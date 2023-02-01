https://crimea.ria.ru/20230201/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-frantsuzskuyu-artustanovku-caesar-v-donbasse-1126711388.html

Российская армия уничтожила французскую артустановку Caesar в Донбассе

Российская армия уничтожила французскую артустановку Caesar в Донбассе - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Российская армия уничтожила французскую артустановку Caesar в Донбассе

Украинская армия несет большие потери в военнослужащих и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T16:01

2023-02-01T16:01

2023-02-01T16:02

министерство обороны рф

сво

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

херсонская область

запорожская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/04/1125675527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5f2123e684d818b23d8444c2148f6e20.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия несет большие потери в военнослужащих и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду Минобороны России.На Купянском направлении артиллерия "Западной" группировки российской армии поразила живую силу и технику двух украинских механизированных бригад в районе харьковских Гряниковки и Тимковки, а также Новоселовского в ЛНР. Всего за сутки на этой линии уничтожено до тридцати боевиков, два пикапа и гаубица Д-20.На Красно-Лиманском фронте ударами авиации и артиллерии группировки войск "Центр" поражены живая сила двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Стельмаховки, Червоной Диброви, Кузьмино и Торского. Потери противника составили до 95-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки "Восток" поражены живая сила и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Угледара, а также две бригады территориальной обороны в районах Новоселки и Мирного. Потери ВСУ здесь составили свыше 60-ти украинских военнослужащих. Также уничтожен танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.На Донецком направлении в ходе наступления подразделения "Южной" группировки войск заняты выгодные рубежи и позиции, уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ, около ста украинских военнослужащих, танк, три боевых бронированных машины, гаубица "Мста-Б", боевая машина РСЗО "Ураган", французская самоходная артиллерийская установка Caesar.На Херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10-ти украинских десантников, а также самоходная гаубица "Гвоздика", три склада боеприпасов в районах Гавриловки и Антоновки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сумской области уничтожены цеха по производству боеприпасовАрмия России при наступлении заняла новые рубежи под УгледаромВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки

https://crimea.ria.ru/20230201/artemovsk-vzyat-v-operativnoe-okruzhenie--sovetnik-pushilina-1126705666.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, херсонская область, запорожская область, новости