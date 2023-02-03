https://crimea.ria.ru/20230203/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-norvezhskiy-zrk-nasams-v-donbasse-1126765057.html

Российская армия уничтожила норвежский ЗРК NASAMS в Донбассе

Российская армия уничтожила норвежский ЗРК NASAMS в Донбассе - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Российская армия уничтожила норвежский ЗРК NASAMS в Донбассе

Украинская армия несет большие потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T16:28

2023-02-03T16:28

2023-02-03T16:29

министерство обороны рф

сво

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/12/1124207837_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_a9f58acf9741a53028b3bb43a30268a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия несет большие потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду Минобороны России.Так, за минувшие сутки Вооруженные силы России уничтожили семь складов с боеприпасами, хранилище топлива для военной техники ВСУ, пусковую установку тактических ракет "Точка-У" и зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии. Сбит самолет "МиГ-29" и семь украинских беспилотников. Совокупные потери противника в личном составе – более 170 военнослужащих убитыми.Кроме того, в ходе наступления подразделения ВС РФ продвинулись на Донецком направлении."На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, гаубица "МСТА-Б", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке.На Купянском направлении авиация и артиллерия ударила по живой силе и технике подразделений 103 бригады территориальной обороны и 92 механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Всего за сутки на этой линии уничтожено до 40 боевиков, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.На Красно-Лиманском фронте поражены живая сила механизированной, воздушно-десантной и десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено свыше 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и американская артиллерийская система М-777.На Запорожском и Херсонском направлениях российские военнослужащие разгромили подразделения двух бригад территориальной обороны. Потери противника за сутки составили более 20 украинских военнослужащих, артиллерийская система М-777, две гаубицы Д-20, гаубица Д-30. Также уничтожены самоходная гаубица "Акация", две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS."Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах", - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия уничтожила французскую артустановку Caesar в ДонбассеВ Сумской области уничтожены цеха по производству боеприпасовБойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль село в ДНР

https://crimea.ria.ru/20230203/pushechnoe-myaso-ekspert-oboznachil-rol-shturmovykh-brigad-dlya-zakhvata-kryma-1126762484.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), украина, новости