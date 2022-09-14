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Как устроиться на работу после выпуска – лайфхаки карьерного консультанта - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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Как устроиться на работу после выпуска – лайфхаки карьерного консультанта
Как устроиться на работу после выпуска – лайфхаки карьерного консультанта - РИА Новости Крым, 14.09.2022
Как устроиться на работу после выпуска – лайфхаки карьерного консультанта
Наработка рабочего стажа во время учебы в университете и активное участие в научной деятельности поможет студенту быстро устроиться на работу после выпуска. Об... РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T07:02
2022-09-14T07:02
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Наработка рабочего стажа во время учебы в университете и активное участие в научной деятельности поможет студенту быстро устроиться на работу после выпуска. Об этом со ссылкой на психолога и карьерного консультанта Анну Мухину пишет "Радио 1".Мухина рекомендует студентам заботиться о своем профессиональном будущем еще в вузе – тогда шансы получить работу с достойной зарплатой после окончания учебы будут выше."Если молодой человек серьезно относится к своей будущей профессии и задумывается о том, как он будет строить свою карьеру, то, конечно, еще в вузе важно получать профессиональный опыт. Даже во время практики студент часто закрепляется в какой-то организации. Большие компании заинтересованы, чтобы растить себе сотрудников, поэтому предлагают программы стажировки и отслеживают в вузах студентов", – цитирует специалиста издание.Кроме того, стоит уделить внимание первому резюме. Чтобы составить его, Мухина советует обратиться к специалисту и учесть всю проделанную за годы учебы работу."Пока нет опыта работы, желательно получать какую-то практику во время учебы и вписать ее в резюме. Также в резюме можно вписать темы курсовых и дипломов. Кроме этого, хорошо, если студент участвовал в каких-либо волонтерских или творческих проектах – это показывает его социальную активность и гражданскую позицию", – сказала она.Если же дело дошло до собеседования, то кандидату на должность стоит изучить специфику работы компании, а также проявить заинтересованность и желание развиваться на предприятии.Ранее эксперты в области трудоустройства рассказали об основных проблемах крымского рынка труда.
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https://crimea.ria.ru/20220707/student-iz-kryma-pridumal-mobilnoe-prilozhenie-dlya-voditeley-1123768427.html
https://crimea.ria.ru/20220524/zalozhniki-zapadnykh-sanktsiy-kak-zhivut-inostrannye-studenty-v-krymu-1123322166.html
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РИА Новости Крым
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общество, совет эксперта
Как устроиться на работу после выпуска – лайфхаки карьерного консультанта

Эксперт Мухина рассказала о навыках, которые помогут в трудоустройстве студента после вуза

07:02 14.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Наработка рабочего стажа во время учебы в университете и активное участие в научной деятельности поможет студенту быстро устроиться на работу после выпуска. Об этом со ссылкой на психолога и карьерного консультанта Анну Мухину пишет "Радио 1".
Мухина рекомендует студентам заботиться о своем профессиональном будущем еще в вузе – тогда шансы получить работу с достойной зарплатой после окончания учебы будут выше.
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"Если молодой человек серьезно относится к своей будущей профессии и задумывается о том, как он будет строить свою карьеру, то, конечно, еще в вузе важно получать профессиональный опыт. Даже во время практики студент часто закрепляется в какой-то организации. Большие компании заинтересованы, чтобы растить себе сотрудников, поэтому предлагают программы стажировки и отслеживают в вузах студентов", – цитирует специалиста издание.
Кроме того, стоит уделить внимание первому резюме. Чтобы составить его, Мухина советует обратиться к специалисту и учесть всю проделанную за годы учебы работу.
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"Пока нет опыта работы, желательно получать какую-то практику во время учебы и вписать ее в резюме. Также в резюме можно вписать темы курсовых и дипломов. Кроме этого, хорошо, если студент участвовал в каких-либо волонтерских или творческих проектах – это показывает его социальную активность и гражданскую позицию", – сказала она.
Если же дело дошло до собеседования, то кандидату на должность стоит изучить специфику работы компании, а также проявить заинтересованность и желание развиваться на предприятии.
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