https://crimea.ria.ru/20230116/glavnye-novosti-kryma-16-yanvarya-1126424497.html

Главные новости Крыма: 16 января

Главные новости Крыма: 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Главные новости Крыма: 16 января

Массированная атака беспилотников на Севастополь. Эвакуация школ Бахчисарая и Керчи. Освоение средств на нацпроекты и рост пассажиропотока. Поддержка... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T21:04

2023-01-16T21:04

2023-01-16T21:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников на Севастополь. Эвакуация школ Бахчисарая и Керчи. Освоение средств на нацпроекты и рост пассажиропотока. Поддержка сотрудников образования в Крыму.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Эвакуация школ Бахчисарая и КерчиВ понедельник все школы Бахчисарая и Керчи эвакуировали из-за поступивших анонимных сигналов о минировании. В Бахчисарае сообщение об угрозе поступило на почту администрации города в начале рабочего дня. В Керчи анонимный сигнал о минировании всех учреждений образования поступил после полудня. В обоих случаях провели эвакуацию детей и сотрудников из зданий, на месте работали представители профильных служб. Факты минирования не подтвердились. Массированная атака беспилотников на СевастопольРоссийские системы противовоздушной обороны и военные Черноморского флота отразили массированную атаку беспилотников на Севастополь. Первый дрон был сбит в ночь на понедельник. В течение дня всего над морем сбили 10 вражеских объектов. Объекты в черте города и в акватории не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.Поддержка сотрудников образования в КрымуПо поручению главы региона Сергея Аксенова крымские учителя могут бесплатно получить землю для строительства индивидуального жилого дома. По словам министра образования, науки и молодежи региона Валентины Лаврик, благодаря программе земский учитель в 2022 году удалось закрыть 31 вакансию в сельских школах. Также с прошлого года в Крыму поддержку получают учителя, которые дают высокие результаты в подготовке учеников в единому госэкзамену (ЕГЭ).Крым стал лучшим в ЮФО по освоению денег на нацпроектыРеспублика Крым стала лучшей среди субъектов Южного федерального округа по освоению средств национальных проектов, достигнув 125 из 139 целевых показателей. По данным регионального проектного офиса, в 2022 году в Крыму на реализацию национальных проектов направлено 21,5 млрд рублей, из которых освоено 21,28 млрд рублей, или 99%.Пассажирский трафик на поездах "Таврия" за год вырос почти вдвоеБолее 288 тысяч человек перевезли поезда "Таврия" в период новогодних каникул. В целом за год железнодорожный пассажирский трафик вырос почти вдвое. По данным пресс-службы перевозчика "Гранд Сервис Экспресс", пассажиропоток в период с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

https://crimea.ria.ru/20230116/otkuda-zapuskayut-bespilotniki-dlya-atak-na-sevastopol--voennyy-ekspert-1126421508.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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