https://crimea.ria.ru/20230126/tuman-i-gololed-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1126586938.html

Туман и гололед: прогноз погоды в Крыму на четверг

Туман и гололед: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Туман и гололед: прогноз погоды в Крыму на четверг

В четверг в Крыму без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T00:01

2023-01-26T00:01

2023-01-26T00:01

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евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +7...+9.В Севастополе сухо и облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +6…+8.В Ялте и Алуште без погодных сюрпризов. Ночью столбики термометров покажут +4…+5 градусов, днем потеплеет до +9.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью температура воздуха составит 0…-2, днем воздух прогреется до +2…+5 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуВ Россию пришли 70-градусные морозы

https://crimea.ria.ru/20230121/vpervye-za-70-let-ekspert-otsenil-moschnoe-teplo-v-krymu-1126515158.html

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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