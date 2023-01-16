https://crimea.ria.ru/20230116/glavnye-novosti-kryma-16-yanvarya-1126424497.html
Главные новости Крыма: 16 января
Главные новости Крыма: 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Главные новости Крыма: 16 января
Массированная атака беспилотников на Севастополь. Эвакуация школ Бахчисарая и Керчи. Освоение средств на нацпроекты и рост пассажиропотока. Поддержка... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T21:04
2023-01-16T21:04
2023-01-16T21:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников на Севастополь. Эвакуация школ Бахчисарая и Керчи. Освоение средств на нацпроекты и рост пассажиропотока. Поддержка сотрудников образования в Крыму.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Эвакуация школ Бахчисарая и КерчиВ понедельник все школы Бахчисарая и Керчи эвакуировали из-за поступивших анонимных сигналов о минировании. В Бахчисарае сообщение об угрозе поступило на почту администрации города в начале рабочего дня. В Керчи анонимный сигнал о минировании всех учреждений образования поступил после полудня. В обоих случаях провели эвакуацию детей и сотрудников из зданий, на месте работали представители профильных служб. Факты минирования не подтвердились. Массированная атака беспилотников на СевастопольРоссийские системы противовоздушной обороны и военные Черноморского флота отразили массированную атаку беспилотников на Севастополь. Первый дрон был сбит в ночь на понедельник. В течение дня всего над морем сбили 10 вражеских объектов. Объекты в черте города и в акватории не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.Поддержка сотрудников образования в КрымуПо поручению главы региона Сергея Аксенова крымские учителя могут бесплатно получить землю для строительства индивидуального жилого дома. По словам министра образования, науки и молодежи региона Валентины Лаврик, благодаря программе земский учитель в 2022 году удалось закрыть 31 вакансию в сельских школах. Также с прошлого года в Крыму поддержку получают учителя, которые дают высокие результаты в подготовке учеников в единому госэкзамену (ЕГЭ).Крым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроектыРеспублика Крым стала лучшей среди субъектов Южного федерального округа по освоению средств национальных проектов, достигнув 125 из 139 целевых показателей. По данным регионального проектного офиса, в 2022 году в Крыму на реализацию национальных проектов направлено 21,5 млрд рублей, из которых освоено 21,28 млрд рублей, или 99%.Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвоеБолее 288 тысяч человек перевезли поезда "Таврия" в период новогодних каникул. В целом за год железнодорожный пассажирский трафик вырос почти вдвое. По данным пресс-службы перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", пассажиропоток в период с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
https://crimea.ria.ru/20230116/otkuda-zapuskayut-bespilotniki-dlya-atak-na-sevastopol--voennyy-ekspert-1126421508.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Главные новости Крыма: 16 января
Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 16 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников на Севастополь. Эвакуация школ Бахчисарая и Керчи. Освоение средств на нацпроекты и рост пассажиропотока. Поддержка сотрудников образования в Крыму.
Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.
Эвакуация школ Бахчисарая и Керчи
В понедельник все школы Бахчисарая
и Керчи
эвакуировали из-за поступивших анонимных сигналов о минировании.
В Бахчисарае сообщение об угрозе поступило на почту администрации города в начале рабочего дня. В Керчи анонимный сигнал о минировании всех учреждений образования поступил после полудня. В обоих случаях провели эвакуацию детей и сотрудников из зданий, на месте работали представители профильных служб. Факты минирования не подтвердились.
Массированная атака беспилотников на Севастополь
Российские системы противовоздушной обороны и военные Черноморского флота отразили массированную атаку беспилотников на Севастополь
. Первый дрон был сбит в ночь на понедельник
. В течение дня всего над морем сбили 10 вражеских объектов. Объекты в черте города и в акватории не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
Поддержка сотрудников образования в Крыму
По словам министра образования, науки и молодежи региона Валентины Лаврик, благодаря программе земский учитель в 2022 году удалось закрыть 31 вакансию в сельских школах. Также с прошлого года в Крыму поддержку получают учителя, которые дают высокие результаты в подготовке учеников в единому госэкзамену (ЕГЭ).
Крым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроекты
Республика Крым стала лучшей среди субъектов Южного федерального округа по освоению средств национальных проектов, достигнув
125 из 139 целевых показателей. По данным регионального проектного офиса, в 2022 году в Крыму на реализацию национальных проектов направлено 21,5 млрд рублей, из которых освоено 21,28 млрд рублей, или 99%.
Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвое
Более 288 тысяч человек перевезли
поезда "Таврия" в период новогодних каникул. В целом за год железнодорожный пассажирский трафик вырос почти вдвое. По данным пресс-службы перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", пассажиропоток в период с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года.