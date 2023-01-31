Главные новости и заявления дня
Главные события и заявления 31 января
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТанкисты ВС РФ в зоне проведения спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян вернулись домой. Новые успехи российской армии в Донбассе. Путин поручил расширить территории для экспериментов с дронами. Внук де Голля заявил о непобедимости России. Какое вооружение Байден согласился поставить Украине вместо истребителей F-16.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
БМП вместо истребителей
Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине истребители F-16. Вместо них в рамках соглашения о военной помощи на общую сумму 2,85 миллиарда долларов США отправили шестьдесят боевых машин пехоты Bradley. Вооружение необходимо для "дополнительных наступательных и оборонительных возможностей" ВСУ, заявили в командовании.
По мнению политолога Андрея Никифорова, если США и их союзники по НАТО решатся передать Украине свои истребители, то Киев получит их не раньше, чем на поле боя появятся западные танки. При этом, по словам эксперта, в ситуации с поставками Украине самолетов существуют "технические сложности" и "психологические барьеры" для стран НАТО.
Непобедимая Россия
"Русский народ победил ужасную немецкую армию, несмотря на ее фанатизм и организацию... Невозможно ни победить душу российского народа, ни в целом российский народ", – заявил французский общественный деятель, внук экс-президента Франции и генерала Шарля де Голля – Пьер де Голль.
Он также напомнил, что у Франции и России общая история, которую не смогут затмить возникающие время от времени конфликты интересов, и призвал французов поддержать Россию, блокировав поддержку США и НАТО Украине.
Демобилизация мобилизованных
Благодаря вмешательству прокуроров более девяти тысяч незаконно мобилизованных россиян смогли вернуться домой. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным. По его словам, мобилизация, которая давно не проводилась в стране, "выявила массу существенных проблем, что стало для многих уроком".
В настоящее время ведомство продолжает работу по обеспеченности мобилизованных военнослужащих бронежилетами и другим обмундированием. Большинство проблем уже решено, доложил Краснов.
Хроники СВО
Добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и ракетчиков Вооруженных сил России освободили Благодатное в Донецкой Народной Республике, уничтожены до 50 украинских военных, заявили в Минобороны РФ.
В тот же день стало известно, что российские военные отбили попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона.
Эксперименты с дронами
Президент России Владимир Путин поручил расширить территории, на которых будут проводиться эксперименты с использованием беспилотников. Также кабмину поручено создать условия для тестирования и эксплуатации систем автономного управления на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспорте.
В случае необходимости правительство также может изменить существующие нормы, если они препятствуют внедрению технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики и социальной сферы.
Вчера, 21:45Главные новости Крыма: 31 января