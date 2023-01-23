https://crimea.ria.ru/20230123/glavnye-novosti-kryma-23-yanvarya-1126540900.html

Главные новости Крыма: 23 января

Главные новости Крыма: 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2023

Главные новости Крыма: 23 января

В США снова призвали передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. Замминистра обороны проверил ход строительства военного госпиталя в Севастополе... РИА Новости Крым, 23.01.2023

2023-01-23T21:14

2023-01-23T21:14

2023-01-23T21:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В США снова призвали передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. Замминистра обороны проверил ход строительства военного госпиталя в Севастополе. Вспышка бруцеллеза зафиксирована в Крыму. На полуострове растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В США призвали передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по КрымуКиев должен получить американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. Такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол.По его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США, и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.Вспышка бруцеллеза в КрымуВ Крыму возбуждено уголовное дело из-за вспышки бруцеллеза. Как сообщили в главном республиканском следственном управлении, дело открыто по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Вспышка произошла в одном из фермерских хозяйств Белогорского района. Всего выявлено девять случаев заражения в разных регионах республики, один случай – в Севастополе. При этом, в Крыму инфекцию не фиксировали более 10 лет.Сейчас в Белогорском районе проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы минимизировать риски распространения инфекции. Очаги локализованы. Все заболевшие животные умерщвлены.ОРВИ и грипп "косят" крымчанЗаболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму растет, эпидпорог превышен на 62 процента. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора."За неделю в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10342 человека. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,6%. Эпидемический порог превышен на 62,8%", - говорится в сообщении.Замминистра обороны проверил стройку военного госпиталя в СевастополеЗамминистра обороны России Тимур Иванов проинспектировал в Севастополе ряд крупных объектов, которые возводят военные строители, в том числе - новый военный госпиталь, который строят с нуля. Участие в проверке также принимал губернатор города Михаил Развожаев.Иванов также осмотрел строящийся историко-археологический парк "Херсонес Таврический", где уже появился Детский художественно-эстетический центр и Севастопольский кадетский корпус СК РФ имени Истомина.Ремонт водоводов в СимферополеВ Симферополе планируют снизить потери воды на 11 тысяч кубов в сутки к концу года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. С этой целью ведутся проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту аварийных участков водоводов протяженностью более 20 километров. Закончить работы планируют в текущем году.

https://crimea.ria.ru/20230123/chem-otvetit-rossiya-na-postavku-kievu-raket-dlya-udarov-po-krymu-1126534179.html

https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

https://crimea.ria.ru/20230123/v-simferopole-sokratyat-esche-shest-avtobusnykh-marshrutov-1126538947.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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