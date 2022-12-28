https://crimea.ria.ru/20221228/svadebnyy-bum-krymchane-reshili-massovo-zhenitsya-pered-novym-godom-1126156340.html

Свадебный бум: крымчане решили массово жениться перед Новым годом

Свадебный бум: крымчане решили массово жениться перед Новым годом - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Свадебный бум: крымчане решили массово жениться перед Новым годом

В предновогодние дни в Крыму наблюдается настоящий "свадебный бум". Как сообщает пресс-служба республиканского минюста со ссылкой на данные департамента ЗАГС, в РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T07:05

2022-12-28T07:05

2022-12-28T08:01

новости крыма

крым

общество

минюст крыма

симферополь

евпатория

керчь

новый год 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/02/1119010793_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_d109953b4070e2b83d2fede26b279f2b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. В предновогодние дни в Крыму наблюдается настоящий "свадебный бум". Как сообщает пресс-служба республиканского минюста со ссылкой на данные департамента ЗАГС, в прошлые годы в это время увеличения числа браков не отмечали.По данным департамента, за неделю до праздника – 23 и 24-го числа - брак зарегистрировали 286 влюбленных пар, а в канун Нового года ожидается еще 138 бракосочетаний."Именно в этом году регистрация заключения брака в предновогодние дни обрела такую видимую популярность, в предыдущие годы на аналогичные даты было создано гораздо меньше семей — в среднем по 200 пар регистрировали браки в 2019, 2020 и 2021 годах. В этом же году за три указанные даты зарегистрировали и зарегистрируют соответственно 424 пары влюбленных", — рассказали в министерстве.Симферополь - в лидерахБольше всего предновогодних бракосочетаний состоялось или состоится в ЗАГСах крымской столицы – 70 браков, из них 16 – накануне Нового года.55 пар поженятся или уже поженились в эти предпраздничные дни в Симферопольском районе, из них 20 пар - в последний день года. На третьем месте влюбленные ялтинцы - 38 пар, десять из которых распишутся 30 декабря. В Евпатории, Керчи и Бахчисарайском районе на последние дни уходящего года свадьбы назначили 33, 30 и 27 пар соответственно.Ранее в Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов. Читайте также на РИА Новости Крым:Кто может получить деньги за долгий бракЕсли вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десяткеКто чаще всего в Крыму женится и выходит замуж

крым

симферополь

евпатория

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, общество, минюст крыма, симферополь, евпатория, керчь, новый год 2023