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Крымский мост закроют на 12 часов - РИА Новости Крым, 24.01.2023
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Крымский мост закроют на 12 часов
Крымский мост закроют на 12 часов - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Крымский мост закроют на 12 часов
Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту ограничат с полуночи 26 января на 12 часов. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T09:41
2023-01-24T09:48
крым
крымский мост
новости крыма
общество
минтранс россии
транспорт
керченская паромная переправа
сухопутный маршрут в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту ограничат с полуночи 26 января на 12 часов. Об этом сообщили в Минтрансе России.Автомобилистов просят планировать поездки с учетом предстоящих ограничений и следить за актуальной информацией на сайте ведомства. Добраться на полуостров можно также через Керченскую паромную переправу или по сухопутному коридору, который проходит через новые регионы России.В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин рассказал о темпах ремонта Крымского мостаНа Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой частиКогда откроют движение для грузовых авто по Крымскому мосту
https://crimea.ria.ru/20230122/v-bolgarii-otkrestilis-ot-prichastnosti-k-teraktu-na-krymskom-mostu-1126524512.html
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, новости крыма, общество, минтранс россии, транспорт, керченская паромная переправа, сухопутный маршрут в крым
Крымский мост закроют на 12 часов

Минтранс России: Крымский мост закроют на 12 часов с полуночи 26 января

09:41 24.01.2023 (обновлено: 09:48 24.01.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту ограничат с полуночи 26 января на 12 часов. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"25 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26 января 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Автомобилистов просят планировать поездки с учетом предстоящих ограничений и следить за актуальной информацией на сайте ведомства. Добраться на полуостров можно также через Керченскую паромную переправу или по сухопутному коридору, который проходит через новые регионы России.
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В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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