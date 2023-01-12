https://crimea.ria.ru/20230112/krymskiy-most-na-12-chasov-zakroyut-dlya-mashin-1126359350.html

Крымский мост на 12 часов закроют для машин

Крымский мост на 12 часов закроют для машин - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Крымский мост на 12 часов закроют для машин

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь ограничат 14 января в связи с ремонтными работами на левой полосе автодорожной части. Об этом сообщили в Минтрансе РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T12:47

2023-01-12T12:47

2023-01-12T12:59

крымский мост

минтранс россии

крым

керчь

новости крыма

транспорт

общество

чп на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/02/1121305475_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70dbbb9a9e5bb177e02b845902d5655c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь ограничат 14 января в связи с ремонтными работами на левой полосе автодорожной части. Об этом сообщили в Минтрансе России.Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок в Крым и на материковую часть России.В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе восстановительных работ на левой части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Ограничение движение будет вводиться дважды. Надвижку первого пролета завершили 10 января. Работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем ранее планировалось.Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.

https://crimea.ria.ru/20230112/konstantinov-poobeschal-predyavit-zelenskomu-schet-za-krymskiy-most-1126356131.html

крымский мост

крым

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, минтранс россии, крым, керчь, новости крыма, транспорт, общество, чп на крымском мосту