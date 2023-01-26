https://crimea.ria.ru/20230126/glavnye-novosti-kryma-26-yanvarya-1126608563.html

Главные новости Крыма: 26 января

Главные новости Крыма: 26 января - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Главные новости Крыма: 26 января

В Крыму оценили угрозу захвата региона. На каком этапе ремонт моста через Керченский пролив. Гастроли "Королевского цирка" в Симферополе. В Севастополе готовят... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T21:22

2023-01-26T21:22

2023-01-26T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму оценили угрозу захвата региона. На каком этапе ремонт моста через Керченский пролив. Гастроли "Королевского цирка" в Симферополе. В Севастополе готовят новый Генплан. Между Крымом и Херсонщиной запустят новые автобусные маршруты. Экс-вице-мэра Судака осудили за рукоприкладство.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Автобусы от Крыма в Херсонскую областьС 1 февраля между Крымом и Херсонской областью запустят три новых автобусных маршрута, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Автобусы будут курсировать по маршрутам: Геническ – Симферополь – Ялта, Геническ – Джанкой и Скадовск – Симферополь, а стоимость проезда составит от 600 до 1500 рублей.Когда закончат ремонт моста через Керченский проливНа Крымском мосту завершена надвижка третьего пролета по левой стороне автомобильной части, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, предыдущие два пролета уже заняли свое проектное положение. Надвижка последнего, четвертого, запланирована на 31 января.На финальном этапе работ будут выполнены деформационные швы, а также обустроен дренаж для отвода воды. Затем дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.Масштабные исследования дорог СевастополяГубернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал начало "полевых" исследований транспортных развязок для формирования нового Генплана города. Исследования необходимы для понимания, "где и какие объекты размещать, где и какие дороги строить, какой скоростной режим на них устанавливать".По словам главы города, в новом документе учтут все изменения, произошедшие в Севастополе за последнее время, в том числе реальный рост населения, потребность в коммунальных ресурсах.Особое внимание планируют уделить охраняемым территориям, землям сельхозназначения. Ошибка БайденаВ Крыму ответили на угрозу захвата региона. По мнению сенатора Российской Федерации от крымского региона Ольги Ковитиди, никто не должен сомневаться в способности России защитить свои территории, в том числе Крым. При этом попытка силами Украины захватить полуостров военным путем с помощью американского оружия станет "смертельной ошибкой Белого дома"."Любое посягательство на конституционно закрепленные территории РФ – это открытый вызов России. Поэтому пусть США ничему не удивляются после этого. Они увидели силу русского оружия в столице Украины. Если они хотят ощутить ее у себя в Вашингтоне, то мы им этого не советуем", - сказала Ковитиди.Экс-чиновника из Крыма осудили за рукоприкладствоФеодосийской городской суд приговорил крымского общественника, экс-заместителя главы администрации Судака Эйваза Умерова к трем годам заключения за превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия в отношении своего подчиненного в 2019 году."Суд назначил подсудимому минимально возможное наказание в виде трех лет лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных функций на срок один год и шесть месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Первые гастроли цирка Гия Эрадзе в Крыму"Королевский цирк", один из лучших цирков России, впервые приехал в Крым с гастролями. 120 человек труппы и 17 фур реквизита добирались на полуостров из белорусского Гомеля, переправившись на пароме через Керченский пролив.Как рассказал продюсер труппы "Королевский цирк", заслуженный артист России Гия Эрадзе, в это же самое время Королевский цирк должен был находиться в Монако, на международном цирковом фестивале, а приехали в Крым."Мы должны были быть в Монте-Карло и представлять наших российских артистов на 45 юбилейном фестивале, я должен был быть главным режиссером этого фестиваля. А наш генеральный директор компании Сергея Беляков – членом жюри. Но все, что не делается, все к лучшему. Монте-Карло отказало в участии российским артистам, и поэтому потеряли только они", - считает цирковой артист.

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https://crimea.ria.ru/20230126/smertelnaya-oshibka-baydena-v-krymu-otvetili-na-ugrozu-zakhvata-regiona-1126600011.html

https://crimea.ria.ru/20230126/giya-eradze-smenil-tsirkovoy-festival-v-monako-na-krymskogo-zritelya-1126605947.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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