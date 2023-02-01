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В Сумской области уничтожены цеха по производству боеприпасов - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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В Сумской области уничтожены цеха по производству боеприпасов
В Сумской области уничтожены цеха по производству боеприпасов - РИА Новости Крым, 01.02.2023
В Сумской области уничтожены цеха по производству боеприпасов
В районе города Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для украинской армии. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T15:30
2023-02-01T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В районе города Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для украинской армии. Об этом сообщает Минобороны России.Также совместной работой авиации, ракетных войск и артиллеристов за сутки поражены 88 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 131-м районе. Средствами ПВО сбиты девять беспилотников, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 206 вертолетов, 2 996 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 706 танков и других боевых бронированных машин, 998 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 978 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 243 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Благодатное в ДонбассеХроники спецоперации: армия России сбила украинский Ми-8 и ракеты HIMARSУдар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭП
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сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, новости, в мире, сумская область
В Сумской области уничтожены цеха по производству боеприпасов

Минобороны: в Сумской области уничтожено производство боеприпасов для украинской армии

15:30 01.02.2023 (обновлено: 15:45 01.02.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинобороны: в Сумской области уничтожено производство боеприпасов для украинской армии
Минобороны: в Сумской области уничтожено производство боеприпасов для украинской армии - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В районе города Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для украинской армии. Об этом сообщает Минобороны России.
"В районе населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству артиллерийских боеприпасов для ВСУ", – сказано в сообщении.
Также совместной работой авиации, ракетных войск и артиллеристов за сутки поражены 88 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 131-м районе. Средствами ПВО сбиты девять беспилотников, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
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