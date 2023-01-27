Рейтинг@Mail.ru
От 16 до 89: в каком возрасте в Крыму чаще создают семьи - РИА Новости Крым, 27.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230127/ot-16-do-89-v-kakom-vozraste-v-krymu-chasche-sozdayut-semi-1126608835.html
От 16 до 89: в каком возрасте в Крыму чаще создают семьи
От 16 до 89: в каком возрасте в Крыму чаще создают семьи - РИА Новости Крым, 27.01.2023
От 16 до 89: в каком возрасте в Крыму чаще создают семьи
В 2022 году в Крыму зарегистрировали более 13 тысяч бракосочетаний, большинство пар узаконили свои отношения в сознательном возрасте – от 26 до 35 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 27.01.2023
2023-01-27T08:23
2023-01-27T08:23
крым
общество
минюст крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/05/1118801009_29:0:932:508_1920x0_80_0_0_6cd6df524ce3bb07285b19c210c70bba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В 2022 году в Крыму зарегистрировали более 13 тысяч бракосочетаний, большинство пар узаконили свои отношения в сознательном возрасте – от 26 до 35 лет. Об этом рассказали в департаменте ЗАГС республиканского минюста.В ведомстве отмечают рост количества браков за последние два года. Так, в 2020 супругами стали чуть более 11 тысяч пар, в 2021 - 12,5 тысяч, а в 2022 - 13,8 тысяч.В прошлом году крымчане чаще всего расписывались в Симферопольском районном отделе ЗАГС, а наибольшее число свадеб пришлось на осень."Больше всего новых семей создано в октябре – 1938, в сентябре – 1834 и в ноябре – 1525. Также традиционно июль и август были востребованы у молодоженов, в августе – 1472 брака, в июле – 1429. Наименьшее количество браков было в январе 2022 года - 636 и в мае - 561", - рассказали в департаменте.Также в ведомстве отметили, что возраст большинства новобрачных в Крыму в минувшем году был в пределах 26-35 лет. 24% узаконивали отношения в возрасте от 36 до 46 лет. Самыми молодыми супругами стали крымчане 16-17 лет (только 2%), а в числе самых возрастных - мужчины и женщины от 70 до 89 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадебный бум: крымчане решили массово жениться перед Новым годомВ Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженовКто чаще всего в Крыму женится и выходит замуж
https://crimea.ria.ru/20220727/kto-chasche-vsego-v-krymu-zhenitsya-i-vykhodit-zamuzh-1123977985.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/05/1118801009_142:0:819:508_1920x0_80_0_0_1a91626572c5cb43f4c0d9ce848d6a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, минюст крыма, новости крыма
От 16 до 89: в каком возрасте в Крыму чаще создают семьи

Статистика минюста: в Крыму поженились более 13 тысяч пар в возрасте от 16 до 89 лет

08:23 27.01.2023
 
© Фото: pixabay.comСвадьба
Свадьба
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В 2022 году в Крыму зарегистрировали более 13 тысяч бракосочетаний, большинство пар узаконили свои отношения в сознательном возрасте – от 26 до 35 лет. Об этом рассказали в департаменте ЗАГС республиканского минюста.
В ведомстве отмечают рост количества браков за последние два года. Так, в 2020 супругами стали чуть более 11 тысяч пар, в 2021 - 12,5 тысяч, а в 2022 - 13,8 тысяч.
В прошлом году крымчане чаще всего расписывались в Симферопольском районном отделе ЗАГС, а наибольшее число свадеб пришлось на осень.
Свадьба
27 июля 2022, 21:23
Кто чаще всего в Крыму женится и выходит замуж
"Больше всего новых семей создано в октябре – 1938, в сентябре – 1834 и в ноябре – 1525. Также традиционно июль и август были востребованы у молодоженов, в августе – 1472 брака, в июле – 1429. Наименьшее количество браков было в январе 2022 года - 636 и в мае - 561", - рассказали в департаменте.
Также в ведомстве отметили, что возраст большинства новобрачных в Крыму в минувшем году был в пределах 26-35 лет. 24% узаконивали отношения в возрасте от 36 до 46 лет. Самыми молодыми супругами стали крымчане 16-17 лет (только 2%), а в числе самых возрастных - мужчины и женщины от 70 до 89 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Свадебный бум: крымчане решили массово жениться перед Новым годом
В Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов
Кто чаще всего в Крыму женится и выходит замуж
 
КрымОбществоМинюст КрымаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:38Смартфон как терминал: новые возможности для бизнеса в Крыму от ГЕНБАНК
09:27Стратегическая точка: что даст российским силам взятие Угледара
08:53Идеология смерти: как фашисты убивали крымских евреев
08:23От 16 до 89: в каком возрасте в Крыму чаще создают семьи
08:03Маткапитал в Крыму: сколько семей решили жилищный вопрос
07:38Деньги кончились, кредит остался: как правильно рассчитаться с банком
07:03Нет просрочке: в российских магазинах появится система контроля
03:21Годовщина Освенцима: почему Польша "забыла" пригласить освободителя
00:01Ветрено и скользко – прогноз погоды для Крыма на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 27 января
22:41Туман остановил паромы через Керченский пролив
21:52Главные события и заявление дня: 26 января
21:39Психолог раскрыл основу дружбы между мужчиной и женщиной
21:22Главные новости Крыма: 26 января
21:09В Госсовете Крыма раскритиковали снос дома Краснова в Ялте
20:46Студентка из Севастополя раскрыла формулу успеха в эпоху перемен
20:26В России подорожали овощи, свинина и хлеб – данные Росстата
20:02Труппа прославленного Гии Эрадзе будет подбирать артистов цирка в Крыму
19:51Украина не успеет получить танки Abrams к весеннему наступлению – Нуланд
19:36В Севастополе продлен высокий уровень террористической опасности
Лента новостейМолния