигур моды XX века, и его достояние останется постоянным источником вдохновения. Мы благодарны господину Рабану за создание нашего авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями", - сообщает дом моды Paco Rabanne.Марата Касема пытали в тюрьмеРоссийский журналист, шеф-редактор агентства Sputnik Литва и ведущий радио Sputnik Марат Касем подвергается пыткам в рижской тюрьме. По словам адвоката, Касема перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру 30 января. У Касема начались приступы аллергии – возникли проблемы с дыханием, обострились хронические заболевания: стали отказывать пальцы на ногах из-за подагры. О том, что происходит с его подзащитным, адвокат узнал лишь на третий день, когда заключенному позволили позвонить, хотя по закону он имеет на это право в любое время суток.По словам адвоката, сейчас состояние Марата Касема критическое, ему требуется медицинская помощь.
https://crimea.ria.ru/20230203/arestovannye-v-egipte-moryaki-iz-kryma-rasskazali-ob-otnoshenii-tyuremschikov-1126763799.html
https://crimea.ria.ru/20230203/ot-iskhoda-vyborov-v-turtsii-zavisit-bezopasnost-kryma--politolog--1126745973.html
https://crimea.ria.ru/20230202/mvd-priostanovilo-oformlenie-novykh-zagranpasportov-1126749854.html
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/14/1126494867_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_fa6dda6213ec05f21b88e930c289aa8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, в мире, россия, украина, политика, общество, новости
Главные новости и заявления дня: 3 февраля

Главные события и заявления 3 февраля

21:36 03.02.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совбеза
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Путин собрал Совбез по терроризму. Новые факты расстрелов сослуживцев со стороны ВСУ. Успехи ВС РФ в Донбассе. Подробности состояния Марата Касема. Смерть легендарного модельера Пако Рабана.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Боевики ВСУ расстреливают сослуживцев

В районе города Кременная Луганской Народной Республики артиллеристы украинской армии ликвидировали 12 своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен российским силам и запросили эвакуацию на открытых радиочастотах.

Путин собрал Совбез

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить борьбу с терроризмом. Он отметил, что вопрос является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности России и не теряет своей актуальности также для многих государств мира.
С докладом выступил директор ФСБ Александр Бортников. Также в совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие постоянные члены СБ.
Иван Абажер - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
15:41
Арестованные в Египте моряки из Крыма рассказали об отношении тюремщиков

Хроники СВО

Украинская армия несет большие потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду Минобороны России. За минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили семь складов с боеприпасами, хранилище топлива для военной техники ВСУ, пусковую установку тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии. Сбит самолет "МиГ-29" и семь украинских беспилотников. Совокупные потери противника в личном составе – более 170 военнослужащих убитыми.
Кроме того, в ходе наступления подразделения ВС РФ продвинулись на Донецком направлении.

Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет

Французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет в своем доме в деревне Портсаль в департаменте Финистер на северо-западе Франции.
"Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дизайнера-визионера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Он был одной из наиболее важный фигур моды XX века, и его достояние останется постоянным источником вдохновения. Мы благодарны господину Рабану за создание нашего авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями", - сообщает дом моды Paco Rabanne.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
07:42Радио "Спутник в Крыму"
От исхода выборов в Турции зависит безопасность Крыма – политолог

Марата Касема пытали в тюрьме

Российский журналист, шеф-редактор агентства Sputnik Литва и ведущий радио Sputnik Марат Касем подвергается пыткам в рижской тюрьме. По словам адвоката, Касема перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру 30 января. У Касема начались приступы аллергии – возникли проблемы с дыханием, обострились хронические заболевания: стали отказывать пальцы на ногах из-за подагры. О том, что происходит с его подзащитным, адвокат узнал лишь на третий день, когда заключенному позволили позвонить, хотя по закону он имеет на это право в любое время суток.
По словам адвоката, сейчас состояние Марата Касема критическое, ему требуется медицинская помощь.
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Вчера, 21:18
МВД приостановило оформление новых загранпаспортов
Главное за деньВ миреРоссияУкраинаПолитикаОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:36Главные новости и заявления дня: 3 февраля
21:24Сотни фур на Керченской переправе: причина глазами водителей и чиновников
21:01За что моряков из РФ задерживают за границей: три стороны одного вопроса
20:45Папочки в декрете: сколько мужчин готовы брать отпуск по уходу за детьми
20:33Национализация имущества олигархов Украины в Крыму продолжится – власти
20:09На Ангарском перевале и Ай-Петри в Крыму дежурят спасатели
19:31В Севастополе "потеряли" бюджетные деньги на зарплаты в "Союзпечати"
19:12Февральский привет: в Крыму на выходных будет морозно и снежно
18:31Марат Касем из-за пыток в Латвии в критическом состоянии – адвокат
18:21Власти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата региона
18:02В Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
17:57Французский модельер Пако Рабан скончался в возрасте 88 лет
17:50Как Украина Крым "возвращала": топ самых ярких угроз Киева
17:10Аксенов рассказал о судьбе национализированных объектов в Крыму
16:28Российская армия уничтожила норвежский ЗРК NASAMS в Донбассе
15:41Арестованные в Египте моряки из Крыма рассказали об отношении тюремщиков
15:31"Чрезвычайно важный вопрос": Путин собрал Совбез по терроризму
15:26Ай-Петри и Ангарский перевал засыпало снегом — Гидрометцентр
15:13Пушечное мясо: эксперт обозначил роль штурмовых бригад для захвата Крыма
14:44Жителя Севастополя осудят за домогательства к пятилетней девочке
Лента новостейМолния