https://crimea.ria.ru/20230201/v-sumskoy-oblasti-unichtozheny-tsekha-po-proizvodstvu-boepripasov-1126710501.html

В Сумской области уничтожены цеха по производству боеприпасов

В Сумской области уничтожены цеха по производству боеприпасов - РИА Новости Крым, 01.02.2023

В Сумской области уничтожены цеха по производству боеприпасов

В районе города Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для украинской армии. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T15:30

2023-02-01T15:30

2023-02-01T15:45

сво

министерство обороны рф

украина

вооруженные силы россии

новости

в мире

сумская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/19/1126122092_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_c61f197e995267203fb28283937cac42.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. В районе города Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для украинской армии. Об этом сообщает Минобороны России.Также совместной работой авиации, ракетных войск и артиллеристов за сутки поражены 88 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 131-м районе. Средствами ПВО сбиты девять беспилотников, перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 381 самолет, 206 вертолетов, 2 996 беспилотных летательных аппаратов, 402 зенитных ракетных комплекса, 7 706 танков и других боевых бронированных машин, 998 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 978 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 243 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили Благодатное в ДонбассеХроники спецоперации: армия России сбила украинский Ми-8 и ракеты HIMARSУдар по Брянской области: под обстрел попали дома, памятник и ЛЭП

https://crimea.ria.ru/20230131/armiya-rossii-otbila-popytku-vsu-forsirovat-dnepr-v-rayone-khersona-1126697135.html

украина

сумская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, новости, в мире, сумская область