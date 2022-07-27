Где в России самые щедрые женихи
Женихи из Санкт-Петербурга самые щедрые, а из Омска - самые экономные
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭкспонаты историко-документальной выставки "Ленин"
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Женихи из Санкт-Петербурга больше остальных тратят на кольца для помолвки, а омичи и жители Великого Новгорода предпочитают экономить. Таковы результаты аналитического исследования одного из известных ювелирных брендов, пишут "Известия".
По данным аналитиков, в среднем на кольца мужчины bp северной столицы тратят 9925 рублей, предпочитая белое золото, изумруды, сапфиры и бриллианты. На втором месте оказались саратовские женихи, которые готовы отдать за ювелирное изделие в среднем 9117 рублей, при этом выбирают красное золото и фианиты. Третье место у краснодарцев, которые чаще всего покупают кольца из комбинированного золота без камней и также тратят на них около 9 тыс. рублей.
Москвичи в рейтинге самых щедрых женихов попали только на четвертую позицию - они готовы отдать за кольцо в среднем 8 тысяч рублей. Но экономнее всех оказались жители Омска и Великого Новгорода, которые предпочитают дарить своим избранницам серебряные или комбинированные кольца за 4 тысячи рублей.
В целом в России почти половина женихов отдают предпочтение кольцам из белого золота, а абсолютное большинство выбирают кольца с камнями.
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