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Жители Керчи получат бесплатные консультации в частных клиниках - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Жители Керчи получат бесплатные консультации в частных клиниках
Жители Керчи получат бесплатные консультации в частных клиниках - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Жители Керчи получат бесплатные консультации в частных клиниках
Керчане смогут получить бесплатные консультации узких специалистов в частных клиниках города. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T21:28
2023-01-19T21:28
новости крыма
крым
керчь
здравоохранение в крыму и севастополе
святослав брусаков
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Керчане смогут получить бесплатные консультации узких специалистов в частных клиниках города. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков.Он уточнил, что такое решение приняли после совместных консультаций государственных учреждений здравоохранения и руководства частных медицинских центров."Было принято решение об оказании безвозмездной помощи частными медклиниками государственным учреждениям здравоохранения Керчи в виде предоставления бесплатных консультаций врачей эндокринолога и офтальмолога", – написал Брусаков в своем Telegram-канале. Об остром дефиците этих специалистов горожане сообщили в время приема граждан, уточнил он.Для записи на прием необходимо будет обратиться к участковому врачу-терапевту в поликлинику по месту жительства.Крыму не хватает врачейПо оценкам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не хватает около 600 врачей и более 1,5 тысяч сотрудников среднего и младшего персонала. Губернатор назвал нехватку медицинских кадров одной из главных проблем здравоохранения наряду с обеспечением населения лекарствами и лицензированием медучреждений.Привлечь кадры из других регионов призваны программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В разных районах полуострова по программе "Земский доктор" приняты на работу 55 специалистов. В основном это терапевты, педиатры, хирурги, неврологи, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и другие узкие специалисты."По программе "Земский фельдшер" начали работать 11 специалистов в Симферопольском районе, три – в Джанкойском, два – в Бахчисарайском районе; по одному – в Ленинском, Белогорском, Красногвардейском и Сакском районах, а также в Феодосии и Большой Ялте. Это фельдшеры скорой медицинской помощи, ФАПов и врачебных амбулаторий и медицинские сестры", – прокомментировал ситуацию Аксенов.Ситуация в СевастополеКак заявил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов, в городе существует серьезная проблема нехватки врачей и специалистов среднего звена. Наличие медицинского колледжа также не способно восполнить дефицит. Из выпускников работу по профилю выбирают чуть больше трети.Кроме того, осенью наблюдалась волна увольнений. В городе из 43 ординаторов работают четверо, из 340 принятых на работу врачей первичного звена, уволились 270 человек."Текучка действительно большая. Причины разные, все (увольняются – ред.) по собственному желанию, но, в основном, это переезд в другой город. У тех, кто сюда переехал, возникают проблемы с жильем: жилье не могут приобрести, а на компенсацию тоже (его не купить – ред.). Не всегда семья готова", – сказал Денисов.Читайте также:Бронь для медиков: как привлечь врачей в регионы - инициативаВ 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранениеВ Севастополе на весь город остался один сосудистый хирург
https://crimea.ria.ru/20221207/okolo-milliona-vrachey-i-medsester-poluchat-dopvyplaty-s-1-yanvarya-2023-goda-1125743868.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости крыма, крым, керчь, здравоохранение в крыму и севастополе, святослав брусаков, общество, здоровье
Жители Керчи получат бесплатные консультации в частных клиниках

Консультации эндокринолога и офтальмолога в Керчи станут бесплатными

21:28 19.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МавкеевПриём пациентов в регистратуре
Приём пациентов в регистратуре - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Мавкеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости Крым. Керчане смогут получить бесплатные консультации узких специалистов в частных клиниках города. Об этом сообщил глава города Святослав Брусаков.
Он уточнил, что такое решение приняли после совместных консультаций государственных учреждений здравоохранения и руководства частных медицинских центров.
"Было принято решение об оказании безвозмездной помощи частными медклиниками государственным учреждениям здравоохранения Керчи в виде предоставления бесплатных консультаций врачей эндокринолога и офтальмолога", – написал Брусаков в своем Telegram-канале.
Об остром дефиците этих специалистов горожане сообщили в время приема граждан, уточнил он.
Для записи на прием необходимо будет обратиться к участковому врачу-терапевту в поликлинику по месту жительства.

Крыму не хватает врачей

По оценкам главы Крыма Сергея Аксенова, в регионе не хватает около 600 врачей и более 1,5 тысяч сотрудников среднего и младшего персонала. Губернатор назвал нехватку медицинских кадров одной из главных проблем здравоохранения наряду с обеспечением населения лекарствами и лицензированием медучреждений.
Привлечь кадры из других регионов призваны программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В разных районах полуострова по программе "Земский доктор" приняты на работу 55 специалистов. В основном это терапевты, педиатры, хирурги, неврологи, травматологи-ортопеды, анестезиологи-реаниматологи и другие узкие специалисты.
"По программе "Земский фельдшер" начали работать 11 специалистов в Симферопольском районе, три – в Джанкойском, два – в Бахчисарайском районе; по одному – в Ленинском, Белогорском, Красногвардейском и Сакском районах, а также в Феодосии и Большой Ялте. Это фельдшеры скорой медицинской помощи, ФАПов и врачебных амбулаторий и медицинские сестры", – прокомментировал ситуацию Аксенов.
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Ситуация в Севастополе

Как заявил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов, в городе существует серьезная проблема нехватки врачей и специалистов среднего звена. Наличие медицинского колледжа также не способно восполнить дефицит. Из выпускников работу по профилю выбирают чуть больше трети.
Кроме того, осенью наблюдалась волна увольнений. В городе из 43 ординаторов работают четверо, из 340 принятых на работу врачей первичного звена, уволились 270 человек.
"Текучка действительно большая. Причины разные, все (увольняются – ред.) по собственному желанию, но, в основном, это переезд в другой город. У тех, кто сюда переехал, возникают проблемы с жильем: жилье не могут приобрести, а на компенсацию тоже (его не купить – ред.). Не всегда семья готова", – сказал Денисов.
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Новости КрымаКрымКерчьЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСвятослав БрусаковОбществоЗдоровье
 
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