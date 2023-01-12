https://crimea.ria.ru/20230112/zemelnye-makhinatsii-v-sakskom-rayone--rassledovanie-dela-kontroliruet-sk-1126363064.html

Земельные махинации в Сакском районе – расследование дела контролирует СК

Земельные махинации в Сакском районе – расследование дела контролирует СК - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Земельные махинации в Сакском районе – расследование дела контролирует СК

Уголовное дело о незаконной застройке земель в Сакском районе возбуждено после обращения общественности, ход расследования поставлен на контроль руководителя... РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T14:09

2023-01-12T14:09

2023-01-12T14:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело о незаконной застройке земель в Сакском районе возбуждено после обращения общественности, ход расследования поставлен на контроль руководителя республиканского управления Следкома Владимира Терентьева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, главное управление СК расследует дело по факту превышения полномочий должностными лицами администрации Уютненского сельсовета Сакского района. Местные чиновники в 2016-2019 годах утвердили схему расположения участков на кадастровом плане и сдали ее в аренду для индивидуального жилищного строительства. А позже землю и вовсе отдали гражданам в собственность, в результате чего госсобственность "ушла" в частные руки.Кроме того, в 2019 году минстрой Крыма в ходе плановой проверки выявил многочисленные нарушения градостроительного законодательства на территории Сакского района, повлекшие необоснованное сокращение сельхозземель. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.Также глава крымского Следкома планирует лично провести прием в Сакском районе и встретиться с гражданами, по чьим обращением было возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают властиБастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства многоэтажки в ЯлтеИзъять пустующие сельхозземли в России станет проще

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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