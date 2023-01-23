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Главные новости Крыма: 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Главные новости Крыма: 23 января
Главные новости Крыма: 23 января - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Главные новости Крыма: 23 января
В США снова призвали передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. Замминистра обороны проверил ход строительства военного госпиталя в Севастополе... РИА Новости Крым, 23.01.2023
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2023-01-23T21:15
новости крыма
крым
главное за день
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
американское оружие против крыма
севастополь
министерство обороны рф
тимур иванов
вспышка бруцеллеза в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В США снова призвали передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. Замминистра обороны проверил ход строительства военного госпиталя в Севастополе. Вспышка бруцеллеза зафиксирована в Крыму. На полуострове растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.В США призвали передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по КрымуКиев должен получить американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. Такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол.По его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США, и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.Вспышка бруцеллеза в КрымуВ Крыму возбуждено уголовное дело из-за вспышки бруцеллеза. Как сообщили в главном республиканском следственном управлении, дело открыто по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Вспышка произошла в одном из фермерских хозяйств Белогорского района. Всего выявлено девять случаев заражения в разных регионах республики, один случай – в Севастополе. При этом, в Крыму инфекцию не фиксировали более 10 лет.Сейчас в Белогорском районе проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы минимизировать риски распространения инфекции. Очаги локализованы. Все заболевшие животные умерщвлены.ОРВИ и грипп "косят" крымчанЗаболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму растет, эпидпорог превышен на 62 процента. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора."За неделю в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10342 человека. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,6%. Эпидемический порог превышен на 62,8%", - говорится в сообщении.Замминистра обороны проверил стройку военного госпиталя в СевастополеЗамминистра обороны России Тимур Иванов проинспектировал в Севастополе ряд крупных объектов, которые возводят военные строители, в том числе - новый военный госпиталь, который строят с нуля. Участие в проверке также принимал губернатор города Михаил Развожаев.Иванов также осмотрел строящийся историко-археологический парк "Херсонес Таврический", где уже появился Детский художественно-эстетический центр и Севастопольский кадетский корпус СК РФ имени Истомина.Ремонт водоводов в СимферополеВ Симферополе планируют снизить потери воды на 11 тысяч кубов в сутки к концу года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. С этой целью ведутся проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту аварийных участков водоводов протяженностью более 20 километров. Закончить работы планируют в текущем году.
https://crimea.ria.ru/20230123/chem-otvetit-rossiya-na-postavku-kievu-raket-dlya-udarov-po-krymu-1126534179.html
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новости крыма, крым, главное за день, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, американское оружие против крыма, севастополь, министерство обороны рф, тимур иванов, вспышка бруцеллеза в крыму, жкх крыма и севастополя
Главные новости Крыма: 23 января

Новости Крыма: главные события и заявления 23 января

21:14 23.01.2023 (обновлено: 21:15 23.01.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В США снова призвали передать Киеву дальнобойные ракеты для ударов по Крыму. Замминистра обороны проверил ход строительства военного госпиталя в Севастополе. Вспышка бруцеллеза зафиксирована в Крыму. На полуострове растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.

В США призвали передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по Крыму

Киев должен получить американские ракеты ATACMS с большим радиусом действия, в том числе для ударов по Крыму. Такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса Майкл Маккол.
По его мнению, Киев способен освоить все виды оружия, которые предоставляют им США, и "побеждает", когда получает запрашиваемое вооружение.
Брифинг заместителя Министра иностранных дел РФ С. Рябкова - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
15:24
Чем ответит Россия на поставку Киеву ракет для ударов по Крыму

Вспышка бруцеллеза в Крыму

В Крыму возбуждено уголовное дело из-за вспышки бруцеллеза. Как сообщили в главном республиканском следственном управлении, дело открыто по факту производства и сбыта товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Вспышка произошла в одном из фермерских хозяйств Белогорского района. Всего выявлено девять случаев заражения в разных регионах республики, один случай – в Севастополе. При этом, в Крыму инфекцию не фиксировали более 10 лет.
Сейчас в Белогорском районе проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы минимизировать риски распространения инфекции. Очаги локализованы. Все заболевшие животные умерщвлены.

ОРВИ и грипп "косят" крымчан

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Крыму растет, эпидпорог превышен на 62 процента. Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора.
"За неделю в Республике Крым заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 10342 человека. В сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 9,6%. Эпидемический порог превышен на 62,8%", - говорится в сообщении.
Лечение пациентов с Covid-19 в Республиканской больнице Казани - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
20:03
Почему умирают от COVID-19

Замминистра обороны проверил стройку военного госпиталя в Севастополе

Замминистра обороны России Тимур Иванов проинспектировал в Севастополе ряд крупных объектов, которые возводят военные строители, в том числе - новый военный госпиталь, который строят с нуля. Участие в проверке также принимал губернатор города Михаил Развожаев.
Иванов также осмотрел строящийся историко-археологический парк "Херсонес Таврический", где уже появился Детский художественно-эстетический центр и Севастопольский кадетский корпус СК РФ имени Истомина.

Ремонт водоводов в Симферополе

В Симферополе планируют снизить потери воды на 11 тысяч кубов в сутки к концу года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. С этой целью ведутся проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту аварийных участков водоводов протяженностью более 20 километров. Закончить работы планируют в текущем году.
Общественный транспорт в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
18:57Ситуация на дорогах Крыма
В Симферополе сократят еще шесть автобусных маршрутов
 
Новости КрымаКрымГлавное за деньСергей АксеновБезопасность Республики Крым и СевастополяАмериканское оружие против КрымаСевастопольМинистерство обороны РФТимур ИвановВспышка бруцеллеза в КрымуЖКХ Крыма и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
22:05Главные события и заявления дня: 23 января
21:48Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным
21:44Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России
21:14Главные новости Крыма: 23 января
20:57В Турции оценили перспективу поставок танков Leopard Киеву
20:29Настроения сильно изменились: что происходит в Запорожской области
20:03Почему умирают от COVID-19
19:37ВСУ обстреляли Курскую область: обесточены четыре населенных пункта
19:22Аксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца года
18:57В Симферополе сократят еще шесть автобусных маршрутов
18:33Основные российские партии уже работают на Запорожье – власти региона
18:15Смертельное ДТП на Крымском мосту: виновник получил условный срок
17:52В ДТП с двумя иномарками в Саках пострадали женщина и ребенок
17:24Предприятие "Артемсоль" в Соледаре восстановят – Пушилин
16:48Вслед за Эстонией: Латвия понизит уровень дипотношений с Россией
16:25Ракеты для ударов по Крыму: политолог объяснил тактику США
16:04Сотрудники РНКБ подарили офисным новогодним ёлкам вторую жизнь
15:48Потери ВСУ в зоне спецоперации: данные Минобороны
15:28Автомобиль "скорой" попал в ДТП в Симферополе – есть пострадавшие
15:24Чем ответит Россия на поставку Киеву ракет для ударов по Крыму
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