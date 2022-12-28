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Свадебный бум: крымчане решили массово жениться перед Новым годом - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Свадебный бум: крымчане решили массово жениться перед Новым годом
Свадебный бум: крымчане решили массово жениться перед Новым годом - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Свадебный бум: крымчане решили массово жениться перед Новым годом
В предновогодние дни в Крыму наблюдается настоящий "свадебный бум". Как сообщает пресс-служба республиканского минюста со ссылкой на данные департамента ЗАГС, в РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T07:05
2022-12-28T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. В предновогодние дни в Крыму наблюдается настоящий "свадебный бум". Как сообщает пресс-служба республиканского минюста со ссылкой на данные департамента ЗАГС, в прошлые годы в это время увеличения числа браков не отмечали.По данным департамента, за неделю до праздника – 23 и 24-го числа - брак зарегистрировали 286 влюбленных пар, а в канун Нового года ожидается еще 138 бракосочетаний."Именно в этом году регистрация заключения брака в предновогодние дни обрела такую видимую популярность, в предыдущие годы на аналогичные даты было создано гораздо меньше семей — в среднем по 200 пар регистрировали браки в 2019, 2020 и 2021 годах. В этом же году за три указанные даты зарегистрировали и зарегистрируют соответственно 424 пары влюбленных", — рассказали в министерстве.Симферополь - в лидерахБольше всего предновогодних бракосочетаний состоялось или состоится в ЗАГСах крымской столицы – 70 браков, из них 16 – накануне Нового года.55 пар поженятся или уже поженились в эти предпраздничные дни в Симферопольском районе, из них 20 пар - в последний день года. На третьем месте влюбленные ялтинцы - 38 пар, десять из которых распишутся 30 декабря. В Евпатории, Керчи и Бахчисарайском районе на последние дни уходящего года свадьбы назначили 33, 30 и 27 пар соответственно.Ранее в Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов. Читайте также на РИА Новости Крым:Кто может получить деньги за долгий бракЕсли вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десяткеКто чаще всего в Крыму женится и выходит замуж
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новости крыма, крым, общество, минюст крыма, симферополь, евпатория, керчь, новый год 2023
Свадебный бум: крымчане решили массово жениться перед Новым годом

Минюст Крыма фиксирует предновогодний "свадебный бум"

07:05 28.12.2022 (обновлено: 08:01 28.12.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРегистрация брака. Архивное фото
Регистрация брака. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. В предновогодние дни в Крыму наблюдается настоящий "свадебный бум". Как сообщает пресс-служба республиканского минюста со ссылкой на данные департамента ЗАГС, в прошлые годы в это время увеличения числа браков не отмечали.
По данным департамента, за неделю до праздника – 23 и 24-го числа - брак зарегистрировали 286 влюбленных пар, а в канун Нового года ожидается еще 138 бракосочетаний.
"Именно в этом году регистрация заключения брака в предновогодние дни обрела такую видимую популярность, в предыдущие годы на аналогичные даты было создано гораздо меньше семей — в среднем по 200 пар регистрировали браки в 2019, 2020 и 2021 годах. В этом же году за три указанные даты зарегистрировали и зарегистрируют соответственно 424 пары влюбленных", — рассказали в министерстве.

Симферополь - в лидерах

Больше всего предновогодних бракосочетаний состоялось или состоится в ЗАГСах крымской столицы – 70 браков, из них 16 – накануне Нового года.
55 пар поженятся или уже поженились в эти предпраздничные дни в Симферопольском районе, из них 20 пар - в последний день года. На третьем месте влюбленные ялтинцы - 38 пар, десять из которых распишутся 30 декабря. В Евпатории, Керчи и Бахчисарайском районе на последние дни уходящего года свадьбы назначили 33, 30 и 27 пар соответственно.
Ранее в Крыму назвали возраст самых взрослых молодоженов.
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Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке
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