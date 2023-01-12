https://crimea.ria.ru/20230112/glavnye-novosti-kryma-12-yanvarya-1126376033.html

Главные новости Крыма: 12 января

Главные новости Крыма: 12 января - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Главные новости Крыма: 12 января

Крымский мост и Керченский пролив: как ходят паромы и продвигается ремонт автодорожной части. Кто возместит нанесенный республике ущерб за теракт на Крымском... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T21:02

2023-01-12T21:02

2023-01-12T21:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Крымский мост и Керченский пролив: как ходят паромы и продвигается ремонт автодорожной части. Кто возместит нанесенный республике ущерб за теракт на Крымском мосту. Аксенов запретил крымским мэрам уходить в отпуск. Более тысячи отелей Крыма получили долгожданные "звезды". Следком Крыма наводит порядки в Ялте и Сакском районе.Главные события и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Обстановка в Керченском проливе и остановка движения по Крымскому мостуВ Керченском проливе поднялись 1,5-метровые волны и усилился ветер, происходит медленное обледенение судов, действует штормовое предупреждение. В тоже время движение автомобилей по Крымскому мосту вновь ограничат на 12 часов 14 января в связи с ремонтными работами на левой полосе автодорожной части. Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок в Крым и на материковую часть России.Кто возместит нанесенный ущерб за теракт на Крымском мостуКрым потребует от Украины возмещения ущерба от теракта на Крымском мосту. Такое заявление сделал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, теракт нанес региону экономический ущерб, который будет включен в общий иск к Украине за все блокады, которым ранее подверглись жители полуострова.Аксенов раскритиковал мэров в КрымуГлава Республики Крым Сергей Аксенов подверг жесткой критике работу глав администраций, которые вопреки его рекомендации не посвятили новогодние каникулы решению острых для крымчан вопросов. Он запретил им уходить в отпуск, пока не будут решены основные проблемы городов и районов. Тех, кто не справится до 1 апреля, глава региона пригрозил уволить.Следком Крыма наводит порядки в Ялте и Сакском районеГлавное управление Следкома в Крыму расследует дело по факту превышения полномочий должностными лицами администрации Уютненского сельсовета Сакского района. По данным следствия, местные чиновники в 2016-2019 годах утвердили схему расположения участков на кадастровом плане и сдали ее в аренду для индивидуального жилищного строительства. А позже землю и вовсе отдали гражданам в собственность, в результате чего госсобственность "ушла" в частные руки.Также ведомство организовало проверку информации о ненадлежащем благоустройстве сквера имени Данилевского в Ялте.Более тысячи отелей Крыма получили долгожданные "звезды"Более тысячи отелей в Крыму прошли обязательную для всех гостиниц классификацию."По состоянию на январь 2023 года классифицировано 13 объектов категории "пять звезд", 64 объекта с категорией "четыре звезды", "три звезды" поучили 244 отеля, еще 167 – "2 звезды", "одна звезда" у 29 объектов. Еще 566 отелей получили категорию "без звезд", – уточнили в республиканском минкурортов.Всего в регионе классифицировано 1083 объекта размещения.

https://crimea.ria.ru/20230112/v-krymu-otsenili-vazhnost-vzyatiya-soledara-1126367903.html

https://crimea.ria.ru/20230112/v-sevastopole-v-musornom-bake-nashli-pokhozhiy-na-boepripas-predmet-1126374647.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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