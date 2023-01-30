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Главные новости и заявления дня: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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Главные новости и заявления дня: 30 января
Главные новости и заявления дня: 30 января - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Главные новости и заявления дня: 30 января
Атака ВСУ на Белгородскую область. Новые рубежи взяты нашими войсками под Угледаром. Эксперименты США с ВИЧ-инфекцией на украинских военных. Взрыв в мечети в... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T21:42
2023-01-30T21:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на Белгородскую область. Новые рубежи взяты нашими войсками под Угледаром. Эксперименты США с ВИЧ-инфекцией на украинских военных. Взрыв в мечети в Пакистане. В Кремле оценили вероятность диалога между Россией и НАТО. Лавров рассказал о пополнении в рядах ШОС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые рубежи под УгледаромРоссийские подразделения закрепились в восточной части Угледара и работают в окрестностях города, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Взятие новых выгодных рубежей на Южно-Донецком и Запорожском направлениях также подтвердили в Минобороны. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум направлениям составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Вместе с тем, подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают вести ожесточенные бои под Артемовском, который пока не удается взять в оперативное окружение.Взрыв в мечети ПакистанаМощный взрыв прогремел в мечети в пакистанском городе Пешавар в результате самоподрыва террориста-смертника, погибли 25 человек и около 120 получили ранения. По словам пакистанских медиков, более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Многие из пострадавших – полицейские.Атака ВСУ на Белгородскую областьВ понедельник ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области. В результате попадания снарядов в селе Безлюдовка Шебекенского городского округа пострадали два человека, они получили осколочные ранения и контузии и находятся в состоянии средней степени тяжести, также повреждены шесть частных домов.Второй обстрел обошелся без жертв и пострадавших.Какие страны в ближайшее время вступят в ШОСШанхайская организация сотрудничества (ШОС) готовится принять в свои ряды Иран и Белоруссию в качестве полноправных членов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, целый ряд стран, в том числе арабские государства, имеют статус партнера по диалогу.Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалогаКонтактов России и НАТО на данный момент нет и говорить о перспективах диалога затруднительно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.Также он отметил, что среди европейцев нарастает открытая обеспокоенность вовлеченности их стран в конфликт на Украине.США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военныхМинобороны РФ располагает данными, согласно которым с 2019 года США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на представителях украинской армии, а также о многочисленных фактах применения военнослужащими ВСУ психостимуляторов и наркотических препаратов. Кроме того, выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач.По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, активными действиями Минобороны РФ удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины. Однако США переносят лаборатории в страны Центральной Азии и Восточной Европы.От лица ведомства Кириллов также заявил о важности соответствующей правовой оценки действий должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих.
https://crimea.ria.ru/20230130/v-minoborony-nazvali-poteri-vsu-za-sutki-1126668715.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, в мире, политика, общество, новости, всу (вооруженные силы украины), угледар, обстрелы белгородской области, сша
Главные новости и заявления дня: 30 января

Главные события и заявления понедельника, 30 января

21:42 30.01.2023
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Атака ВСУ на Белгородскую область. Новые рубежи взяты нашими войсками под Угледаром. Эксперименты США с ВИЧ-инфекцией на украинских военных. Взрыв в мечети в Пакистане. В Кремле оценили вероятность диалога между Россией и НАТО. Лавров рассказал о пополнении в рядах ШОС.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Новые рубежи под Угледаром

Российские подразделения закрепились в восточной части Угледара и работают в окрестностях города, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Взятие новых выгодных рубежей на Южно-Донецком и Запорожском направлениях также подтвердили в Минобороны. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум направлениям составили до 25 военнослужащих, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Вместе с тем, подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают вести ожесточенные бои под Артемовском, который пока не удается взять в оперативное окружение.
Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 140 военных и семь единиц западного вооружения - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
15:20
В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки

Взрыв в мечети Пакистана

Мощный взрыв прогремел в мечети в пакистанском городе Пешавар в результате самоподрыва террориста-смертника, погибли 25 человек и около 120 получили ранения. По словам пакистанских медиков, более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Многие из пострадавших – полицейские.

Атака ВСУ на Белгородскую область

В понедельник ВСУ обстреляли несколько сел в Белгородской области. В результате попадания снарядов в селе Безлюдовка Шебекенского городского округа пострадали два человека, они получили осколочные ранения и контузии и находятся в состоянии средней степени тяжести, также повреждены шесть частных домов.
Второй обстрел обошелся без жертв и пострадавших.

Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готовится принять в свои ряды Иран и Белоруссию в качестве полноправных членов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Кроме того, по словам главы внешнеполитического ведомства, целый ряд стран, в том числе арабские государства, имеют статус партнера по диалогу.
Пассажиры у поезда
15:50
Поезда в Крым из Москвы – открыты продажи билетов на весну

Россия и НАТО – в Кремле оценили вероятность диалога

Контактов России и НАТО на данный момент нет и говорить о перспективах диалога затруднительно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.
Также он отметил, что среди европейцев нарастает открытая обеспокоенность вовлеченности их стран в конфликт на Украине.

США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных

Минобороны РФ располагает данными, согласно которым с 2019 года США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на представителях украинской армии, а также о многочисленных фактах применения военнослужащими ВСУ психостимуляторов и наркотических препаратов. Кроме того, выявлены факты контрабандной доставки морфина в районы выполнения боевых задач.
По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, активными действиями Минобороны РФ удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины. Однако США переносят лаборатории в страны Центральной Азии и Восточной Европы.
От лица ведомства Кириллов также заявил о важности соответствующей правовой оценки действий должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих.
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21:42Главные новости и заявления дня: 30 января
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20:11"Куликовая зима": в Крым прилетели новые дикие птицы
19:51Россиян ждет трехдневная рабочая неделя
19:13Забрать ножи: ялтинский повар покорил "вкусное" шоу на "Пятнице"
18:56Сколько стоит модернизация здравоохранения в Крыму – Аксенов
18:08В Крыму лжестроитель выманил у женщины 640 тысяч рублей
17:36В Севастополе собираются ликвидировать две свалки за 600 млн
16:54США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных
16:02Вторая атака за день – Белгородская область снова под обстрелом ВСУ
15:52Армия России при наступлении заняла новые рубежи под Угледаром
15:50Поезда в Крым из Москвы – открыты продажи билетов на весну
15:33Президент Хорватии: Крым больше никогда не будет украинским
15:20В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки
15:05Командующий ЧФ наградил бойцов в Севастополе
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