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В Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов - РИА Новости Крым, 31.10.2022
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В Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов
В Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов - РИА Новости Крым, 31.10.2022
В Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов
В Крыму с 11 по 22 октября 774 пар связали себя узами брака. Больше всего брачующихся оказалось в Симферопольском районном отделе ЗАГС – 109, сообщил... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T21:48
2022-10-31T21:48
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 11 по 22 октября 774 пар связали себя узами брака. Больше всего брачующихся оказалось в Симферопольском районном отделе ЗАГС – 109, сообщил республиканский минюст."В Симферополе поженились 103 пары, в Евпатории – 66, в Ялте– 62, в Керчи– 54. При этом средний возраст молодоженов был снова в пределах 26-32 лет", – уточнило ведомство.В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю &gt;&gt;Несколько влюбленных пар было с небольшой разницей в возрасте – 44-летний мужчина и 53-летняя женщина, 52-летний мужчина и 39-летняя женщина. Отметились 63-летний жених и 32-летняя невеста, и самые возрастные молодожены – 71-летний жених и 69-летняя невеста и 76-летний новобрачный и 59-летняя избранница.В это время заявления о вступлении в брак подали 717 крымских пар.Как писал сайт РИА Новости Крым, экономист рассказал, кто может получить деньги за долгий брак.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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крым, общество
В Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов

Крымский минюст назвал возраст самых взрослых новобрачных

21:48 31.10.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Ялте
Повседневная жизнь в Ялте - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В Крыму с 11 по 22 октября 774 пар связали себя узами брака. Больше всего брачующихся оказалось в Симферопольском районном отделе ЗАГС – 109, сообщил республиканский минюст.
"В Симферополе поженились 103 пары, в Евпатории – 66, в Ялте– 62, в Керчи– 54. При этом средний возраст молодоженов был снова в пределах 26-32 лет", – уточнило ведомство.
В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю >>
Несколько влюбленных пар было с небольшой разницей в возрасте – 44-летний мужчина и 53-летняя женщина, 52-летний мужчина и 39-летняя женщина. Отметились 63-летний жених и 32-летняя невеста, и самые возрастные молодожены – 71-летний жених и 69-летняя невеста и 76-летний новобрачный и 59-летняя избранница.
В это время заявления о вступлении в брак подали 717 крымских пар.
Как писал сайт РИА Новости Крым, экономист рассказал, кто может получить деньги за долгий брак.
КрымОбщество
 
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