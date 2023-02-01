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Российская армия уничтожила французскую артустановку Caesar в Донбассе
Российская армия уничтожила французскую артустановку Caesar в Донбассе - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Российская армия уничтожила французскую артустановку Caesar в Донбассе
Украинская армия несет большие потери в военнослужащих и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T16:01
2023-02-01T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия несет большие потери в военнослужащих и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду Минобороны России.На Купянском направлении артиллерия "Западной" группировки российской армии поразила живую силу и технику двух украинских механизированных бригад в районе харьковских Гряниковки и Тимковки, а также Новоселовского в ЛНР. Всего за сутки на этой линии уничтожено до тридцати боевиков, два пикапа и гаубица Д-20.На Красно-Лиманском фронте ударами авиации и артиллерии группировки войск "Центр" поражены живая сила двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Стельмаховки, Червоной Диброви, Кузьмино и Торского. Потери противника составили до 95-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки "Восток" поражены живая сила и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Угледара, а также две бригады территориальной обороны в районах Новоселки и Мирного. Потери ВСУ здесь составили свыше 60-ти украинских военнослужащих. Также уничтожен танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.На Донецком направлении в ходе наступления подразделения "Южной" группировки войск заняты выгодные рубежи и позиции, уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ, около ста украинских военнослужащих, танк, три боевых бронированных машины, гаубица "Мста-Б", боевая машина РСЗО "Ураган", французская самоходная артиллерийская установка Caesar.На Херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10-ти украинских десантников, а также самоходная гаубица "Гвоздика", три склада боеприпасов в районах Гавриловки и Антоновки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сумской области уничтожены цеха по производству боеприпасовАрмия России при наступлении заняла новые рубежи под УгледаромВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки
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Российская армия уничтожила французскую артустановку Caesar в Донбассе
Минобороны: украинская армия потеряла более 300 военных и французскую артустановку Caesar
16:01 01.02.2023 (обновлено: 16:02 01.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия несет большие потери в военнослужащих и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в среду Минобороны России.
На Купянском направлении артиллерия "Западной" группировки российской армии поразила живую силу и технику двух украинских механизированных бригад в районе харьковских Гряниковки и Тимковки, а также Новоселовского в ЛНР. Всего за сутки на этой линии уничтожено до тридцати боевиков, два пикапа и гаубица Д-20.
На Красно-Лиманском фронте ударами авиации и артиллерии группировки войск "Центр" поражены живая сила двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Стельмаховки, Червоной Диброви, Кузьмино и Торского. Потери противника составили до 95-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и автомобиль.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки "Восток" поражены живая сила и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Угледара, а также две бригады территориальной обороны в районах Новоселки и Мирного. Потери ВСУ здесь составили свыше 60-ти украинских военнослужащих. Также уничтожен танк, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, три автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
На Донецком направлении в ходе наступления подразделения "Южной" группировки войск заняты выгодные рубежи и позиции, уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ, около ста украинских военнослужащих, танк, три боевых бронированных машины, гаубица "Мста-Б", боевая машина РСЗО "Ураган", французская самоходная артиллерийская установка Caesar.
На Херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены две моторные лодки и до 10-ти украинских десантников, а также самоходная гаубица "Гвоздика", три склада боеприпасов в районах Гавриловки и Антоновки.
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