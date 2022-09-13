https://crimea.ria.ru/20220913/kto-mozhet-poluchit-dengi-za-dolgiy-brak-1124493628.html
Кто может получить деньги за долгий брак
Кто может получить деньги за долгий брак - РИА Новости Крым, 13.09.2022
Кто может получить деньги за долгий брак
В 19 российских регионах "золотым" юбилярам супружеской жизни положены единовременные выплаты, суммы варьируются в зависимости от субъекта. РИА Новости Крым, 13.09.2022
2022-09-13T20:24
2022-09-13T20:24
2022-09-13T20:24
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В 19 российских регионах "золотым" юбилярам супружеской жизни положены единовременные выплаты, суммы варьируются в зависимости от субъекта.Так, например, в Санкт-Петербурге супруги получают 50 тысяч рублей, в Пензенской области и Удмуртии — по 5 тысяч рублей. В ряде регионов семьям-долгожителям вручают памятные знаки, грамоты или медали.В Крыму же супружеские пары поощряют по-другому, рассказали в минюсте. Каждую неделю загсы устраивают торжества, на которых чтят "золотых" юбиляров совместной жизни, дарят им ценные подарки и проводят праздничные церемонии.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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общество
Кто может получить деньги за долгий брак
Экономист Иванова-Швец: право на выплату имеют супруги после 50 лет брака
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. В 19 российских регионах "золотым" юбилярам супружеской жизни положены единовременные выплаты, суммы варьируются в зависимости от субъекта.
"На такое пособие могут претендовать супруги, отпраздновавшие золотую свадьбу — то есть прожившие 50 лет в зарегистрированном браке. Для получения выплаты юбиляры должны подать заявление в местные органы социального обеспечения ", - рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец в комментарии агентству "Прайм".
Так, например, в Санкт-Петербурге супруги получают 50 тысяч рублей, в Пензенской области и Удмуртии — по 5 тысяч рублей. В ряде регионов семьям-долгожителям вручают памятные знаки, грамоты или медали.
В Крыму же супружеские пары поощряют по-другому, рассказали в минюсте. Каждую неделю загсы устраивают торжества, на которых чтят "золотых" юбиляров совместной жизни, дарят им ценные подарки и проводят праздничные церемонии.