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Кто чаще всего в Крыму женится и выходит замуж - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Кто чаще всего в Крыму женится и выходит замуж
Кто чаще всего в Крыму женится и выходит замуж - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Кто чаще всего в Крыму женится и выходит замуж
В Крыму мужьями чаще остальных становятся Александры, а супругами – Анастасии. Об этом сообщает пресс-служба минюста республики. РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T21:23
2022-07-27T18:57
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Крыму мужьями чаще остальных становятся Александры, а супругами – Анастасии. Об этом сообщает пресс-служба минюста республики."По-прежнему в записях актов о регистрации заключения брака в графе "супруг" чаще остальных встречалось имя Александр, а вот в графе "супруга" – имя Анастасия. Второе место заняли имя Дмитрий и Екатерина, третье – Алексей, Мария, четвертое – Андрей, Анна. Пятерку имен, с которыми наиболее часто шли "под венец" мужчины и женщины замыкают имена Сергей и Дарья", - рассказали специалисты ЗАГС.Также среди частых имен женихов фигурируют Никита, Иван, Максим, Михаил, Артем, Владимир, Руслан, невест – Юлия, Ольга, Наталья, Светлана, Наталия, Ирина и Виктория.По информации департамента ЗАГС, популярность имен для новобрачных напрямую связана с их возрастом: сегодня в республике в брак вступают мужчины и женщины в возрасте 28-36 лет (средние показатели), то есть те, кто рожден в конце 1980-х - середине 1990-х. Тогда были наиболее популярны именно эти имена.На сегодняшний день самый "плодовитый" на свадьбы месяц этого года – июнь. Тогда отделы ЗАГС зарегистрировали 1 054 брака. Однако наибольшее количество союзов специалисты прогнозируют в июле, подытожили в минюсте.Ранее аналитики выяснили, где в России живут самые щедрые женихи. Как оказалось, жители Санкт-Петербурга больше остальных тратят на кольца для помолвки, а вот омичи и жители Великого Новгорода предпочитают экономить.
https://crimea.ria.ru/20220727/gde-v-rossii-samye-schedrye-zhenikhi-1123965589.html
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крым, общество
Кто чаще всего в Крыму женится и выходит замуж

В Крыму назвали самые популярные имена у женихов и невест

21:23 27.07.2022
 
© Фото: pixabay.comСвадьба
Свадьба
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Крыму мужьями чаще остальных становятся Александры, а супругами – Анастасии. Об этом сообщает пресс-служба минюста республики.
"По-прежнему в записях актов о регистрации заключения брака в графе "супруг" чаще остальных встречалось имя Александр, а вот в графе "супруга" – имя Анастасия. Второе место заняли имя Дмитрий и Екатерина, третье – Алексей, Мария, четвертое – Андрей, Анна. Пятерку имен, с которыми наиболее часто шли "под венец" мужчины и женщины замыкают имена Сергей и Дарья", - рассказали специалисты ЗАГС.
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Также среди частых имен женихов фигурируют Никита, Иван, Максим, Михаил, Артем, Владимир, Руслан, невест – Юлия, Ольга, Наталья, Светлана, Наталия, Ирина и Виктория.
По информации департамента ЗАГС, популярность имен для новобрачных напрямую связана с их возрастом: сегодня в республике в брак вступают мужчины и женщины в возрасте 28-36 лет (средние показатели), то есть те, кто рожден в конце 1980-х - середине 1990-х. Тогда были наиболее популярны именно эти имена.
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На сегодняшний день самый "плодовитый" на свадьбы месяц этого года – июнь. Тогда отделы ЗАГС зарегистрировали 1 054 брака. Однако наибольшее количество союзов специалисты прогнозируют в июле, подытожили в минюсте.
Ранее аналитики выяснили, где в России живут самые щедрые женихи. Как оказалось, жители Санкт-Петербурга больше остальных тратят на кольца для помолвки, а вот омичи и жители Великого Новгорода предпочитают экономить.
 
КрымОбщество
 
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