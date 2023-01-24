Крымский мост закроют на 12 часов
Минтранс России: Крымский мост закроют на 12 часов с полуночи 26 января
09:41 24.01.2023 (обновлено: 09:48 24.01.2023)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту ограничат с полуночи 26 января на 12 часов. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"25 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 26 января 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.
Автомобилистов просят планировать поездки с учетом предстоящих ограничений и следить за актуальной информацией на сайте ведомства. Добраться на полуостров можно также через Керченскую паромную переправу или по сухопутному коридору, который проходит через новые регионы России.
В Росавтодоре анонсировали проведение в январе и феврале восстановительных работ на левой части моста. Работы будут выполнены поэтапно. Предстоит заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
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