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Работа для студентов в Крыму: ожидания и реальность

Работа для студентов в Крыму: ожидания и реальность - РИА Новости Крым, 29.01.2023

Работа для студентов в Крыму: ожидания и реальность

Молодежь Крыма может пробовать себя в предпринимательстве и рассчитывать на трудоустройство уже во время обучения. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 29.01.2023

2023-01-30T07:28

2023-01-30T07:28

2023-01-29T21:28

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максим подшибякин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Молодежь Крыма может пробовать себя в предпринимательстве и рассчитывать на трудоустройство уже во время обучения. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил председатель студенческого совета обучающихся Крымского инженерно-педагогического университета (КИПУ), член Совета обучающихся при Минобрнауки РФ Максим Подшибякин.Студенты разных направлений обучения в КИПУ начинают работать уже на 3-4 курсе, не дожидаясь выпуска, рассказал Подшибякин. Найти работу в республике не так сложно, вопрос в том, удовлетворяет ли она ожидания молодых людей."Все зависит от самого человека, - сказал он. - Сами понимаете, есть нюанс ожиданий при поступлении. Вместе с тем, практики, которые организовываются для обучающихся, помогают раньше понять направление подготовки и специальность, которую планирует освоить молодой человек, и, если что, скорректировать выбор".Председатель студсовета отметил, что еще в университете некоторые студенты стремятся работать на себя, выбирая путь предпринимательства."Некоторые ребята изготавливают что-то своими руками, либо предоставляют профессиональные услуги, проявляют себя в роли самозанятых, платят налоги и могут получить поддержку. Я знаю, что несколько наших студентов в этом году получили государственную субсидию, если я не ошибаюсь, порядка полумиллиона рублей, на старт собственного дела. Запустили свой проект, открыли ИП и работают", - рассказал Подшибякин.Востребованные специальностиУчитывая запрос от обучающихся, институт готовит программы поддержки проектов молодых бизнесменов в формате бизнес-инкубатора. Вместе с тем, по словам спикера, на некоторых студентов работодатели ведут "охоту", что позволяет им рассчитывать на практическое освоение специальностей сразу после выпуска.Крымский рынок трудаПо мнению специалистов, крымский рынок труда всегда был непростым. Это обусловлено как географическим положением и небольшой численностью населения, так и особенностями южного менталитета – медлительностью и расслабленностью. Для того, чтобы закрыть многие вакансии, не хватает специалистов."В последнее десятилетие уровень профессиональной подготовки в некоторых сферах оставлял желать лучшего. Кроме того, среди молодых кандидатов наблюдается тенденция, что они хотят всего и сразу, быстрых легких денег", – считает HR-специалист эксперт в области рынка труда Оксана Волкина.Что касается дефицита кадров, на полуострове, по ее словам, ощущается недостаток профессионалов в IT-отрасли и квалицированных представителей рабочих специальностей. Очень остро в Крыму стоит кадровый вопрос и в медицине - сегодня пустует около 900 врачебных ставок, сообщил главврач Кольчугинской участковой больницы Симферопольского района, член Общественной палаты Крыма Борис Левин.По его словам, из 100% выпускников 60% уходят на работу в различные коммерческие структуры. В этой связи в отрасли возлагают большие надежды на поручение президента Владимира Путина ввести должности врачей-стажеров для студентов ординатуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Как устроиться на работу после выпуска – лайфхаки карьерного консультантаНа каких специальностях в 2023 году будет больше всего бюджетных местСпрос не отвечает предложению: что происходит на рынке труда в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221211/rynok-truda-v-krymu-est-li-vakansii-dlya-pereselentsev-1125811154.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, образование в крыму и севастополе, новости крыма, общество, трудоустройство в крыму, трудоустройство, максим подшибякин