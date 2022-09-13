https://crimea.ria.ru/20220913/kto-mozhet-poluchit-dengi-za-dolgiy-brak-1124493628.html

Кто может получить деньги за долгий брак

Кто может получить деньги за долгий брак - РИА Новости Крым, 13.09.2022

Кто может получить деньги за долгий брак

В 19 российских регионах "золотым" юбилярам супружеской жизни положены единовременные выплаты, суммы варьируются в зависимости от субъекта. РИА Новости Крым, 13.09.2022

2022-09-13T20:24

2022-09-13T20:24

2022-09-13T20:24

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/02/1119010793_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_fe0777bc5edcda354d045048dbe013f8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В 19 российских регионах "золотым" юбилярам супружеской жизни положены единовременные выплаты, суммы варьируются в зависимости от субъекта.Так, например, в Санкт-Петербурге супруги получают 50 тысяч рублей, в Пензенской области и Удмуртии — по 5 тысяч рублей. В ряде регионов семьям-долгожителям вручают памятные знаки, грамоты или медали.В Крыму же супружеские пары поощряют по-другому, рассказали в минюсте. Каждую неделю загсы устраивают торжества, на которых чтят "золотых" юбиляров совместной жизни, дарят им ценные подарки и проводят праздничные церемонии.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество