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Туман и гололед: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Туман и гололед: прогноз погоды в Крыму на четверг
Туман и гололед: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Туман и гололед: прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг в Крыму без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T00:01
2023-01-26T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +7...+9.В Севастополе сухо и облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +6…+8.В Ялте и Алуште без погодных сюрпризов. Ночью столбики термометров покажут +4…+5 градусов, днем потеплеет до +9.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью температура воздуха составит 0…-2, днем воздух прогреется до +2…+5 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю веснуГрозят ли Крыму погодные аномалии в 2023 годуВ Россию пришли 70-градусные морозы
https://crimea.ria.ru/20230121/vpervye-za-70-let-ekspert-otsenil-moschnoe-teplo-v-krymu-1126515158.html
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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крымская погода, новости крыма, крым, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия
Туман и гололед: прогноз погоды в Крыму на четверг

Прогноз погоды в Крыму на 26 января

00:01 26.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В четверг в Крыму без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман, слабый гололед. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха в четверг: ночью -4…+1, на южном побережье до +6; днем +5…+10, в горах 0…+4", - говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман, гололед. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3, днем +7...+9.
В Севастополе сухо и облачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +6…+8.
В Ялте и Алуште без погодных сюрпризов. Ночью столбики термометров покажут +4…+5 градусов, днем потеплеет до +9.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, сухо. Ночью температура воздуха составит 0…-2, днем воздух прогреется до +2…+5 градусов.
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Крымская погодаНовости КрымаКрымСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосия
 
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00:15Крымский мост закрыли для проезда
00:01Туман и гололед: прогноз погоды в Крыму на четверг
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