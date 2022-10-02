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В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю - РИА Новости Крым, 02.10.2022
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В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю
В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю - РИА Новости Крым, 02.10.2022
В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю
В Севастополе за неделю резко увеличилось количество браков. По данным правительства, чаще вступать в законные отношения стали мобилизованные севастопольцы. РИА Новости Крым, 02.10.2022
2022-10-02T12:37
2022-10-02T12:37
севастополь
частичная мобилизация
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю резко увеличилось количество браков. По данным правительства, чаще вступать в законные отношения стали мобилизованные севастопольцы."61 брак с мобилизованными военнослужащими зарегистрирован в Севастополе за неделю", – сообщает правительство города.Уточняется, именно столько пар решили воспользоваться возможностью скрепить свой союз в день подачи заявления. Подобные браки в Севастополе начали регистрировать с 22 сентября 2022 года.
https://crimea.ria.ru/20221001/mobilizatsiya-v-rossii-i-referendum-glavnye-sobytiya-sentyabrya-2022-v-foto-1124663021.html
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севастополь, частичная мобилизация, общество
В Севастополе мобилизованные заключили более 60 браков за неделю

В Севастополе после объявления частичной мобилизации резко возросло количество браков

12:37 02.10.2022
 
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за неделю резко увеличилось количество браков. По данным правительства, чаще вступать в законные отношения стали мобилизованные севастопольцы.
"61 брак с мобилизованными военнослужащими зарегистрирован в Севастополе за неделю", – сообщает правительство города.
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Уточняется, именно столько пар решили воспользоваться возможностью скрепить свой союз в день подачи заявления. Подобные браки в Севастополе начали регистрировать с 22 сентября 2022 года.
 
СевастопольЧастичная мобилизацияОбщество
 
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