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Земельные махинации в Сакском районе – расследование дела контролирует СК - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Земельные махинации в Сакском районе – расследование дела контролирует СК
Земельные махинации в Сакском районе – расследование дела контролирует СК - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Земельные махинации в Сакском районе – расследование дела контролирует СК
Уголовное дело о незаконной застройке земель в Сакском районе возбуждено после обращения общественности, ход расследования поставлен на контроль руководителя... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T14:09
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело о незаконной застройке земель в Сакском районе возбуждено после обращения общественности, ход расследования поставлен на контроль руководителя республиканского управления Следкома Владимира Терентьева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По данным следствия, главное управление СК расследует дело по факту превышения полномочий должностными лицами администрации Уютненского сельсовета Сакского района. Местные чиновники в 2016-2019 годах утвердили схему расположения участков на кадастровом плане и сдали ее в аренду для индивидуального жилищного строительства. А позже землю и вовсе отдали гражданам в собственность, в результате чего госсобственность "ушла" в частные руки.Кроме того, в 2019 году минстрой Крыма в ходе плановой проверки выявил многочисленные нарушения градостроительного законодательства на территории Сакского района, повлекшие необоснованное сокращение сельхозземель. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.Также глава крымского Следкома планирует лично провести прием в Сакском районе и встретиться с гражданами, по чьим обращением было возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Застройка Пионерского парка в Алупке: что предпринимают властиБастрыкин поручил возбудить дело из-за строительства многоэтажки в ЯлтеИзъять пустующие сельхозземли в России станет проще
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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60
новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, закон и право, махинации с землей
Земельные махинации в Сакском районе – расследование дела контролирует СК

Следком Крыма: дело о незаконной застройке земель в Сакском районе поставлено на контроль

14:09 12.01.2023
 
© РИА Новости . Андрей Соломонов / Перейти в фотобанкДачный поселок. Архивное фото
Дачный поселок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Андрей Соломонов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Уголовное дело о незаконной застройке земель в Сакском районе возбуждено после обращения общественности, ход расследования поставлен на контроль руководителя республиканского управления Следкома Владимира Терентьева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, главное управление СК расследует дело по факту превышения полномочий должностными лицами администрации Уютненского сельсовета Сакского района. Местные чиновники в 2016-2019 годах утвердили схему расположения участков на кадастровом плане и сдали ее в аренду для индивидуального жилищного строительства. А позже землю и вовсе отдали гражданам в собственность, в результате чего госсобственность "ушла" в частные руки.
Кроме того, в 2019 году минстрой Крыма в ходе плановой проверки выявил многочисленные нарушения градостроительного законодательства на территории Сакского района, повлекшие необоснованное сокращение сельхозземель. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.
"В настоящее время проводится ряд неотложных следственных действий для установления всех обстоятельств совершенного преступления, событий, им предшествующих, а также восстановления нарушенного законодательства. Ход расследования уголовного дела поставлен руководителем Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю Владимиром Терентьевым на личный контроль", - подчеркнули в ведомстве.
Также глава крымского Следкома планирует лично провести прием в Сакском районе и встретиться с гражданами, по чьим обращением было возбуждено уголовное дело.
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Новости КрымаКрымСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Крымский СледкомЗакон и правоМахинации с землей
 
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