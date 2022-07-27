https://crimea.ria.ru/20220727/gde-v-rossii-samye-schedrye-zhenikhi-1123965589.html

Где в России самые щедрые женихи

Где в России самые щедрые женихи - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Где в России самые щедрые женихи

Женихи из Санкт-Петербурга больше остальных тратят на кольца для помолвки, а омичи и жители Великого Новгорода предпочитают экономить. Таковы результаты... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T08:36

2022-07-27T08:36

2022-07-27T08:36

общество

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111842/56/1118425691_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_7f310090fa1733af6b1f5fa14edc5375.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Женихи из Санкт-Петербурга больше остальных тратят на кольца для помолвки, а омичи и жители Великого Новгорода предпочитают экономить. Таковы результаты аналитического исследования одного из известных ювелирных брендов, пишут "Известия".Москвичи в рейтинге самых щедрых женихов попали только на четвертую позицию - они готовы отдать за кольцо в среднем 8 тысяч рублей. Но экономнее всех оказались жители Омска и Великого Новгорода, которые предпочитают дарить своим избранницам серебряные или комбинированные кольца за 4 тысячи рублей.В целом в России почти половина женихов отдают предпочтение кольцам из белого золота, а абсолютное большинство выбирают кольца с камнями.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, китайские ученые выяснили, от чего зависит уровень мужской щедрости. Эксперименты показали, что все дело в гормонах.

https://crimea.ria.ru/20220211/yalta-popala-v-spisok-gorodov-s-samymi-luchshimi-zhenikhami-1122332122.html

санкт-петербург

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург