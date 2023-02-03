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Российская армия уничтожила норвежский ЗРК NASAMS в Донбассе - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Российская армия уничтожила норвежский ЗРК NASAMS в Донбассе
Российская армия уничтожила норвежский ЗРК NASAMS в Донбассе - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Российская армия уничтожила норвежский ЗРК NASAMS в Донбассе
Украинская армия несет большие потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T16:28
2023-02-03T16:29
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия несет большие потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду Минобороны России.Так, за минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили семь складов с боеприпасами, хранилище топлива для военной техники ВСУ, пусковую установку тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии. Сбит самолет "МиГ-29" и семь украинских беспилотников. Совокупные потери противника в личном составе – более 170 военнослужащих убитыми.Кроме того, в ходе наступления подразделения ВС РФ продвинулись на Донецком направлении."На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица "МСТА-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке.На Купянском направлении авиация и артиллерия ударила по живой силе и технике подразделений 103 бригады территориальной обороны и 92 механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Всего за сутки на этой линии уничтожено до 40 боевиков, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Красно-Лиманском фронте поражены живая сила механизированной, воздушно-десантной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и американская артиллерийская система М-777.На Запорожском и Херсонском направлениях российские военнослужащие разгромили подразделения двух бригад территориальной обороны. Потери противника за сутки составили более 20 украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777, две гаубицы Д-20, гаубица Д-30. Также уничтожены самоходная гаубица "Акация", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах", - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия уничтожила французскую артустановку Caesar в ДонбассеВ Сумской области уничтожены цеха по производству боеприпасовБойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНР
https://crimea.ria.ru/20230203/pushechnoe-myaso-ekspert-oboznachil-rol-shturmovykh-brigad-dlya-zakhvata-kryma-1126762484.html
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, новости
Российская армия уничтожила норвежский ЗРК NASAMS в Донбассе

Минобороны: украинская армия потеряла более 170 военных и норвежский комплекс NASAMS

16:28 03.02.2023 (обновлено: 16:29 03.02.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве. - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия несет большие потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду Минобороны России.
Так, за минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили семь складов с боеприпасами, хранилище топлива для военной техники ВСУ, пусковую установку тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии. Сбит самолет "МиГ-29" и семь украинских беспилотников. Совокупные потери противника в личном составе – более 170 военнослужащих убитыми.
Кроме того, в ходе наступления подразделения ВС РФ продвинулись на Донецком направлении.
"На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица "МСТА-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке.
На Купянском направлении авиация и артиллерия ударила по живой силе и технике подразделений 103 бригады территориальной обороны и 92 механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Всего за сутки на этой линии уничтожено до 40 боевиков, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Красно-Лиманском фронте поражены живая сила механизированной, воздушно-десантной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и американская артиллерийская система М-777.
На Запорожском и Херсонском направлениях российские военнослужащие разгромили подразделения двух бригад территориальной обороны. Потери противника за сутки составили более 20 украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777, две гаубицы Д-20, гаубица Д-30. Также уничтожены самоходная гаубица "Акация", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS.
"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах", - добавили в ведомстве.
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