https://crimea.ria.ru/20221002/v-sevastopole-mobilizovannye-zaklyuchili-bolee-60-brakov-za-nedelyu-1124690049.html

В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю

В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю - РИА Новости Крым, 02.10.2022

В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю

В Севастополе за неделю резко увеличилось количество браков. По данным правительства, чаще вступать в законные отношения стали мобилизованные севастопольцы. РИА Новости Крым, 02.10.2022

2022-10-02T12:37

2022-10-02T12:37

2022-10-02T12:37

севастополь

частичная мобилизация

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю резко увеличилось количество браков. По данным правительства, чаще вступать в законные отношения стали мобилизованные севастопольцы."61 брак с мобилизованными военнослужащими зарегистрирован в Севастополе за неделю", – сообщает правительство города.Уточняется, именно столько пар решили воспользоваться возможностью скрепить свой союз в день подачи заявления. Подобные браки в Севастополе начали регистрировать с 22 сентября 2022 года.

https://crimea.ria.ru/20221001/mobilizatsiya-v-rossii-i-referendum-glavnye-sobytiya-sentyabrya-2022-v-foto-1124663021.html

севастополь

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2022

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севастополь, частичная мобилизация, общество