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Кто может получить деньги за долгий брак - РИА Новости Крым, 13.09.2022
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Кто может получить деньги за долгий брак
Кто может получить деньги за долгий брак - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Кто может получить деньги за долгий брак
В 19 российских регионах "золотым" юбилярам супружеской жизни положены единовременные выплаты, суммы варьируются в зависимости от субъекта. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T20:24
2022-09-13T20:24
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В 19 российских регионах "золотым" юбилярам супружеской жизни положены единовременные выплаты, суммы варьируются в зависимости от субъекта.Так, например, в Санкт-Петербурге супруги получают 50 тысяч рублей, в Пензенской области и Удмуртии — по 5 тысяч рублей. В ряде регионов семьям-долгожителям вручают памятные знаки, грамоты или медали.В Крыму же супружеские пары поощряют по-другому, рассказали в минюсте. Каждую неделю загсы устраивают торжества, на которых чтят "золотых" юбиляров совместной жизни, дарят им ценные подарки и проводят праздничные церемонии.
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общество
Кто может получить деньги за долгий брак

Экономист Иванова-Швец: право на выплату имеют супруги после 50 лет брака

20:24 13.09.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРегистрация брака. Архивное фото
Регистрация брака. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В 19 российских регионах "золотым" юбилярам супружеской жизни положены единовременные выплаты, суммы варьируются в зависимости от субъекта.
"На такое пособие могут претендовать супруги, отпраздновавшие золотую свадьбу — то есть прожившие 50 лет в зарегистрированном браке. Для получения выплаты юбиляры должны подать заявление в местные органы социального обеспечения ", - рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в комментарии агентству "Прайм".
Так, например, в Санкт-Петербурге супруги получают 50 тысяч рублей, в Пензенской области и Удмуртии — по 5 тысяч рублей. В ряде регионов семьям-долгожителям вручают памятные знаки, грамоты или медали.
В Крыму же супружеские пары поощряют по-другому, рассказали в минюсте. Каждую неделю загсы устраивают торжества, на которых чтят "золотых" юбиляров совместной жизни, дарят им ценные подарки и проводят праздничные церемонии.
 
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