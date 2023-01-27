https://crimea.ria.ru/20230127/ot-16-do-89-v-kakom-vozraste-v-krymu-chasche-sozdayut-semi-1126608835.html

От 16 до 89: в каком возрасте в Крыму чаще создают семьи

От 16 до 89: в каком возрасте в Крыму чаще создают семьи - РИА Новости Крым, 27.01.2023

От 16 до 89: в каком возрасте в Крыму чаще создают семьи

В 2022 году в Крыму зарегистрировали более 13 тысяч бракосочетаний, большинство пар узаконили свои отношения в сознательном возрасте – от 26 до 35 лет. Об этом... РИА Новости Крым, 27.01.2023

2023-01-27T08:23

2023-01-27T08:23

2023-01-27T08:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв - РИА Новости Крым. В 2022 году в Крыму зарегистрировали более 13 тысяч бракосочетаний, большинство пар узаконили свои отношения в сознательном возрасте – от 26 до 35 лет. Об этом рассказали в департаменте ЗАГС республиканского минюста.В ведомстве отмечают рост количества браков за последние два года. Так, в 2020 супругами стали чуть более 11 тысяч пар, в 2021 - 12,5 тысяч, а в 2022 - 13,8 тысяч.В прошлом году крымчане чаще всего расписывались в Симферопольском районном отделе ЗАГС, а наибольшее число свадеб пришлось на осень."Больше всего новых семей создано в октябре – 1938, в сентябре – 1834 и в ноябре – 1525. Также традиционно июль и август были востребованы у молодоженов, в августе – 1472 брака, в июле – 1429. Наименьшее количество браков было в январе 2022 года - 636 и в мае - 561", - рассказали в департаменте.Также в ведомстве отметили, что возраст большинства новобрачных в Крыму в минувшем году был в пределах 26-35 лет. 24% узаконивали отношения в возрасте от 36 до 46 лет. Самыми молодыми супругами стали крымчане 16-17 лет (только 2%), а в числе самых возрастных - мужчины и женщины от 70 до 89 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадебный бум: крымчане решили массово жениться перед Новым годомВ Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженовКто чаще всего в Крыму женится и выходит замуж

https://crimea.ria.ru/20220727/kto-chasche-vsego-v-krymu-zhenitsya-i-vykhodit-zamuzh-1123977985.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, минюст крыма, новости крыма