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Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке

Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке - РИА Новости Крым, 29.08.2022

Если вам немного за 30: в Крыму женятся на четвертом десятке

В Крыму преимущественно регистрируют браки в Симферополе и окольцовывают друг друга невесты и женихи, которым исполнилось 30 и более лет. Такую статистику... РИА Новости Крым, 29.08.2022

2022-08-29T08:24

2022-08-29T08:24

2022-08-29T08:24

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму преимущественно регистрируют браки в Симферополе и окольцовывают друг друга невесты и женихи, которым исполнилось 30 и более лет. Такую статистику привели в ЗАГС Крыма .По сведениям учреждения, во второй декаде августа количество браков составило 382.Брачные союзы заключали преимущественно женихи и невесты возрастом от 30 до 36 лет. А самые возрастные пары, по сведениям работников ЗАГСА, перешагнули порог семидесятилетия.Ранее эксперты отметили, что молодежь не стремится создавать семью из-за страха перед ответственностью. Молодые люди, которые сперва хотят найти свое место в жизни.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, крым