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Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса
Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса
В Симферополе, Бахчисарайском районе, Керчи и Джанкое в понедельник адресно отключат воду. Об этом сообщили в предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T11:01
2023-01-23T11:01
новости крыма
крым
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керчь
джанкой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Бахчисарайском районе, Керчи и Джанкое в понедельник адресно отключат воду. Об этом сообщили в предприятии "Вода Крыма".По данным организации, из-за ремонтов в Комсомольском подачу холодной воды до 20 часов понедельника ограничат в поселке Грэсовский, частично в Комсомольском, Совхозном, Укромном, Битумном и Белоглинке. Организован подвоз воды.Кроме того, до 16 часов в понедельник воды не будет на улице Лесхоз в поселке Научном Бахчисарайского района.С утра 23 января и до 18 часов 25 января из-за работ на насосной станции от водоснабжения также отключат село Трудолюбовка. Оставить заявку на подвоз и узнать адреса расположения водовозок можно в диспетчерской службе филиала предприятия, уточнили в "Воде Крыма".В Джанкое до полудня возможно снижение давления в подаче воды по улицам Интернациональная, Удовицкого, Восточная, 21,24 и в переулке Фабричный.Отключения также затронут Керчь. Так, в домах 13, 15, 17, 21 по улице Ворошилова воды не будет до 16 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе два дня не будет светаМожно ли не платить за коммуналку – ответ РоскачестваАксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230122/v-bakhchisarayskom-rayone-troe-sutok-ne-budet-vody--adresa-1126524281.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, крым, вода в крыму, жкх крыма и севастополя, жкх, симферополь, керчь, джанкой
Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса

В понедельник в Симферополе, Керчи, Джанкое и прилегающих селах не будет воды

11:01 23.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Бахчисарайском районе, Керчи и Джанкое в понедельник адресно отключат воду. Об этом сообщили в предприятии "Вода Крыма".
По данным организации, из-за ремонтов в Комсомольском подачу холодной воды до 20 часов понедельника ограничат в поселке Грэсовский, частично в Комсомольском, Совхозном, Укромном, Битумном и Белоглинке. Организован подвоз воды.
Кроме того, до 16 часов в понедельник воды не будет на улице Лесхоз в поселке Научном Бахчисарайского района.
С утра 23 января и до 18 часов 25 января из-за работ на насосной станции от водоснабжения также отключат село Трудолюбовка. Оставить заявку на подвоз и узнать адреса расположения водовозок можно в диспетчерской службе филиала предприятия, уточнили в "Воде Крыма".
В Джанкое до полудня возможно снижение давления в подаче воды по улицам Интернациональная, Удовицкого, Восточная, 21,24 и в переулке Фабричный.
Отключения также затронут Керчь. Так, в домах 13, 15, 17, 21 по улице Ворошилова воды не будет до 16 часов.
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