Крымский мост на 12 часов закроют для машин
Минтранс: 14 января движение автомобилей по Крымскому мосту закроют на 12 часов
12:47 12.01.2023 (обновлено: 12:59 12.01.2023)
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВид на Крымский мост с горы Митридат в Керчи
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь ограничат 14 января в связи с ремонтными работами на левой полосе автодорожной части. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"14 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сообщили в ведомстве.
Водителей просят заранее учитывать ограничения при планировании поездок в Крым и на материковую часть России.
В Росавтодоре ранее анонсировали проведение в январе восстановительных работ на левой части моста. Работы коснутся двух пролетов и будут выполнены поэтапно. Ограничение движение будет вводиться дважды. Надвижку первого пролета завершили 10 января. Работы были выполнены почти на два часа быстрее, чем ранее планировалось.
Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета, масса каждого составляет более 300 тонн. Полностью завершить надвижку строители рассчитывают в феврале.
На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ России заявила, что организатор теракта — Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.