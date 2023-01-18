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Главные новости Крыма: 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Главные новости Крыма: 18 января
Главные новости Крыма: 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Главные новости Крыма: 18 января
Сбербанк заходит в Крым и Севастополь. Когда возобновят продажу билетов на поезда на полуостров. Массовая эвакуация школ в четырех муниципалитетах. Митинг в... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T20:58
2023-01-18T20:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Сбербанк заходит в Крым и Севастополь. Когда возобновят продажу билетов на поезда на полуостров. Массовая эвакуация школ в четырех муниципалитетах. Митинг в честь годовщины Переяславской Рады. Ситуация с гриппом и ОРВИ в регионе: количество заболевших и введение карантина.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Сбербанк заходит в Крым и СевастопольВ этом году в Республике Крым и Севастополе начинает работать Сбербанк. Об этом сообщили главы субъектов, отметив, что первые офисы финучреждения откроются уже в первом полугодии 2023-го.В пресс-службе финорганизации рассказали, что первые банкоматы уже установлены в Крыму, а до конца года на полуострове заработает сеть устройств самообслуживания. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах.Эвакуация школ в Бахчисарае, Керчи, Ленинском районе и ФеодосииВ четырех муниципалитетах Крыма среда началась с массовой эвакуации образовательных учреждений. Учеников и персонал всех школ Бахчисарая, Керчи, Ленинского района и Феодосии выводили из зданий для проверки сообщений о минировании зданий. Сообщения с угрозами поступали в Единую диспетчерскую службу. Они не подтвердились.Когда возобновят продажу билетов на поезда в КрымПродажа билетов на поезда "Таврия" дальнего следования по маршруту Крым – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь и Рязань и обратно будет возобновлена, как только станут известны точные промежутки проведения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила представитель перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Накануне стало известно о временном закрытии продажи билетов на ряд поездов "Таврия" дальнего следования между полуостровом и городами на материковой части страны. Перевозчик объяснил приостановку продаж ремонтом железнодорожных путей в период с 7 марта по 23 мая.В Крыму отметили годовщину Переяславской радыВ Симферополе состоялся праздничный митинг в честь 369-й годовщины Переяславской рады, на которой было принято историческое решение об объединении Малороссии с Россией. Мероприятие состоялось у памятника гетману Богдану Хмельницкому. В нем приняли участие около 100 человек, в том числе руководители и депутаты крымского парламента, сенаторы России, представители Луганской Народной Республики, Харьковской и Запорожской областей, лидеры общественных организаций Крыма, крымчане.С обращением выступили спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов и сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.Ситуация с гриппом и ОРВИ: количество заболевших и введение карантинаПочти 9,5 тысяч человек за неделю заболели в Крыму гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, резкий рост заболеваемости обусловлен завершением новогодних праздников и увеличением социальных контактов среди населения.Кроме того, в Крыму на карантин закрыты 20 школьных классов, за несколько дней их число выросло вдвое. На сегодняшний день в восьми детских садах закрыто 10 групп. По данным минобраза, речь идет о садах в Алуште, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, а также Белогорском, Раздольненском и Советском районах.
https://crimea.ria.ru/20230118/pridut-li-krupnye-torgovye-seti-v-krym-vsled-za-sberbankom-1126462012.html
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крым, главное за день, новости крыма, орви, грипп, общество, железные дороги крыма, сбербанк в крыму, происшествия, безопасность республики крым и севастополя
Главные новости Крыма: 18 января

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 18 января

20:58 18.01.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкБанкомат Сбербанка России
Банкомат Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Сбербанк заходит в Крым и Севастополь. Когда возобновят продажу билетов на поезда на полуостров. Массовая эвакуация школ в четырех муниципалитетах. Митинг в честь годовщины Переяславской Рады. Ситуация с гриппом и ОРВИ в регионе: количество заболевших и введение карантина.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Сбербанк заходит в Крым и Севастополь
В этом году в Республике Крым и Севастополе начинает работать Сбербанк. Об этом сообщили главы субъектов, отметив, что первые офисы финучреждения откроются уже в первом полугодии 2023-го.
В пресс-службе финорганизации рассказали, что первые банкоматы уже установлены в Крыму, а до конца года на полуострове заработает сеть устройств самообслуживания. Постепенно в течение года банк будет открывать офисы в самых крупных городах.
Эксперт Вершицкая: приход Сбербанка в Крым стал сигналом для ритейлеров и бизнеса - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Придут ли крупные торговые сети в Крым вслед за Сбербанком
Эвакуация школ в Бахчисарае, Керчи, Ленинском районе и Феодосии
В четырех муниципалитетах Крыма среда началась с массовой эвакуации образовательных учреждений. Учеников и персонал всех школ Бахчисарая, Керчи, Ленинского района и Феодосии выводили из зданий для проверки сообщений о минировании зданий. Сообщения с угрозами поступали в Единую диспетчерскую службу. Они не подтвердились.
Когда возобновят продажу билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на поезда "Таврия" дальнего следования по маршруту Крым – Москва, Санкт-Петербург, Омск, Пермь и Рязань и обратно будет возобновлена, как только станут известны точные промежутки проведения ремонтных работ железнодорожной инфраструктуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщила представитель перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Накануне стало известно о временном закрытии продажи билетов на ряд поездов "Таврия" дальнего следования между полуостровом и городами на материковой части страны. Перевозчик объяснил приостановку продаж ремонтом железнодорожных путей в период с 7 марта по 23 мая.
В Крыму отметили годовщину Переяславской рады
В Симферополе состоялся праздничный митинг в честь 369-й годовщины Переяславской рады, на которой было принято историческое решение об объединении Малороссии с Россией. Мероприятие состоялось у памятника гетману Богдану Хмельницкому. В нем приняли участие около 100 человек, в том числе руководители и депутаты крымского парламента, сенаторы России, представители Луганской Народной Республики, Харьковской и Запорожской областей, лидеры общественных организаций Крыма, крымчане.
С обращением выступили спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов и сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.
Ситуация с гриппом и ОРВИ: количество заболевших и введение карантина
Почти 9,5 тысяч человек за неделю заболели в Крыму гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным Роспотребнадзора, резкий рост заболеваемости обусловлен завершением новогодних праздников и увеличением социальных контактов среди населения.
Кроме того, в Крыму на карантин закрыты 20 школьных классов, за несколько дней их число выросло вдвое. На сегодняшний день в восьми детских садах закрыто 10 групп. По данным минобраза, речь идет о садах в Алуште, Керчи, Красноперекопске, Феодосии, а также Белогорском, Раздольненском и Советском районах.
 
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