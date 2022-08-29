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Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке - РИА Новости Крым, 29.08.2022
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Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке
Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке - РИА Новости Крым, 29.08.2022
Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке
В Крыму преимущественно регистрируют браки в Симферополе и окольцовывают друг друга невесты и женихи, которым исполнилось 30 и более лет. Такую статистику... РИА Новости Крым, 29.08.2022
2022-08-29T08:24
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму преимущественно регистрируют браки в Симферополе и окольцовывают друг друга невесты и женихи, которым исполнилось 30 и более лет. Такую статистику привели в ЗАГС Крыма .По сведениям учреждения, во второй декаде августа количество браков составило 382.Брачные союзы заключали преимущественно женихи и невесты возрастом от 30 до 36 лет. А самые возрастные пары, по сведениям работников ЗАГСА, перешагнули порог семидесятилетия.Ранее эксперты отметили, что молодежь не стремится создавать семью из-за страха перед ответственностью. Молодые люди, которые сперва хотят найти свое место в жизни.
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общество, крым
Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке

В Крыму женятся преимущественно зрелые пары

08:24 29.08.2022
 
© klimkin-1298145/pixabayСвадьба
Свадьба
© klimkin-1298145/pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму преимущественно регистрируют браки в Симферополе и окольцовывают друг друга невесты и женихи, которым исполнилось 30 и более лет. Такую статистику привели в ЗАГС Крыма .
По сведениям учреждения, во второй декаде августа количество браков составило 382.
"Наибольшее число бракосочетаний состоялось в Симферопольском районном отделе ЗАГС – 49, в отделе ЗАГС города Симферополя - 41, в Керченском городском отделе ЗАГС – 33, в Евпаторийском и Ялтинском городских отделах ЗАГС – по 31", - говорится в сообщении.
Брачные союзы заключали преимущественно женихи и невесты возрастом от 30 до 36 лет. А самые возрастные пары, по сведениям работников ЗАГСА, перешагнули порог семидесятилетия.
Ранее эксперты отметили, что молодежь не стремится создавать семью из-за страха перед ответственностью. Молодые люди, которые сперва хотят найти свое место в жизни.
 
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