https://crimea.ria.ru/20230123/gde-v-krymu-v-ponedelnik-ne-budet-vody-adresa-1126527897.html

Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса

Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Где в Крыму в понедельник не будет воды: адреса

В Симферополе, Бахчисарайском районе, Керчи и Джанкое в понедельник адресно отключат воду. Об этом сообщили в предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 23.01.2023

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2023-01-23T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе, Бахчисарайском районе, Керчи и Джанкое в понедельник адресно отключат воду. Об этом сообщили в предприятии "Вода Крыма".По данным организации, из-за ремонтов в Комсомольском подачу холодной воды до 20 часов понедельника ограничат в поселке Грэсовский, частично в Комсомольском, Совхозном, Укромном, Битумном и Белоглинке. Организован подвоз воды.Кроме того, до 16 часов в понедельник воды не будет на улице Лесхоз в поселке Научном Бахчисарайского района.С утра 23 января и до 18 часов 25 января из-за работ на насосной станции от водоснабжения также отключат село Трудолюбовка. Оставить заявку на подвоз и узнать адреса расположения водовозок можно в диспетчерской службе филиала предприятия, уточнили в "Воде Крыма".В Джанкое до полудня возможно снижение давления в подаче воды по улицам Интернациональная, Удовицкого, Восточная, 21,24 и в переулке Фабричный.Отключения также затронут Керчь. Так, в домах 13, 15, 17, 21 по улице Ворошилова воды не будет до 16 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе два дня не будет светаМожно ли не платить за коммуналку – ответ РоскачестваАксенов дал мэрам 12 дней на решение проблем в городах Крыма

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