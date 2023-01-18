https://crimea.ria.ru/20230118/glavnye-novosti-kryma-18-yanvarya--1126463856.html

Главные новости Крыма: 18 января

Главные новости Крыма: 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Главные новости Крыма: 18 января

Сбербанк заходит в Крым и Севастополь. Когда возобновят продажу билетов на поезда на полуостров. Массовая эвакуация школ в четырех муниципалитетах. Митинг в... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T20:58

2023-01-18T20:58

2023-01-18T20:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Сбербанк заходит в Крым и Севастополь. Когда возобновят продажу билетов на поезда на полуостров. Массовая эвакуация школ в четырех муниципалитетах. Митинг в честь годовщины Переяславской Рады. Ситуация с гриппом и ОРВИ в регионе: количество заболевших и введение карантина.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Сбербанк заходит в Крым и СевастопольВ этом году в Республике Крым и Севастополе начинает работать Сбербанк. Об этом сообщили главы субъектов, отметив, что первые офисы финучреждения откроются уже в первом полугодии 2023-го.В пресс-службе финорганизации рассказали, что первые банкоматы уже установлены в Крыму, а до конца года на полуострове заработает сеть устройств самообслуживания. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах.Эвакуация школ в Бахчисарае, Керчи, Ленинском районе и ФеодосииВ четырех муниципалитетах Крыма среда началась с массовой эвакуации образовательных учреждений. Учеников и персонал всех школ Бахчисарая, Керчи, Ленинского района и Феодосии выводили из зданий для проверки сообщений о минировании зданий. Сообщения с угрозами поступали в Единую диспетчерскую службу. Они не подтвердились.Когда возобновят продажу билетов на поезда в КрымПродажа билетов на поезда "Таврия" дальнего следования по маршруту Крым – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь и Рязань и обратно будет возобновлена, как только станут известны точные промежутки проведения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила представитель перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Накануне стало известно о временном закрытии продажи билетов на ряд поездов "Таврия" дальнего следования между полуостровом и городами на материковой части страны. Перевозчик объяснил приостановку продаж ремонтом железнодорожных путей в период с 7 марта по 23 мая.В Крыму отметили годовщину Переяславской радыВ Симферополе состоялся праздничный митинг в честь 369-й годовщины Переяславской рады, на которой было принято историческое решение об объединении Малороссии с Россией. Мероприятие состоялось у памятника гетману Богдану Хмельницкому. В нем приняли участие около 100 человек, в том числе руководители и депутаты крымского парламента, сенаторы России, представители Луганской Народной Республики, Харьковской и Запорожской областей, лидеры общественных организаций Крыма, крымчане.С обращением выступили спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов и сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.Ситуация с гриппом и ОРВИ: количество заболевших и введение карантинаПочти 9,5 тысяч человек за неделю заболели в Крыму гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, резкий рост заболеваемости обусловлен завершением новогодних праздников и увеличением социальных контактов среди населения.Кроме того, в Крыму на карантин закрыты 20 школьных классов, за несколько дней их число выросло вдвое. На сегодняшний день в восьми детских садах закрыто 10 групп. По данным минобраза, речь идет о садах в Алуште, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, а также Белогорском, Раздольненском и Советском районах.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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