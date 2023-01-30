https://crimea.ria.ru/20230130/glavnye-novosti-i-zayavleniya-dnya-30-yanvarya-1126675965.html

Главные новости и заявления дня: 30 января

Главные новости и заявления дня: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Главные новости и заявления дня: 30 января

Атака ВСУ на Белгородскую область. Новые рубежи взяты нашими войсками под Угледаром. Эксперименты США с ВИЧ-инфекцией на украинских военных. Взрыв в мечети в... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T21:42

2023-01-30T21:42

2023-01-30T21:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на Белгородскую область. Новые рубежи взяты нашими войсками под Угледаром. Эксперименты США с ВИЧ-инфекцией на украинских военных. Взрыв в мечети в Пакистане. В Кремле оценили вероятность диалога между Россией и НАТО. Лавров рассказал о пополнении в рядах ШОС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые рубежи под УгледаромРоссийские подразделения закрепились в восточной части Угледара и работают в окрестностях города, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Взятие новых выгодных рубежей на Южно-Донецком и Запорожском направлениях также подтвердили в Минобороны. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум направлениям составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Вместе с тем, подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают вести ожесточенные бои под Артемовском, который пока не удается взять в оперативное окружение.Взрыв в мечети ПакистанаМощный взрыв прогремел в мечети в пакистанском городе Пешавар в результате самоподрыва террориста-смертника, погибли 25 человек и около 120 получили ранения. По словам пакистанских медиков, более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Многие из пострадавших – полицейские.Атака ВСУ на Белгородскую областьВ понедельник ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области. В результате попадания снарядов в селе Безлюдовка Шебекенского городского округа пострадали два человека, они получили осколочные ранения и контузии и находятся в состоянии средней степени тяжести, также повреждены шесть частных домов.Второй обстрел обошелся без жертв и пострадавших.Какие страны в ближайшее время вступят в ШОСШанхайская организация сотрудничества (ШОС) готовится принять в свои ряды Иран и Белоруссию в качестве полноправных членов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, целый ряд стран, в том числе арабские государства, имеют статус партнера по диалогу.Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалогаКонтактов России и НАТО на данный момент нет и говорить о перспективах диалога затруднительно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.Также он отметил, что среди европейцев нарастает открытая обеспокоенность вовлеченности их стран в конфликт на Украине.США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военныхМинобороны РФ располагает данными, согласно которым с 2019 года США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на представителях украинской армии, а также о многочисленных фактах применения военнослужащими ВСУ психостимуляторов и наркотических препаратов. Кроме того, выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач.По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, активными действиями Минобороны РФ удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины. Однако США переносят лаборатории в страны Центральной Азии и Восточной Европы.От лица ведомства Кириллов также заявил о важности соответствующей правовой оценки действий должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих.

https://crimea.ria.ru/20230130/v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-za-sutki-1126668715.html

https://crimea.ria.ru/20230130/poezda-v-krym-iz-moskvy--otkryty-prodazhi-biletov-na-vesnu-1126670251.html

https://crimea.ria.ru/20230130/rossiyan-zhdet-trekhdnevnaya-rabochaya-nedelya-1126665560.html

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