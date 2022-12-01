https://crimea.ria.ru/20221201/izyat-pustuyuschie-selkhozzemli-v-rossii-stanet-prosche-1125623533.html

Изъять пустующие сельхозземли в России станет проще

Изъять пустующие сельхозземли в России станет проще - РИА Новости Крым, 01.12.2022

Изъять пустующие сельхозземли в России станет проще

В России упростят порядок изъятия пустующих сельхозземель. Соответствующий закон одобрил Совфед, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета СФ РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T13:01

2022-12-01T13:01

2022-12-01T13:18

общество

сельское хозяйство

закон и право

совет федерации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В России упростят порядок изъятия пустующих сельхозземель. Соответствующий закон одобрил Совфед, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на члена комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Кондратенко."Документ разработан с учетом анализа региональной правоприменительной практики по вопросу изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения", – сказал Кондратенко.Ссылаясь на данные Россельхознадзора, сенатор отметил, что за 2020 –2021 годы в России было выявлено более 11 700 земельных участков, которые либо пустовали, либо использовались с нарушением требований земельного законодательства.Согласно действующему законодательству, если спустя год после приобретения земли собственник так и не стал использовать ее в соответствии с целевым назначением, участок может быть изъят по суду. Также изъятие возможно по результатам контрольного мероприятия, которым выявлен факт такой заброшенности земли в течение 3 лет и более.Кроме этого, документом устанавливается особенность проведения торгов по продаже изъятой земли. В частности, сокращаются сроки принятия решений "о приобретении изымаемых земельных участков в государственную или муниципальную собственность", уточнил сенатор.Дела об изъятии земельных участков сельхозназначения, согласно новому законопроекту, суды должны будут рассматривать в течение месяца со дня поступления соответствующего заявления.По мнению Кондратенко, оптимизация законодательства в этой сфере будет способствовать реализации государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения.Ранее директор НИИ сельского хозяйства Крыма, доктор с/х наук Владимир Паштецкий оценил перспективы крымского агрокомплекса и назвал условия для роста.

https://crimea.ria.ru/20220819/bolshe-ferm-korov-i-sadov-itogi-selskokhozyaystvennoy-perepisi-v-krymu-1124219616.html

https://crimea.ria.ru/20210507/V-Krymu-zapustili-innovatsionnuyu-selskokhozyaystvennuyu-dolinu-1119554479.html

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2022

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общество, сельское хозяйство, закон и право, совет федерации