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Регистрация и межевание земли в Крыму: что изменилось

Регистрация и межевание земли в Крыму: что изменилось - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Регистрация и межевание земли в Крыму: что изменилось

В Крыму изменили порядок подачи документов по регистрации, аренде и межеванию земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных и... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T20:37

2023-01-31T20:37

2023-01-31T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму изменили порядок подачи документов по регистрации, аренде и межеванию земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений РК.Уточняется, что речь идет о 13 услугах, связанных с обращением с земельными участками. Полный их перечень и порядок предоставления можно изучить по ссылке.Направить документы также можно через офисы МФЦ и в электронном виде через портал госуслуг. Для обращения в электронной форме гражданину необходимо оформить специальную цифровая подпись, уточнила министр.По словам Кулинич, изменения призваны повысить качество предоставляемых услуг, а также избежать бюрократических проволочек и лишней переписки органа власти с заявителями.Ранее в Минцифры РФ сообщили, что на портале Госуслуг можно запретить любые регистрационные действия с квартирой, домом и другой недвижимостью, если владелец не присутствует на сделке. Опция разработали в качестве защиты от мошенников.Для активации запрета достаточно иметь подтвержденную учетную запись и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью. Услуга оформляется бесплатно непосредственно в приложении.Также обманутые дольщики получи возможность подать заявление на возмещение потерянных денег через Госуслуги. Для этого будет достаточно авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переоформить украинские документы на землю в правовом поле РФ до и после 1 января 2023Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации – АксеновВзятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, минимущества крым, лариса кулинич, закон и право, оформление земли, общество