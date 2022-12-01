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Изъять пустующие сельхозземли в России станет проще - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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Изъять пустующие сельхозземли в России станет проще
Изъять пустующие сельхозземли в России станет проще - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Изъять пустующие сельхозземли в России станет проще
В России упростят порядок изъятия пустующих сельхозземель. Соответствующий закон одобрил Совфед, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета СФ РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T13:01
2022-12-01T13:18
общество
сельское хозяйство
закон и право
совет федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В России упростят порядок изъятия пустующих сельхозземель. Соответствующий закон одобрил Совфед, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Кондратенко."Документ разработан с учетом анализа региональной правоприменительной практики по вопросу изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения", – сказал Кондратенко.Ссылаясь на данные Россельхознадзора, сенатор отметил, что за 2020 –2021 годы в России было выявлено более 11 700 земельных участков, которые либо пустовали, либо использовались с нарушением требований земельного законодательства.Согласно действующему законодательству, если спустя год после приобретения земли собственник так и не стал использовать ее в соответствии с целевым назначением, участок может быть изъят по суду. Также изъятие возможно по результатам контрольного мероприятия, которым выявлен факт такой заброшенности земли в течение 3 лет и более.Кроме этого, документом устанавливается особенность проведения торгов по продаже изъятой земли. В частности, сокращаются сроки принятия решений "о приобретении изымаемых земельных участков в государственную или муниципальную собственность", уточнил сенатор.Дела об изъятии земельных участков сельхозназначения, согласно новому законопроекту, суды должны будут рассматривать в течение месяца со дня поступления соответствующего заявления.По мнению Кондратенко, оптимизация законодательства в этой сфере будет способствовать реализации государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения.Ранее директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор с/х наук Владимир Паштецкий оценил перспективы крымского агрокомплекса и назвал условия для роста.
https://crimea.ria.ru/20220819/bolshe-ferm-korov-i-sadov-itogi-selskokhozyaystvennoy-perepisi-v-krymu-1124219616.html
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общество, сельское хозяйство, закон и право, совет федерации
Изъять пустующие сельхозземли в России станет проще

В РФ упростят порядок изъятия неиспользуемых сельскохозяйственных земель

13:01 01.12.2022 (обновлено: 13:18 01.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКоровы на пастбище в Крыму
Коровы на пастбище в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В России упростят порядок изъятия пустующих сельхозземель. Соответствующий закон одобрил Совфед, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Кондратенко.
"Документ разработан с учетом анализа региональной правоприменительной практики по вопросу изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения", – сказал Кондратенко.
Ссылаясь на данные Россельхознадзора, сенатор отметил, что за 2020 –2021 годы в России было выявлено более 11 700 земельных участков, которые либо пустовали, либо использовались с нарушением требований земельного законодательства.
Согласно действующему законодательству, если спустя год после приобретения земли собственник так и не стал использовать ее в соответствии с целевым назначением, участок может быть изъят по суду. Также изъятие возможно по результатам контрольного мероприятия, которым выявлен факт такой заброшенности земли в течение 3 лет и более.
Поправками предлагается дать возможность устанавливать факт неиспользования земли в течение трех лет еще до момента проведения контрольного мероприятия, а также сократить срок устранения нарушений до 9 месяцев. При этом собственника, получившего предписание, лишат возможности продавать землю или сдавать ее в аренду до устранения нарушений.
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Кроме этого, документом устанавливается особенность проведения торгов по продаже изъятой земли. В частности, сокращаются сроки принятия решений "о приобретении изымаемых земельных участков в государственную или муниципальную собственность", уточнил сенатор.
Дела об изъятии земельных участков сельхозназначения, согласно новому законопроекту, суды должны будут рассматривать в течение месяца со дня поступления соответствующего заявления.
По мнению Кондратенко, оптимизация законодательства в этой сфере будет способствовать реализации государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения.
Ранее директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор с/х наук Владимир Паштецкий оценил перспективы крымского агрокомплекса и назвал условия для роста.
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