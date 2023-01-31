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Регистрация и межевание земли в Крыму: что изменилось - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Регистрация и межевание земли в Крыму: что изменилось
Регистрация и межевание земли в Крыму: что изменилось - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Регистрация и межевание земли в Крыму: что изменилось
В Крыму изменили порядок подачи документов по регистрации, аренде и межеванию земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных и... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T20:37
2023-01-31T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму изменили порядок подачи документов по регистрации, аренде и межеванию земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений РК.Уточняется, что речь идет о 13 услугах, связанных с обращением с земельными участками. Полный их перечень и порядок предоставления можно изучить по ссылке.Направить документы также можно через офисы МФЦ и в электронном виде через портал госуслуг. Для обращения в электронной форме гражданину необходимо оформить специальную цифровая подпись, уточнила министр.По словам Кулинич, изменения призваны повысить качество предоставляемых услуг, а также избежать бюрократических проволочек и лишней переписки органа власти с заявителями.Ранее в Минцифры РФ сообщили, что на портале Госуслуг можно запретить любые регистрационные действия с квартирой, домом и другой недвижимостью, если владелец не присутствует на сделке. Опция разработали в качестве защиты от мошенников.Для активации запрета достаточно иметь подтвержденную учетную запись и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью. Услуга оформляется бесплатно непосредственно в приложении.Также обманутые дольщики получи возможность подать заявление на возмещение потерянных денег через Госуслуги. Для этого будет достаточно авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу.Читайте также на РИА Новости Крым:Как переоформить украинские документы на землю в правовом поле РФ до и после 1 января 2023Когда в Крыму начнут выдавать землю участникам спецоперации – АксеновВзятка за землю: бывшему замглавы поселения в Крыму предъявили обвинение
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, минимущества крым, лариса кулинич, закон и право, оформление земли, общество
Регистрация и межевание земли в Крыму: что изменилось

В Крыму изменился порядок подачи документов по регистрации и межеванию земли

20:37 31.01.2023
 
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Геодезист - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. В Крыму изменили порядок подачи документов по регистрации, аренде и межеванию земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений РК.
Уточняется, что речь идет о 13 услугах, связанных с обращением с земельными участками. Полный их перечень и порядок предоставления можно изучить по ссылке.
"Чтобы обратиться за той или иной услугой, гражданину необходимо написать заявление, приложить соответствующие документы и подать лично в министерство по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, – цитирует пресс-служба министра Ларису Кулинич. – Специалисты сразу проверят содержание пакета документов и корректность заполнения заявления".
Направить документы также можно через офисы МФЦ и в электронном виде через портал госуслуг. Для обращения в электронной форме гражданину необходимо оформить специальную цифровая подпись, уточнила министр.
По словам Кулинич, изменения призваны повысить качество предоставляемых услуг, а также избежать бюрократических проволочек и лишней переписки органа власти с заявителями.
Ранее в Минцифры РФ сообщили, что на портале Госуслуг можно запретить любые регистрационные действия с квартирой, домом и другой недвижимостью, если владелец не присутствует на сделке. Опция разработали в качестве защиты от мошенников.
Для активации запрета достаточно иметь подтвержденную учетную запись и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью. Услуга оформляется бесплатно непосредственно в приложении.
Также обманутые дольщики получи возможность подать заявление на возмещение потерянных денег через Госуслуги. Для этого будет достаточно авторизоваться на портале и выбрать соответствующую услугу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Новости КрымаКрымМинимущества КрымЛариса КулиничЗакон и правоОформление землиОбщество
 
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