https://crimea.ria.ru/20220914/kak-ustroitsya-na-rabotu-posle-vypuska--layfkhaki-karernogo-konsultanta-1124486131.html

Как устроиться на работу после выпуска – лайфхаки карьерного консультанта

Как устроиться на работу после выпуска – лайфхаки карьерного консультанта - РИА Новости Крым, 14.09.2022

Как устроиться на работу после выпуска – лайфхаки карьерного консультанта

Наработка рабочего стажа во время учебы в университете и активное участие в научной деятельности поможет студенту быстро устроиться на работу после выпуска. Об... РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T07:02

2022-09-14T07:02

2022-09-14T07:02

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Наработка рабочего стажа во время учебы в университете и активное участие в научной деятельности поможет студенту быстро устроиться на работу после выпуска. Об этом со ссылкой на психолога и карьерного консультанта Анну Мухину пишет "Радио 1".Мухина рекомендует студентам заботиться о своем профессиональном будущем еще в вузе – тогда шансы получить работу с достойной зарплатой после окончания учебы будут выше."Если молодой человек серьезно относится к своей будущей профессии и задумывается о том, как он будет строить свою карьеру, то, конечно, еще в вузе важно получать профессиональный опыт. Даже во время практики студент часто закрепляется в какой-то организации. Большие компании заинтересованы, чтобы растить себе сотрудников, поэтому предлагают программы стажировки и отслеживают в вузах студентов", – цитирует специалиста издание.Кроме того, стоит уделить внимание первому резюме. Чтобы составить его, Мухина советует обратиться к специалисту и учесть всю проделанную за годы учебы работу."Пока нет опыта работы, желательно получать какую-то практику во время учебы и вписать ее в резюме. Также в резюме можно вписать темы курсовых и дипломов. Кроме этого, хорошо, если студент участвовал в каких-либо волонтерских или творческих проектах – это показывает его социальную активность и гражданскую позицию", – сказала она.Если же дело дошло до собеседования, то кандидату на должность стоит изучить специфику работы компании, а также проявить заинтересованность и желание развиваться на предприятии.Ранее эксперты в области трудоустройства рассказали об основных проблемах крымского рынка труда.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта