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Столица Крыма останется без света на два дня: график и адреса

Столица Крыма останется без света на два дня: график и адреса - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Столица Крыма останется без света на два дня: график и адреса

В Симферополе 18 улиц и пять садовых товариществ, а также прилегающие села останутся без света на два дня из-за планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T14:35

2023-01-23T14:35

2023-01-23T14:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе 18 улиц и пять садовых товариществ, а также прилегающие села останутся без света на два дня из-за планового ремонта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Какие улицы Симферополя 23 и 24 января без светаВ зону отключения попали ул. Герцена, Спера, Гоголя, Дзюбанова, пер. Альпинистов, ул. Локомотивная, Москалева, Артиллерийская, 8 Марта, Курцовская, Ангарская, Крылова, Туристов, З. Рухадзе, Генова, пер. Туристов, ул. Проводников, Русская.Также до 17 часов в понедельник и с 8 до 17 часов во вторник подачу электроэнергии остановят для абонентов в садовых товариществах микрорайона Каменка: "Восход", "Здоровье", "Уют", "Уют-1", " Ударник".Отключения электричества в Симферопольском районеКроме того, отключения затронут семь сел Симферопольского района. Так, до 17 часов в понедельник и в течение рабочего дня во вторник электричества адресно не будет в Укромном, Софиевке, Грэсовском, Совхозном, Кадровом, Молодежном и Трудовом."Рекомендуем отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии", - добавили в пресс-службе предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму в понедельник не будет воды: адресаМожно ли не платить за коммуналку – ответ РоскачестваАксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма

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