https://crimea.ria.ru/20221031/v-krymu-nazvali-vozrast-samykh-vzroslykh-molodozhenov-1125155270.html

В Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов

В Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов - РИА Новости Крым, 31.10.2022

В Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов

В Крыму с 11 по 22 октября 774 пар связали себя узами брака. Больше всего брачующихся оказалось в Симферопольском районном отделе ЗАГС – 109, сообщил... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T21:48

2022-10-31T21:48

2022-10-31T21:48

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 11 по 22 октября 774 пар связали себя узами брака. Больше всего брачующихся оказалось в Симферопольском районном отделе ЗАГС – 109, сообщил республиканский минюст."В Симферополе поженились 103 пары, в Евпатории – 66, в Ялте– 62, в Керчи– 54. При этом средний возраст молодоженов был снова в пределах 26-32 лет", – уточнило ведомство.В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю >>Несколько влюбленных пар было с небольшой разницей в возрасте – 44-летний мужчина и 53-летняя женщина, 52-летний мужчина и 39-летняя женщина. Отметились 63-летний жених и 32-летняя невеста, и самые возрастные молодожены – 71-летний жених и 69-летняя невеста и 76-летний новобрачный и 59-летняя избранница.В это время заявления о вступлении в брак подали 717 крымских пар.Как писал сайт РИА Новости Крым, экономист рассказал, кто может получить деньги за долгий брак.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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