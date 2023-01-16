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Главные новости Крыма: 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Главные новости Крыма: 16 января
Главные новости Крыма: 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Главные новости Крыма: 16 января
Массированная атака беспилотников на Севастополь. Эвакуация школ Бахчисарая и Керчи. Освоение средств на нацпроекты и рост пассажиропотока. Поддержка... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T21:04
2023-01-16T21:04
крым
новости крыма
главное за день
севастополь
беспилотник
безопасность республики крым и севастополя
железные дороги крыма
юфо
экономика
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников на Севастополь. Эвакуация школ Бахчисарая и Керчи. Освоение средств на нацпроекты и рост пассажиропотока. Поддержка сотрудников образования в Крыму.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Эвакуация школ Бахчисарая и КерчиВ понедельник все школы Бахчисарая и Керчи эвакуировали из-за поступивших анонимных сигналов о минировании. В Бахчисарае сообщение об угрозе поступило на почту администрации города в начале рабочего дня. В Керчи анонимный сигнал о минировании всех учреждений образования поступил после полудня. В обоих случаях провели эвакуацию детей и сотрудников из зданий, на месте работали представители профильных служб. Факты минирования не подтвердились. Массированная атака беспилотников на СевастопольРоссийские системы противовоздушной обороны и военные Черноморского флота отразили массированную атаку беспилотников на Севастополь. Первый дрон был сбит в ночь на понедельник. В течение дня всего над морем сбили 10 вражеских объектов. Объекты в черте города и в акватории не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.Поддержка сотрудников образования в КрымуПо поручению главы региона Сергея Аксенова крымские учителя могут бесплатно получить землю для строительства индивидуального жилого дома. По словам министра образования, науки и молодежи региона Валентины Лаврик, благодаря программе земский учитель в 2022 году удалось закрыть 31 вакансию в сельских школах. Также с прошлого года в Крыму поддержку получают учителя, которые дают высокие результаты в подготовке учеников в единому госэкзамену (ЕГЭ).Крым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроектыРеспублика Крым стала лучшей среди субъектов Южного федерального округа по освоению средств национальных проектов, достигнув 125 из 139 целевых показателей. По данным регионального проектного офиса, в 2022 году в Крыму на реализацию национальных проектов направлено 21,5 млрд рублей, из которых освоено 21,28 млрд рублей, или 99%.Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвоеБолее 288 тысяч человек перевезли поезда "Таврия" в период новогодних каникул. В целом за год железнодорожный пассажирский трафик вырос почти вдвое. По данным пресс-службы перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", пассажиропоток в период с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
https://crimea.ria.ru/20230116/otkuda-zapuskayut-bespilotniki-dlya-atak-na-sevastopol--voennyy-ekspert-1126421508.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Главные новости Крыма: 16 января

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 16 января

21:04 16.01.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБеспилотник в небе. Архивное фото
Беспилотник в небе. Архивное фото
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников на Севастополь. Эвакуация школ Бахчисарая и Керчи. Освоение средств на нацпроекты и рост пассажиропотока. Поддержка сотрудников образования в Крыму.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Эвакуация школ Бахчисарая и Керчи
В понедельник все школы Бахчисарая и Керчи эвакуировали из-за поступивших анонимных сигналов о минировании.
В Бахчисарае сообщение об угрозе поступило на почту администрации города в начале рабочего дня. В Керчи анонимный сигнал о минировании всех учреждений образования поступил после полудня. В обоих случаях провели эвакуацию детей и сотрудников из зданий, на месте работали представители профильных служб. Факты минирования не подтвердились.
Массированная атака беспилотников на Севастополь
Российские системы противовоздушной обороны и военные Черноморского флота отразили массированную атаку беспилотников на Севастополь. Первый дрон был сбит в ночь на понедельник. В течение дня всего над морем сбили 10 вражеских объектов. Объекты в черте города и в акватории не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
Эксперт Евсеев: ВСУ могут запускать беспилотники на Севастополь из Николаева или Очакова - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
17:51Эксклюзивы РИА Новости Крым
Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт
Поддержка сотрудников образования в Крыму
По поручению главы региона Сергея Аксенова крымские учителя могут бесплатно получить землю для строительства индивидуального жилого дома.
По словам министра образования, науки и молодежи региона Валентины Лаврик, благодаря программе земский учитель в 2022 году удалось закрыть 31 вакансию в сельских школах. Также с прошлого года в Крыму поддержку получают учителя, которые дают высокие результаты в подготовке учеников в единому госэкзамену (ЕГЭ).
Крым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроекты
Республика Крым стала лучшей среди субъектов Южного федерального округа по освоению средств национальных проектов, достигнув 125 из 139 целевых показателей. По данным регионального проектного офиса, в 2022 году в Крыму на реализацию национальных проектов направлено 21,5 млрд рублей, из которых освоено 21,28 млрд рублей, или 99%.
Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвое
Более 288 тысяч человек перевезли поезда "Таврия" в период новогодних каникул. В целом за год железнодорожный пассажирский трафик вырос почти вдвое. По данным пресс-службы перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", пассажиропоток в период с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
 
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Заголовок открываемого материала
21:39Главные события и заявления дня: 16 января
21:28В России происходит очищение общества на фоне СВО – экс-командир Беркута
21:04Главные новости Крыма: 16 января
20:48В Евпатории появится сквер памяти героев спецоперации
20:25Как увеличить компенсацию ущерба от пожара – эксперты
20:15В Керчи столкнулись три авто: пострадали дети
19:54Власти пояснили ситуацию с подвозом детей в сад в Джанкойском районе
19:40В проливе Босфор частично возобновили судоходство
19:11В Ялте чиновники погорели на муниципальных контрактах сквера Данилевского
18:39Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвое
18:09Это лицемерие – Путин об отвергнутом Киевом рождественском перемирии
17:51Откуда запускают беспилотники для атак на Севастополь – военный эксперт
17:34Крым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроекты
17:06В Крыму учителям бесплатно дадут землю под строительство домов
16:58"Эксперт РА" подтвердил рейтинг кредитоспособности РНКБ на уровне ruA+
16:43Дорожные войны: житель Ялты испортил чужой Porshe из-за парковки
16:25Движение "Маньяки. Культ убийств"* признали террористическим в России
15:53В Джанкойском районе нарушили права детей - разбирается прокуратура
15:33В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне спецоперации за сутки
15:12Российские войска разбили артиллерию ВСУ в Донбассе и на Запорожье
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